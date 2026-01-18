Felkészülés: hét (!) gólt kapott a Komáromtól az ETO FC

A TELJES MÉRKŐZÉS IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG

Az NB I-es tabella élén álló együttes 14.30-tól az osztrák Rapiddal is megmérkőzik.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

ETO FC–Komáromi FC (szlovákiai) 0–7 (0–2)

ETO: Brecska – Szarka, Urblík, Koncz, Black, Kiss, Conte, Pálvalvi, Zivkovic, Garamszegy-Géczy, Lacza

Gólszerző: Domonkos K. (2), J. Palán, C. Bayemi, D. Zák, E. Mashike, A. Krcík