Felkészülés: hét (!) gólt kapott a Komáromtól az ETO FC
Hétgólos vereséget szenvedett mai első felkészülési mérkőzésén az NB I-es ETO FC, Borbély Balázs tartalékosan felálló együttese a szlovák élvonalban érdekelt Komáromi FC-vel szemben maradt alul.
A TELJES MÉRKŐZÉS IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG
Az NB I-es tabella élén álló együttes 14.30-tól az osztrák Rapiddal is megmérkőzik.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
ETO FC–Komáromi FC (szlovákiai) 0–7 (0–2)
ETO: Brecska – Szarka, Urblík, Koncz, Black, Kiss, Conte, Pálvalvi, Zivkovic, Garamszegy-Géczy, Lacza
Gólszerző: Domonkos K. (2), J. Palán, C. Bayemi, D. Zák, E. Mashike, A. Krcík
Legfrissebb hírek
Felkészülés: ötöt rúgott a DAC a Karcagnak – videó
Minden más foci
2026.01.16. 18:43
Paksi FC: Kinyik Ákos megsérült az edzőtáborban
Labdarúgó NB I
2026.01.15. 15:42
Ezek is érdekelhetik