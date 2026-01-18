Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: hét (!) gólt kapott a Komáromtól az ETO FC

2026.01.18. 14:12
Fotó: Kovács Péter, archív
Hétgólos vereséget szenvedett mai első felkészülési mérkőzésén az NB I-es ETO FC, Borbély Balázs tartalékosan felálló együttese a szlovák élvonalban érdekelt Komáromi FC-vel szemben maradt alul.

A TELJES MÉRKŐZÉS IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG

Az NB I-es tabella élén álló együttes 14.30-tól az osztrák Rapiddal is megmérkőzik.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
ETO FC–Komáromi FC (szlovákiai) 0–7 (0–2)
ETO: Brecska – Szarka, Urblík, Koncz, Black, Kiss, Conte, Pálvalvi, Zivkovic, Garamszegy-Géczy, Lacza
Gólszerző: Domonkos K. (2), J. Palán, C. Bayemi, D. Zák, E. Mashike, A. Krcík

 

