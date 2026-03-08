Nemzeti Sportrádió

NB I: Nyíregyháza–Ferencváros 1–3

NB I: Kazincbarcika–DVSC 0–3

Niké Liga: 106 nap után győzött ismét a Komárom

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
• Dunaszerdahely
2026.03.08. 18:54
Az előnyt megduplázó Zyen Jones gólöröme (Fotó: KFC Komárom)
Címkék
Komárom KFC Komárom KFC Komárno Niké Liga
Nagyon fontos győzelmet ért el a Komárom, amely vasárnap, a Niké Liga rájátszásának első fordulójában 3–0-ra lelépte a Rózsahegyet, és feljött a 8. helyre.

Remekül kezdték a meccset a hazaiak, akik továbbra is Aranyosmaróton fogadják az ellenfeleket: a 3. percben a 293 néző azt láthatta, hogy a rózsahegyiek kapusa eladja a labdát, Kiss Filip ügyesen Boris Drugának passzol, aki a kapuba lő.

Ha pontosabban céloznak a lilák, az első negyedóra végén minimum két góllal vezethettek volna, ezt követően azonban feljöttek a rózsahegyiek, Timotej Múdry lövését szépen védte Filip Dubác.

A szünet után is inkább a komáromiak voltak jobbak, a vendégek csak a félidő közepén veszélyeztettek. A 76. percben szép összjáték után Zyen Jones megszerezte a KFC második gólját, majd az utolsó pillanatban egy erős lövéssel Elvis Mashike állította be a 3–0-s végeredményt.

A KFC – amelynek soraiban Szűcs Patrik a ráadásban lépett pályára – 106 nap után nyert ismét a Niké Ligában.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, ALSÓHÁZ, 1. FORDULÓ
Komárom–Rózsahegy 3–0

 

Komárom KFC Komárom KFC Komárno Niké Liga
