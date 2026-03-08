Niké Liga: 106 nap után győzött ismét a Komárom

Remekül kezdték a meccset a hazaiak, akik továbbra is Aranyosmaróton fogadják az ellenfeleket: a 3. percben a 293 néző azt láthatta, hogy a rózsahegyiek kapusa eladja a labdát, Kiss Filip ügyesen Boris Drugának passzol, aki a kapuba lő.

Ha pontosabban céloznak a lilák, az első negyedóra végén minimum két góllal vezethettek volna, ezt követően azonban feljöttek a rózsahegyiek, Timotej Múdry lövését szépen védte Filip Dubác.

A szünet után is inkább a komáromiak voltak jobbak, a vendégek csak a félidő közepén veszélyeztettek. A 76. percben szép összjáték után Zyen Jones megszerezte a KFC második gólját, majd az utolsó pillanatban egy erős lövéssel Elvis Mashike állította be a 3–0-s végeredményt.

A KFC – amelynek soraiban Szűcs Patrik a ráadásban lépett pályára – 106 nap után nyert ismét a Niké Ligában.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, ALSÓHÁZ, 1. FORDULÓ

Komárom–Rózsahegy 3–0