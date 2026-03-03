Golovin Vlagyimir: Új időszak kezdődik a válogatottnál
Sajtóbeszélgetést tartott a Magyar Kézilabda-szövetség a női kéziválogatottal kapcsolatban, amelyen Golovin Vlagyimir kapitány mellett Pálinger Katalin alelnök és Kirsner Erika elnökségi tag is részt vett a Kézikedden. A magyar együttes csütörtökön Tatabányán lép pályára az Európa-kupában a dánok ellen, vasárnap Svendborgban találkoznak a felek. A hazai mérkőzésre elővételben már több mint négyezer jegy kelt el, a szövetség telt házra számít.
„A dánok elleni mérkőzések mindig különösen fontosak, de a válogatott alapjaiban véve az – fogalmazott Pálinger. – Ennek a csapatnak minden edzés egy állomást jelent, egy ilyen magas szintű ellenfél pedig egy külön erőpróba. Minél többet van együtt ez a válogatott, annál jobb lesz. A távlati célunk a 2028-as olimpia, együtt minden időt ennek fényében tölt az együttes.”
Golovin Vlagyimir is azt hangsúlyozta, hogy új fejezet kezdődik idén. „Ebben az időszakban két világesemény vár ránk, amelyek egyúttal olimpiai kvalifikációs rendezvények. Idén ötven napot tölt együtt a csapat, jövőre ötvenötöt, ez nem sok idő. Hétfőn tartottunk egy közös beszélgetést a játékosokkal a jövőről, tízen közülük bronzérmesek lettek 2024-ben, ők pontosan tudják, milyen mélyről indultunk 2022-ben és mennyi munkát tettünk bele abba a két évbe. Ebben a válogatottban szégyen gyengének lenni, itt mindenki próbálja magából a lehető legtöbbet kihozni, és a munkánk biztosan meghozza az eredményt.”
A kapitány hozzátette, készített egy elemzést a legutóbbi világbajnokságról és a 2024-es Eb-ről is, az előbbin elért hetedik helyet nem tartja kudarcnak, abban a csapatban annyi volt. A dánok elleni két mérkőzés azért fontos, mert lehet, hogy a következő világeseményen találkozunk velük, és ahogyan segített a franciák elleni bronzmeccsen az, hogy 2024 őszén már legyőztük őket, egy sikeres mérkőzés ezúttal is adhat hitet.
A vasárnapi idegenbeli találkozót biztosan kihagyja Papp Nikoletta, a válogatott jobbátlövőjének ugyanis hétfő délelőttre vissza kell térnie Nagybányára, klubja ugyanis hivatalos úton kereste meg emiatt az MKSZ-t. A szövetség ugyan megvizsgált minden létező alternatívát, hogy Papp ott lehessen Dániában, de nem maradt más lehetőség.
A decemberi Európa-bajnoksággal kapcsolatban a szövetség szándéka, hogy a magyar együttes a csoportmeccseit Nagyváradon, a középdöntős találkozóit Kolozsváron játszhassa. Ez biztossá csak akkor válik, amikor összeáll a végső mezőny, és az európai szövetség egyeztet a szervezőkkel. A kontinenstornát öt ország rendezi közösen, Románia mellett Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Törökországban is lesznek mérkőzések. A magyar együttes a bronzérmének köszönhetően selejtező nélkül jutott ki, míg a 2027-es világbajnokságnak Magyarország a házigazdája.
Kirsner Erika 2000-ben tagja volt a Romániában Európa-bajnoki címet nyerő együttesnek. „Szerintem nem tesz jót a sportágnak, hogy ennyi távoli helyszín szerepel, ugyanakkor nyilván megértem, hogy a rendezés így kevesebbe kerül. A 2000-es Eb-n óriási hangulat volt, szinte hazai pályán játszhattunk. Erdélyben imádják a kézilabdát, adrenalinnövelő, ha sok magyar szurkoló előtt szerepelhetnek a lányok, ez akkora segítség, amely bármeddig elrepíthet bennünket” – fogalmazott a korábbi kiváló balszélső.
Az MKSZ-hez kapcsolódó hír, hogy Juhász István sportszakmai igazgató megbízatása a közeljövőben véget ér. „A szövetségen belül rendszerszintű átalakítás zajlik, ennek a folyamatnak még a közepén tartunk” – adott tájékoztatást Ballai Attila kommunikációs igazgató.