Golovin Vlagyimir: Új időszak kezdődik a válogatottnál



Sajtóbeszélgetést tartott a Magyar Kézilabda-szövetség a női kéziválogatottal kapcsolatban, amelyen Golovin Vlagyimir kapitány mellett Pálinger Katalin alelnök és Kirsner Erika elnökségi tag is részt vett a Kézikedden. A magyar együttes csütörtökön Tatabányán lép pályára az Európa-kupában a dánok ellen, vasárnap Svendborgban találkoznak a felek. A hazai mérkőzésre elővételben már több mint négyezer jegy kelt el, a szövetség telt házra számít.

„A dánok elleni mérkőzések mindig különösen fontosak, de a válogatott alapjaiban véve az – fogalmazott Pálinger. – Ennek a csapatnak minden edzés egy állomást jelent, egy ilyen magas szintű ellenfél pedig egy külön erőpróba. Minél többet van együtt ez a válogatott, annál jobb lesz. A távlati célunk a 2028-as olimpia, együtt minden időt ennek fényében tölt az együttes.”

Pálinger Katalin (Fotó: Kovács Péter)

Golovin Vlagyimir is azt hangsúlyozta, hogy új fejezet kezdődik idén. „Ebben az időszakban két világesemény vár ránk, amelyek egyúttal olimpiai kvalifikációs rendezvények. Idén ötven napot tölt együtt a csapat, jövőre ötvenötöt, ez nem sok idő. Hétfőn tartottunk egy közös beszélgetést a játékosokkal a jövőről, tízen közülük bronzérmesek lettek 2024-ben, ők pontosan tudják, milyen mélyről indultunk 2022-ben és mennyi munkát tettünk bele abba a két évbe. Ebben a válogatottban szégyen gyengének lenni, itt mindenki próbálja magából a lehető legtöbbet kihozni, és a munkánk biztosan meghozza az eredményt.”

A kapitány hozzátette, készített egy elemzést a legutóbbi világbajnokságról és a 2024-es Eb-ről is, az előbbin elért hetedik helyet nem tartja kudarcnak, abban a csapatban annyi volt. A dánok elleni két mérkőzés azért fontos, mert lehet, hogy a következő világeseményen találkozunk velük, és ahogyan segített a franciák elleni bronzmeccsen az, hogy 2024 őszén már legyőztük őket, egy sikeres mérkőzés ezúttal is adhat hitet.

A vasárnapi idegenbeli találkozót biztosan kihagyja Papp Nikoletta, a válogatott jobbátlövőjének ugyanis hétfő délelőttre vissza kell térnie Nagybányára, klubja ugyanis hivatalos úton kereste meg emiatt az MKSZ-t. A szövetség ugyan megvizsgált minden létező alternatívát, hogy Papp ott lehessen Dániában, de nem maradt más lehetőség.

A decemberi Európa-bajnoksággal kapcsolatban a szövetség szándéka, hogy a magyar együttes a csoportmeccseit Nagyváradon, a középdöntős találkozóit Kolozsváron játszhassa. Ez biztossá csak akkor válik, amikor összeáll a végső mezőny, és az európai szövetség egyeztet a szervezőkkel. A kontinenstornát öt ország rendezi közösen, Románia mellett Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Törökországban is lesznek mérkőzések. A magyar együttes a bronzérmének köszönhetően selejtező nélkül jutott ki, míg a 2027-es világbajnokságnak Magyarország a házigazdája.

Kirsner Erika 2000-ben tagja volt a Romániában Európa-bajnoki címet nyerő együttesnek. „Szerintem nem tesz jót a sportágnak, hogy ennyi távoli helyszín szerepel, ugyanakkor nyilván megértem, hogy a rendezés így kevesebbe kerül. A 2000-es Eb-n óriási hangulat volt, szinte hazai pályán játszhattunk. Erdélyben imádják a kézilabdát, adrenalinnövelő, ha sok magyar szurkoló előtt szerepelhetnek a lányok, ez akkora segítség, amely bármeddig elrepíthet bennünket” – fogalmazott a korábbi kiváló balszélső.

Az MKSZ-hez kapcsolódó hír, hogy Juhász István sportszakmai igazgató megbízatása a közeljövőben véget ér. „A szövetségen belül rendszerszintű átalakítás zajlik, ennek a folyamatnak még a közepén tartunk” – adott tájékoztatást Ballai Attila kommunikációs igazgató.