Rodrygo súlyosan megsérült, kihagyja a világbajnokságot – hivatalos

M. B.M. B.
2026.03.03. 16:25
Rodrygo idénye véget ért (Fotó: Getty Images)
Real Madrid Rodrygo brazil labdarúgó-válogatott
Elülső keresztszalag-szakadást (ACL), illetve meniszkusz-sérülést szenvedett a spanyol élvonalbeli (La Liga) Real Madrid támadója, Rodrygo – olvasható a klub hivatalos honlapján.

A Marca információi szerint a brazil válogatott szélső a Getafe elleni, hétfői bajnokin (amelyen csereként lépett pályára) esett rá a térdére, s noha fájdalmat érzett, a pályán fejezte be a mérkőzést. A lefújás után a Real orvosi stábja az öltözőben vizsgálta meg Rodrygo térdét, s amondó volt, hogy másnap reggel további tesztekre lesz szükség. A kedd reggeli vizsgálatok a legrosszabb diagnózist eredményezték, így Rodrygo hosszú hónapokra kidől a sorból, s biztosan kihagyja a nyári világbajnokságot is. 

Mindez rövid távon a Real Madrid számára is komoly érvágás, miután a királyi klubnak csak két bevethető támadója (Vinícius és Gonzalo García) maradt a Celta Vigo elleni hétvégi bajnokira, miután Kylian Mbappé szintén sérült, míg Franco Mastantuono a hétfőn összeszedett piros lapja miatt kénytelen kihagyni a találkozót. 

