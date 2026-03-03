Major Veronika légpisztoly szólóban is aranyérmes az Eb-n!

A szóló számban nem a köreredményeket számolják, hanem pontokért lőnek a sportolók, pontot pedig a 9.8 körös vagy annál erősebb találat ér. A keszthelyiek sportpisztolyban olimpiai bronzérmes klasszisának nem jelentett problémát a hagyományos versengés és kedden bizonyította, hogy jelenlegi formájában ez a formátum is tökéletesen fekszik neki. A viadal első szakaszában leadott 30 lövésből 24 pontot ért el, amivel a legjobb volt, majd a második szakaszban 30-ból 25-öt, az Európa-csúcsot jelentő 49 pontos összeredményével pedig magasan a legjobb volt, öt ponttal megelőzve a hazai Elmira Karapetjant. A kiírás szerint az első két helyezett léphetett lőállásba az aranymérkőzésen, amelyen az nyert, aki előbb elérte a 15 pontot.

A döntős pályánál ugyan szinte mindenki a hét hónapos terhesen versenyző hazai pisztolyosnak drukkolt, Győrik Csaba 28 éves tanítványát viszont ez nem zökkentette ki. Major a finálé első felében imponálóan teljesített, s az első nyolc lövése kivétel nélkül pontot ért. Közben az örmény is jól lőtt, viszont a magyar már három ponttal vezetett ekkor. Karapetjan viszont a folytatásban ki tudta használni, hogy a következő három körben ellenfele csak egy pontot szerzett, így 9:8-ra felzárkózott. Major Veronika ekkor időt kért és Győrik Csabával egyeztetett, a pihenő pedig jót tett neki, a végjátékban ugyanis ismét korábbi formáját hozta és 15:12-re megnyerte a döntőt.

A szóló számban Jákó Miriam az 5. helyen zárt, míg Fábián Sára Ráhel a 35. lett. A bronzérmet a bolgárok klasszisa, Antoaneta Kosztadinova szerezte meg.

Az Európa-bajnokság szerdán zárul, amikor a pisztolyosok trió, illetve a puskások szóló számait rendezik.

(MTI)