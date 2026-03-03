Nemzeti Sportrádió

MK: ETO FC–Kecskeméti TE negyeddöntő

2026.03.03. 19:57
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I listavezetője, az ETO FC és az NB II harmadik helyén álló Kecskeméti TE összecsapásával kezdődik a Mol Magyar Kupa negyeddöntője. Kövesse a mérkőzés eseményeit élő közvetítésünk segítségével!

MOL MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
ETO FC–KECSKEMÉTI TE 0–1 (0–1) – ÉLŐ!
Győr, ETO Park, 3720 néző. Vezeti: Káprály Mihály (Becséri Gergely, Rózsa Dávid)
ETO: Petrás – Bíró, Krpics, Boldor, Stefulj – Tóth R., Vitális – Huszár (Gavric, a szünetben), Bumba (Piscsur 54.), Schön – Njie. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Brecska, Megyeri (kapusok), Bánáti, Csinger, Décsy, Miangue, Vladoiu, Zivkovic
KTE: Ruisz – Debreceni, Belényesi, Szabó A., Bolgár A. (Szojma 61.) – Derekas, Bocskay – Eördögh, Berki (Kovács B. 61.), Czékus (Nistor 32.)– Bolyki. Vezetőedző: Tímár Krisztián
A kispadon: Pálfi, Varga B. (kapusok), Beke, Haris, Kovács B., Pljesovszki, , Szlovák
Gólszerző: Bolyki (12.)

A modul betöltése néhány másodpercig eltarthat.

 

Ezek is érdekelhetik