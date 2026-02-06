Férfi kézilabda: visszavonul a válogatottól a dán irányító

Mint ismert, február 1-jén aranyérmet nyert a társházigazda dán válogatott a férfi kézilabda Európa-bajnokságon. Mads Mensah Larsennek ez volt utolsó aranyérme piros-fehér szerelésben, mert bejelentette, hogy a döntő volt utolsó fellépése a csapatban.

Mensah több mint 14 évig szolgálta a nemzeti csapatot, ezalatt számos siker részese volt. 2011 nyarán debütált a Brazília elleni mérkőzésen, 225 pályára lépése során 341 góllal segítette hazáját, jelenleg pedig ő a 11. legtöbb válogatottsággal rendelkező játékos.

„Kicsit meglepett, amikor Mads bejelentette, hogy szerinte itt az ideje a visszavonulásnak. Ő volt az egyik legstabilabb kerettag, mióta én vagyok az edző, emberileg is fontos szerepe volt a csapatban. Mondtam Madsnak, hogy nem teljesen értek vele egyet, de természetesen tiszteletben tartom a döntését” – mondta Nikolaj Jacobsen szövetségi kapitány.

Mads Mensah legfontosabb eredményei a dán válogatottban: