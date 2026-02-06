Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda: visszavonul a válogatottól a dán irányító

Sz. Zs. O.Sz. Zs. O.
Vágólapra másolva!
2026.02.06. 12:11
null
Mads Mensah (Fotó: Getty Images)
Címkék
Dánia férfi kézilabda Mads Mensah Larsen
Európa-bajnoki aranyéremmel távozik Mads Mensah Larsen a dán férfi kézilabda-válogatottól.

Mint ismert, február 1-jén aranyérmet nyert a társházigazda dán válogatott a férfi kézilabda Európa-bajnokságon. Mads Mensah Larsennek ez volt utolsó aranyérme piros-fehér szerelésben, mert bejelentette, hogy a döntő volt utolsó fellépése a csapatban.

Mensah több mint 14 évig szolgálta a nemzeti csapatot, ezalatt számos siker részese volt. 2011 nyarán debütált a Brazília elleni mérkőzésen, 225 pályára lépése során 341 góllal segítette hazáját, jelenleg pedig ő a 11. legtöbb válogatottsággal rendelkező játékos.

„Kicsit meglepett, amikor Mads bejelentette, hogy szerinte itt az ideje a visszavonulásnak. Ő volt az egyik legstabilabb kerettag, mióta én vagyok az edző, emberileg is fontos szerepe volt a csapatban. Mondtam Madsnak, hogy nem teljesen értek vele egyet, de természetesen tiszteletben tartom a döntését” – mondta Nikolaj Jacobsen szövetségi kapitány.

Mads Mensah legfontosabb eredményei a dán válogatottban:

  • 2016-ban arany, míg 2021-ben ezüstérmet szerzett az olimpián
  • A legtöbb aranyérmet a világbajnokságokon szerezte: 2019-ben, 2021-ben, 2023-ben és 2025-ben sorozatban négyszer volt a győztes csapat tagja, 2013-ban ezüstöt szerzett a vb-n
  • Európa-bajnokságokon az idei arany mellett két ezüstöt (2014, 2024) és egy bronzérmet (2022) szerzett

 

Dánia férfi kézilabda Mads Mensah Larsen
Legfrissebb hírek

Európai kézilabdaligák: Lukács Péter 11 gólt lőtt

Kézilabda
16 órája

Gyász: elhunyt Gyáfrás Dávid, az ETO és a Veszprém korábbi kézilabdázója

Kézilabda
20 órája

Hanusz Egon két góllal tért vissza Rennes-be – kézilabdakörkép

Kézilabda
2026.02.04. 23:19

Kézilabda: Nagy Benedek visszatér a spanyol élvonalba

Kézilabda
2026.02.04. 17:04

Imre Bence: Elvárjuk magunktól, hogy megverjük a szerbeket, ha ők jönnek a vb-selejtezőben

Kézilabda
2026.02.03. 14:28

Kézilabda: újra megrendezik itthon a nők és a férfiak Szuperkupa-mérkőzését

Kézilabda
2026.02.03. 12:23

A dánokat és a horvátokat is hatalmas tömeg fogadta a kézilabda Eb után – videók

Kézilabda
2026.02.03. 11:12

Dupla mesterhármas: Dánia a férfi kézilabda vitathatatlan bajnoka, Gidsel szülőhazájában dicsőült meg

Kézilabda
2026.02.02. 10:47
Ezek is érdekelhetik