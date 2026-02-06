Súlyemelés: távozik a szövetségi kapitány

Az MSSZ pénteken a honlapján azt írta: a döntés a felek között fennálló korrekt, együttműködő szakmai kapcsolatot tükrözi, és minden érintett részéről teljes egyetértésben, konstruktív légkörben született meg.

„Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitányként az elmúlt időszakban kiemelt szakmai felelősséggel, elhivatottsággal és következetes szemlélettel dolgozott a sportág újjáépítésén a magyar súlyemelés érdekében. A 2025-ös év felnőtt és utánpótlás világversenyein, válogatott programjain sikerrel vezette a válogatottjaink munkáját. Az MSSZ ezúton is őszinte köszönetét fejezi ki a munkájáért, a befektetett energiáért, valamint a sportág fejlődéséért végzett tevékenységéért” – olvasható a honlapon.

Az MSSZ a közleményben jelezte, az elnökség a január 21-én megtartott ülésén egyhangú döntéssel elfogadta a 2026. évi szakmai tervet, amelyet Gyurkovics Ferenc terjesztett elő.

A szövetség nyílt pályázatot hirdet a szövetségi kapitányi poszt betöltésére.