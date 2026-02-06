Téli olimpia: egyelőre félig sikerült az átállás Major Dominik számára

Nemzeti Sportrádió

2026.02.06. 12:32
null
Major Dominik (Fotó: MOB)
A rövid pályás gyorskorcsolyázó Major Dominik éppen két hete tudta meg, hogy a sérült Jászapáti Péter helyett bekerült a milánói téli olimpián szereplő férfi váltóba, azóta izgatottan várta, hogy együtt készüljön társaival.

Hangsúlyozta: kifejezetten jól jött ki, hogy az egyesült államokbeli junior világbajnokságra készült, amikor értesült a csapatba kerüléséről, mert így nem tudott az ötkarikás játékokra gondolni, hiszen az előtte álló versenyre összpontosított.

„Közepesen vagyok elégedett az Amerikában nyújtott teljesítményemmel. Volt egy kizárásom 1500 méteren, 500-on pedig azért estem ki, mert többszöri újraindítás után elment a korcsolyám pengéje. Viszont 1000 méteren a B-döntő megnyerésével hetedik lettem, az a verseny jól sikerült” – mondta az MTI-nek a 19 éves sportoló, aki a múlt hétvégén rendezett vb miatt csak szerdán csatlakozott társaihoz Milánóban, így csütörtökön edzett velük először.

Elmondása szerint egyelőre félig sikerült az átállás, Magyarország érintésével érkezett az olimpiai faluba úgy, hogy otthon mindössze fél napot töltött. Megjegyezte, hozzá van szokva az utazásokhoz és annyira várta már az első közös edzést, hogy izgatottsága nagyban segít leküzdeni az átállást és a hosszú utazás okozta fáradalmakat.

A rövid pályás gyorskorcsolyázók kedden kezdik meg a szereplésüket a pénteken rajtoló téli olimpián, de az FTC tehetsége csak a férfi váltóban lesz érdekelt, amely február 16-án futja az elődöntőjét.

 

