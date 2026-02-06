Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Marco Pantani emléke előtt tiszteleg a franciák sílövője

2026.02.06. 11:44
Marco Pantani fülbevalójával versenyez Emilien Jacquelin (Fotó: Getty Images)
Példaképe emléke előtt tisztelegve az olaszok kerékpáros legendájának, Marco Pantaninak a fülbevalójával versenyez majd a pénteken (ma) kezdődő milánói-cortinai téli olimpián Emilien Jacquelin, a franciák olimpiai ezüstérmes, többszörös világbajnok sílövője.

A 30 éves sportoló a közösségi oldalán megosztott egy képet, amelyen az ékszerrel látható. Azt írta, Pantani családja adta kölcsön neki, hogy viselhesse Olaszországban.

„Marco ösztönzött arra, hogy sportoljak” – mondta Jacquelin. „Az energiája. A jelleme. A szóló szökési kísérletei. A Col du Galibier. A Giro- és a Tour-győzelme 1998-ban.”

Elárulta, hogy gyerekkorában az édesapjától kapott egy videókazettát az 1998-as Tour de France-ról, s azóta is csodálja az agresszív stílusa és kendője miatt „Kalóz” becenévvel illetett kerékpárost. Marco Pantani élete tragikus véget ért: 2004 februárjában kokain-túladagolásban hunyt el, mindössze 34 évesen. Jacquelin most úgy fogalmazott: szerencsésnek érzi magát, hogy néhány versenyen keresztül életben tarthatja Pantani emlékét.

