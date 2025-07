Újabb két, fiatalszabálynak megfelelő játékossal bővítette keretét a DVTK

Mint a DVTK a honlapján megírta, mindkét játékos esetében a kölcsönszerződés vételi opciót is tartalmaz, így a következő idény végén a klub megvásárolhatja a futballisták játékjogát.

„Önmagam ismétlem azzal, hogy hiszünk a magyar labdarúgókban, a magyar fiatalokban, ezenkívül továbbra is igaz, hogy reagálnunk kell a különböző ajánlásokra – mondta Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója a klub honlapjának. – Babós Levente utánpótlás-válogatott labdarúgó, mindkét belső védő pozíciójában bevethető, és szükség esetén jobbhátvédként is használható. Az NB II-ben két idényen keresztül szerzett tapasztalatot, idén pedig Diósgyőrben fejlődhet tovább. A magyar futball közös érdeke, hogy a fiatal játékosok minél több lehetőséget kapjanak. Ebben a témában egyetértettünk az újpesti vezetőkkel, ezért tudtunk korrekt megállapodást kötni. Mucsányi Miron nagyon tehetséges belső középpályás, aki a hatos és a nyolcas poszton is tud játszani. Valódi harcos és győztes karakterű játékos, aki megfelel az MLSZ és az NSMI ajánlásának is, ám az előző idényben a BVSC-ben azt is bebizonyította, hogy készen áll a felnőttfutballra.”