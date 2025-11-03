Vladimir Radenkovics az Újpesttől elszenvedett vereség után: Először vagyok igazán mérges a csapatra

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–ÚJPEST FC 1–3 (1–2)
Miskolc, DVTK Stadion, 5855 néző. Vezette: Csonka Bence
Gólszerző: Acolatse (23. – 11-esből), ill. Bokros (35. – öngól), Horváth K. (42.), Matko (83.)
Kiállítva: Bese B. (Újpest, 45+8.)
Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője
– Ez nem az az eredmény, ami a játékot tekintve benne volt a mérkőzésben…
– Amióta a DVTK edzője vagyok, most először vagyok igazán mérges a csapatra, mégpedig azért, mert a harmadik gól előtt a két belső védőnk egyaránt az ellenfél tizenhatosán belülre futott, az Újpest pedig a megszerzett labdából, a kontraakció végén betalált.
– Több alapemberére sem számíthatott: mikor derült ki, hogy kik lesznek a hiányzók?
– Anderson Esiti a keddi kupameccsen sérült meg, őt néhány hétre elveszítettük, Ivan Saponjics sem játszhat két-három hétig. Viszont Holdampf Gergőről, aki kezdő lett volna az Újpest FC ellen, a mérkőzés napján derült ki, úgy megbetegedett, hogy nem számíthatunk rá. Szakos Bence a mérkőzést megelőző napon, az edzést követően jelezte, hogy problémái vannak. Azt pedig csak mellékesen jegyzem meg, hogy Elton Acolatse játéka is kérdéses volt.
– Emberelőnyben többet várt a csapatától?
– A szélsőjáték úgy-ahogy működött… Hogy mi hiányzott ezen a meccsen? A kapu előtti higgadtság. A harmadik újpesti gól előtt nagy hibát követtünk el, ez volt a meccs döntő jelenete, hiszen már nem volt vissza annyi a mérkőzésből, hogy legalább a döntetlent elérjük.
Damir KRZNAR, az Újpest FC vezetőedzője
– Hat mérkőzés után megszakadt a nyeretlenségi sorozat…
– Kemény napok vannak mögöttünk, az egész hét embert próbáló volt. A meccs előtt azt kértük a játékosoktól, küzdjenek, harcoljanak, a lényeg, hogy nyerjék meg ezt a bajnokit. Nem volt könnyű meccs, a kiállítás miatt főleg nem, de a labdarúgók emberhátrányban is céltudatosan, nyugodtan játszottak, és ezért óriási gratuláció jár. Bízom benne, hogy ez a meccs, a győzelem fordulópont lesz.
– A csapatkapitány, Matija Ljujics melegített, de végül nem játszott: mi történt?
– Az előző éjjel rosszul lett, ám úgy volt, hogy ő kezd majd középpályán, aztán végül Damain Rasak került be. Hozzáteszem, Matija Ljujics nagyon akart játszani, mindenáron részese szeretett volna lenni a mérkőzésnek, de a bemelegítéskor rosszul lett, hányt, ezért kimaradt, néhány perccel a kezdés előtt Bese Barnabás került be a tizenegybe.
– A sérült Riccardo Piscitelli helyett Banai Dávid állt a kapuban: mit szólt a teljesítményéhez?
– Nagyszerűen védett, stabilitást, önbizalmat adott a védőknek. Nagyon fontos labdákat hárított, amikor a DVTK nagy nyomás alá helyezett minket, segített abban, hogy a nehéz helyzetekben a csapat levegőhöz jusson. A lényeg tehát, hogy nagyon sokat tett hozzá a mérkőzéshez.
Hiába az egy félidőnyi emberhátrány, az Újpest két góllal nyert Diósgyőrben
Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 2–1 (Bárány 17., Kocsis D. 31., ill. Skribek 90+5.)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4344 néző. V: Hanyecz
Sergio NAVARRO, a DVSC vezetőedzője
– Újabb bajnoki, újabb győzelem.
– Nagyon taktikus mérkőzést nyertünk meg. Az első félidőben sikerült két gólt szereznünk, miközben a veszélyes zalaegerszegi támadókkal szemben jól védekeztünk, ez nem változott a második játékrészre sem. Nehéz hét van mögöttünk, hiszen az Újpest és a ZTE elleni bajnoki közé a Honvéd elleni kupameccs is beékelődött. A játékosok összességében kitűnő teljesítményt nyújtottak.
– Bárány Donát és Kocsis Dominik góllal, Varga Ádám kapusbravúrral járult hozzá a sikerhez. Mi döntött arról, hogy éppen ők kaptak újra lehetőséget?
– Szerencsére nagyon sok jó képességű játékosunk van, a döntés meghozatalakor azt is figyelembe kell vennünk, hogy éppen ki az ellenfél. Akik pályára léptek, jó teljesítményt nyújtottak, köztük azok is, akik leginkább a gólszerzésben vagy éppen gólpasszokkal tudnak bennünket segíteni. A látványosabb produkcióhoz kell mindegyik társ segítsége.
– A forduló után a DVSC a tabella élén áll, mit jelent ez?
– Mindössze annyit, hogy van huszonkét pontunk. Hogy ezzel éppen elsők vagy harmadikok vagyunk, teljesen mindegy, azt viszont tudom, abszolút megérdemelt mindaz, amit a csapat idáig elért.
Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője
– Reálisnak érzi a végeredményt?
– Egyáltalán nem. Nagyszerű mérkőzést játszottunk, rászolgáltunk volna a döntetlenre. Sajnos túl későn szereztük a gólt ahhoz, hogy legyen esélyünk az egyenlítésre, annak viszont örülök, hogy a játékosok láthatóan hisznek a munkában, amit elvégzünk. Nagyon jó és tapasztalt csapattal szemben veszítettünk.
– A támadójáték veszélyesebb volt, de védekezésben nagy hibákat követtek el. Ezt a kupameccs miatti fáradtság számlájára írja?
– Fiatal csapatunk van, úgyhogy előfordulhatnak naivnak tűnő hibák a védekezésben. Ugyanakkor nem gondolnám, hogy a fáradtság lehetett az oka, hiszen a játékosaink végig bírták a meccs iramát, a végén gólt is szereztek.
– Néhány hete úgy fogalmazott, olykor jobban ismeri a mezőny többi csapatát, mint a sajátját, annyira hektikusan teljesít a ZTE. Változott ezen a téren valami?
– Ismételni tudom magam, a fiatal átlagéletkor miatt hullámzó a csapat teljesítménye. Az is látszik, a védekezésen javítani kell, de nem egy edzés alatt történik meg, hogy szemvillanásra összeáll a hátsó alakzatunk. Az eredmény azt mutatja, van még miben fejlődnünk.
A Zalaegerszeg legyőzésével a tabella élére ugrott a Debrecen!
|AZ NB I ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Debreceni VSC
|12
|6
|4
|2
|20–15
|+5
|22
|2. Paksi FC
|12
|5
|6
|1
|26–17
|+9
|21
|3. Kisvárda
|11
|6
|2
|3
|12–15
|–3
|20
|4. Ferencvárosi TC
|11
|5
|4
|2
|24–12
|+12
|19
|5. Puskás Akadémia
|12
|5
|3
|4
|17–17
|0
|18
|6. MTK Budapest
|12
|5
|2
|5
|25–22
|+3
|17
|7. ETO FC Győr
|11
|4
|5
|2
|21–14
|+7
|17
|8. Újpest FC
|12
|3
|4
|5
|18–19
|–1
|13
|9. Diósgyőri VTK
|12
|2
|5
|5
|16–24
|–8
|11
|10. Kazincbarcika
|11
|3
|1
|7
|11–22
|–11
|10
|11. Zalaegerszegi TE
|12
|2
|4
|6
|19–22
|–3
|10
|12. Nyíregyháza Spartacus
|12
|2
|4
|6
|14–24
|–10
|10