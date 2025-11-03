Nemzeti Sportrádió

Vladimir Radenkovics az Újpest elleni vereség után: Először vagyok igazán mérges a csapatra

2025.11.03. 08:11
Vladimir Radenkovics szerint a kapu előtti higgadtság hiányzott (Fotó: Kovács Péter)
A Diósgyőr hazai pályán kikapott az Újpesttől, míg a Debrecen legyőzte a ZTE-t és az élre ugrott a labdarúgó NB I 12. fordulójában. Mestermérlegek.

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–ÚJPEST FC 1–3 (1–2)
Miskolc, DVTK Stadion, 5855 néző. Vezette: Csonka Bence
Gólszerző: Acolatse (23. – 11-esből), ill. Bokros (35. – öngól), Horváth K. (42.), Matko (83.)
Kiállítva: Bese B. (Újpest, 45+8.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője

– Ez nem az az eredmény, ami a játékot tekintve benne volt a mérkőzésben…
– Amióta a DVTK edzője vagyok, most először vagyok igazán mérges a csapatra, mégpedig azért, mert a harmadik gól előtt a két belső védőnk egyaránt az ellenfél tizenhatosán belülre futott, az Újpest pedig a megszerzett labdából, a kontraakció végén betalált.  

– Több alapemberére sem számíthatott: mikor derült ki, hogy kik lesznek a hiányzók?
– Anderson Esiti a keddi kupameccsen sérült meg, őt néhány hétre elveszítettük, Ivan Saponjics sem játszhat két-három hétig. Viszont Holdampf Gergőről, aki kezdő lett volna az Újpest FC ellen, a mérkőzés napján derült ki, úgy megbetegedett, hogy nem számíthatunk rá. Szakos Bence a mérkőzést megelőző napon, az edzést követően jelezte, hogy problémái vannak. Azt pedig csak mellékesen jegyzem meg, hogy Elton Acolatse játéka is kérdéses volt.  

– Emberelőnyben többet várt a csapatától?
– A szélsőjáték úgy-ahogy működött… Hogy mi hiányzott ezen a meccsen? A kapu előtti higgadtság. A harmadik újpesti gól előtt nagy hibát követtünk el, ez volt a meccs döntő jelenete, hiszen már nem volt vissza annyi a mérkőzésből, hogy legalább a döntetlent elérjük.

 

Damir KRZNAR, az Újpest FC vezetőedzője

– Hat mérkőzés után megszakadt a nyeretlenségi sorozat…
– Kemény napok vannak mögöttünk, az egész hét embert próbáló volt. A meccs előtt az volt a kérés a játékosok felé, küzdjenek, harcoljanak, a lényeg, hogy nyerjék meg ezt a bajnokit. Nem volt könnyű meccs, a kiállítás miatt főleg nem, de a labdarúgók emberhátrányban is céltudatosan, nyugodtan játszottak, és ezért óriási gratuláció jár. Bízom benne, hogy ez a meccs, a győzelem fordulópont lesz.

– A csapatkapitány, Matija Ljujics melegített, de végül nem játszott: mi történt?
– Az előző éjjel rosszul lett, de úgy volt, hogy ő kezd majd középpályán, ám aztán végül Damain Rasak került be. Hozzáteszem, Matija Ljujic nagyon akart játszani, mindenáron részese szeretett volna lenni a mérkőzésnek, de a bemelegítéskor rosszul lett, hányt, ezért végül kimaradt, néhány perccel a kezdés előtt Bese Barnabás került be a tizenegybe.    

– A sérült Riccardo Piscitelli helyett Banai Dávid állt a kapuban: mit szólt a teljesítményéhez?
– Nagyszerűen védett, stabilitást, önbizalmat adott a védőknek. Nagyon fontos labdákat hárított, amikor a DVTK nagy nyomás alá helyezett minket, segített abban, hogy a nehéz helyzetekben a csapat levegőhöz jusson. A lényeg tehát, hogy nagyon sokat tett hozzá a mérkőzéshez.

Labdarúgó NB I
16 órája

Hiába az egy félidőnyi emberhátrány, az Újpest két góllal nyert Diósgyőrben

Nehéz helyzetből várták a találkozót a lila-fehérek, akik tíz emberrel 3–1-re nyertek a miskolciak ellen.

Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 2–1 (Bárány 17., Kocsis D. 31., ill. Skribek 90+5.)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4344 néző. V: Hanyecz

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Sergio NAVARRO, a DVSC vezetőedzője

– Újabb bajnoki, újabb győzelem.
– Nagyon taktikus mérkőzést nyertünk meg. Az első félidőben sikerült két gólt szereznünk, miközben a veszélyes zalaegerszegi támadókkal szemben jól védekeztünk, ez nem változott a második játékrészre sem. Nehéz hét van mögöttünk, hiszen az Újpest és a ZTE elleni bajnoki közé a Honvéd elleni kupameccs is beékelődött. A játékosok  összességében kitűnő teljesítményt nyújtottak.

– Bárány Donát és Kocsis Dominik góllal, Varga Ádám kapusbravúrral járult hozzá a sikerhez. Mi döntött arról, hogy éppen ők kaptak újra lehetőséget?
– Szerencsére nagyon sok jó képességű játékosunk van, a döntés meghozatalakor azt is figyelembe kell vennünk, hogy éppen ki az ellenfél. Akik pályára léptek, jó teljesítményt nyújtottak, köztük azok is, akik leginkább a gólszerzésben vagy éppen gólpasszokkal tudnak bennünket segíteni. A látványosabb produkcióhoz kell mindegyik társ segítsége.

– A forduló után a DVSC a tabella élén áll, mit jelent ez?
Mindössze annyit, hogy van huszonkét pontunk. Hogy ezzel éppen elsők vagy harmadikok vagyunk, teljesen mindegy, azt viszont tudom, abszolút megérdemelt mindaz, amit a csapat idáig elért.


Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője

– Reálisnak érzi a végeredményt?
– Egyáltalán nem. Nagyszerű mérkőzést játszottunk, rászolgáltunk volna a döntetlenre. Sajnos túl későn szereztük a gólt ahhoz, hogy legyen esélyünk az egyenlítésre, annak viszont örülök, hogy a játékosok láthatóan hisznek a munkában, amit elvégzünk. Nagyon jó és tapasztalt csapattal szemben veszítettünk.

– A támadójáték veszélyesebb volt, de védekezésben nagy hibákat követtek el. Ezt a kupameccs miatti fáradtság számlájára írja?
– Fiatal csapatunk van, úgyhogy előfordulhatnak naivnak tűnő hibák a védekezésben. Ugyanakkor nem gondolnám, hogy a fáradtság lehetett az oka, hiszen a játékosaink végig bírták a meccs iramát, a végén gólt is szereztek.

– Néhány hete úgy fogalmazott, olykor jobban ismeri a mezőny többi csapatát, mint a sajátját, annyira hektikusan teljesít a ZTE. Változott ezen a téren valami?
– Ismételni tudom magam, a fiatal átlagéletkor miatt hullámzó a csapat teljesítménye. Az is látszik, a védekezésen javítani kell, de  nem egy edzés alatt történik meg, hogy szemvillanásra összeáll a hátsó alakzatunk. Az eredmény azt mutatja, van még miben fejlődnünk.

Labdarúgó NB I
14 órája

A Zalaegerszeg legyőzésével a tabella élére ugrott a Debrecen!

Kétgólos hátrányban sem adta fel a ZTE, de kihagyta a helyzeteit, szerencséje sem volt, és csak a 95. percben szépített.
AZ NB I ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Debreceni VSC1264220–15+5 22 
2. Paksi FC1256126–17+9 21 
3. Kisvárda1162312–15–3 20 
4. Ferencvárosi TC1154224–12+12 19 
5. Puskás Akadémia1253417–1718 
6. MTK Budapest1252525–22+3 17 
7. ETO FC Győr1145221–14+7 17 
8. Újpest FC1234518–19–1 13 
9. Diósgyőri VTK1225516–24–8 11 
10. Kazincbarcika1131711–22–11 10 
11. Zalaegerszegi TE1224619–22–3 10 
12. Nyíregyháza Spartacus1224614–24–10 10 

 

