Vladimir Radenkovics az Újpest elleni vereség után: Először vagyok igazán mérges a csapatra

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–ÚJPEST FC 1–3 (1–2)

Miskolc, DVTK Stadion, 5855 néző. Vezette: Csonka Bence

Gólszerző: Acolatse (23. – 11-esből), ill. Bokros (35. – öngól), Horváth K. (42.), Matko (83.)

Kiállítva: Bese B. (Újpest, 45+8.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője

– Ez nem az az eredmény, ami a játékot tekintve benne volt a mérkőzésben…

– Amióta a DVTK edzője vagyok, most először vagyok igazán mérges a csapatra, mégpedig azért, mert a harmadik gól előtt a két belső védőnk egyaránt az ellenfél tizenhatosán belülre futott, az Újpest pedig a megszerzett labdából, a kontraakció végén betalált.

– Több alapemberére sem számíthatott: mikor derült ki, hogy kik lesznek a hiányzók?

– Anderson Esiti a keddi kupameccsen sérült meg, őt néhány hétre elveszítettük, Ivan Saponjics sem játszhat két-három hétig. Viszont Holdampf Gergőről, aki kezdő lett volna az Újpest FC ellen, a mérkőzés napján derült ki, úgy megbetegedett, hogy nem számíthatunk rá. Szakos Bence a mérkőzést megelőző napon, az edzést követően jelezte, hogy problémái vannak. Azt pedig csak mellékesen jegyzem meg, hogy Elton Acolatse játéka is kérdéses volt.

– Emberelőnyben többet várt a csapatától?

– A szélsőjáték úgy-ahogy működött… Hogy mi hiányzott ezen a meccsen? A kapu előtti higgadtság. A harmadik újpesti gól előtt nagy hibát követtünk el, ez volt a meccs döntő jelenete, hiszen már nem volt vissza annyi a mérkőzésből, hogy legalább a döntetlent elérjük.

Damir KRZNAR, az Újpest FC vezetőedzője

– Hat mérkőzés után megszakadt a nyeretlenségi sorozat…

– Kemény napok vannak mögöttünk, az egész hét embert próbáló volt. A meccs előtt az volt a kérés a játékosok felé, küzdjenek, harcoljanak, a lényeg, hogy nyerjék meg ezt a bajnokit. Nem volt könnyű meccs, a kiállítás miatt főleg nem, de a labdarúgók emberhátrányban is céltudatosan, nyugodtan játszottak, és ezért óriási gratuláció jár. Bízom benne, hogy ez a meccs, a győzelem fordulópont lesz.

– A csapatkapitány, Matija Ljujics melegített, de végül nem játszott: mi történt?

– Az előző éjjel rosszul lett, de úgy volt, hogy ő kezd majd középpályán, ám aztán végül Damain Rasak került be. Hozzáteszem, Matija Ljujic nagyon akart játszani, mindenáron részese szeretett volna lenni a mérkőzésnek, de a bemelegítéskor rosszul lett, hányt, ezért végül kimaradt, néhány perccel a kezdés előtt Bese Barnabás került be a tizenegybe.

– A sérült Riccardo Piscitelli helyett Banai Dávid állt a kapuban: mit szólt a teljesítményéhez?

– Nagyszerűen védett, stabilitást, önbizalmat adott a védőknek. Nagyon fontos labdákat hárított, amikor a DVTK nagy nyomás alá helyezett minket, segített abban, hogy a nehéz helyzetekben a csapat levegőhöz jusson. A lényeg tehát, hogy nagyon sokat tett hozzá a mérkőzéshez.