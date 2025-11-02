Horváth Dávid: Olyan nyomás alatt voltunk az FTC-vel szemben, mintha nemzetközi meccsen lennénk



LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–MTK BUDAPEST 4–1 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 8715 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Gartenmann (19.), Szalai G. (70.), Varga B. (80.), Nagy B. (82.), ill. Cadu (88. – öngól)

Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője

– Egy hete a ZTE elleni vereség után nagyon kritikus volt – mi történt azóta?

– Sokat beszéltem a játékosokkal! Tisztáztunk fontos részleteket, videón megnéztünk jeleneteket, és egyértelmű, ezt a hatást vártam. Hazai pályán nem szabad kikapni! Olyan arénának kell lennie a stadionunknak, ahonnan nem távozhatnak az ellenfelek túl sokszor győzelemmel.

– Az első látványos volt, hiszen a kispadról mutatta Gruber Zsombornak, menjen ki ő is a sarokba, és végül gól lett a helyzetből.

– Zseni vagyok! Na jó, ezt nem mondom teljesen komolyan, de sokat dolgozunk ezen. Megemlíthetem Phil Hudsont és a többi kollégámat is, mert a rögzített játékhelyzetek rendkívül fontosak, sokat foglalkozunk velük. Minőségi beadásra van szükség és arra, hogy középen jól érkezzenek a támadók. Ez most szerencsére többször is úgy alakult.

– Lelkileg mit jelenthet ez a siker a csütörtöki, Ludogorec elleni Európa Liga-mérkőzés előtt?

– Nagy meccs vár ránk! Nagyon élvezzünk az Európa-liga-szereplést, eddig jól teljesítettünk, két idegenbeli mérkőzést megnyertünk, remélem, nagy önbizalmat ad a játékosoknak ez a mostani győzelem is.

HORVÁTH Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője

– Talán a legfontosabb: hogy van Vitályos Viktor?

– Rendkívül balszerencsés a fiatal játékosunk, a válla sérült meg, csak nagy dózisú fájdalomcsillapítóval tudták helyre tenni a pályán, kórházba vitték, úgy tudjuk, nincs törés, de szalagok sajnos megsérültek.

– Aligha ilyen összecsapást terveztek.

– Az első húsz-huszonöt percben olyan nyomás alatt voltunk, mintha nemzetközi mérkőzésen lennénk, a szögletekből, szabadrúgásokból rengeteg beadás érkezett a kapunk elé. A Ferencváros vezető gólja után többet volt nálunk a labda, de nem működött a gyors támadófutballunk, a kontraakciók sem voltak veszélyesek. Korábban a Ferencváros ellen is nyújtottunk ennél sokkal jobb teljesítményt, ezúttal elmaradtunk tőle. Ennek ellenére hetven percig egy gól volt a két csapat között, de a második ferencvárosi találatot követően, sajnos, eldőlt a mérkőzés.

– Egy ilyen estén lehet-e bármit, bárkit is dicsérni?

– A küzdeni akarás rendben volt, de a játékunk minősége miatt hiányérzetem van, rengeteg energiánkat felemésztette a védekezése. Talán ez volt a Ferencváros legjobb mérkőzése. Remélem, a jövő héten megmutatjuk, tudunk ennél sokkal jobban futballozni.