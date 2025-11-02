Nemzeti Sportrádió

Horváth Dávid: Olyan nyomás alatt voltunk az FTC-vel szemben, mintha nemzetközi meccsen lennénk

Vágólapra másolva!
2025.11.02. 07:16
null
„Rengeteg beadás érkezett a kapunk elé” – nyilatkozta az örökrangadó után MTK vezetőedzője, Horváth Dávid (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
MTK NB I ETO FC Paks Puskás Akadémia Kazincbarcika mestermérleg Ferencváros
A labdarúgó NB I-ben szombaton három mérkőzést rendeztek. Lássuk, hogyan értékelték a látottakat a vezetőedzők a mérkőzés utáni sajtótájékoztatókon.


LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–MTK BUDAPEST 4–1 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 8715 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Gartenmann (19.), Szalai G. (70.), Varga B. (80.), Nagy B. (82.), ill. Cadu (88. – öngól) 

Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője

– Egy hete a ZTE elleni vereség után nagyon kritikus volt – mi történt azóta?     
– Sokat beszéltem a játékosokkal! Tisztáztunk fontos részleteket, videón megnéztünk jeleneteket, és egyértelmű, ezt a hatást vártam. Hazai pályán nem szabad kikapni! Olyan arénának kell lennie a stadionunknak, ahonnan nem távozhatnak az ellenfelek túl sokszor győzelemmel.

– Az első látványos volt, hiszen a kispadról mutatta Gruber Zsombornak, menjen ki ő is a sarokba, és végül gól lett a helyzetből. 
– Zseni vagyok! Na jó, ezt nem mondom teljesen komolyan, de sokat dolgozunk ezen. Megemlíthetem Phil Hudsont és a többi kollégámat is, mert a rögzített játékhelyzetek rendkívül fontosak, sokat foglalkozunk velük. Minőségi beadásra van szükség és arra, hogy középen jól érkezzenek a támadók. Ez most szerencsére többször is úgy alakult.

– Lelkileg mit jelenthet ez a siker a csütörtöki, Ludogorec elleni Európa Liga-mérkőzés előtt? 
– Nagy meccs vár ránk! Nagyon élvezzünk az Európa-liga-szereplést, eddig jól teljesítettünk, két idegenbeli mérkőzést megnyertünk, remélem, nagy önbizalmat ad a játékosoknak ez a mostani győzelem is.

HORVÁTH Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője 

– Talán a legfontosabb: hogy van Vitályos Viktor?
– Rendkívül balszerencsés a fiatal játékosunk, a válla sérült meg, csak nagy dózisú fájdalomcsillapítóval tudták helyre tenni a pályán, kórházba vitték, úgy tudjuk, nincs törés, de szalagok sajnos megsérültek.

– Aligha ilyen összecsapást terveztek. 
– Az első húsz-huszonöt percben olyan nyomás alatt voltunk, mintha nemzetközi mérkőzésen lennénk, a szögletekből, szabadrúgásokból rengeteg beadás érkezett a kapunk elé. A Ferencváros vezető gólja után többet volt nálunk a labda, de nem működött a gyors támadófutballunk, a kontraakciók sem voltak veszélyesek. Korábban a Ferencváros ellen is nyújtottunk ennél sokkal jobb teljesítményt, ezúttal elmaradtunk tőle. Ennek ellenére hetven percig egy gól volt a két csapat között, de a második ferencvárosi találatot követően, sajnos, eldőlt a mérkőzés.

– Egy ilyen estén lehet-e bármit, bárkit is dicsérni? 
– A küzdeni akarás rendben volt, de a játékunk minősége miatt hiányérzetem van, rengeteg energiánkat felemésztette a védekezése. Talán ez volt a Ferencváros legjobb mérkőzése. Remélem, a jövő héten megmutatjuk, tudunk ennél sokkal jobban futballozni.

Labdarúgó NB I
13 órája

Háromgólos győzelmet aratott a Ferencváros az MTK elleni örökrangadón

A levegőben verte meg az FTC az MTK-t, a zöld-fehérek négy góljából három is fejesből született.

ETO FC–PAKSI FC 0–0
Győr, ETO Stadion, 5099 néző. Vezette: Derdák
Kiállítva: Lenzsér (67., Paks) 

BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Bosszús a döntetlen miatt? 
– Védekezésben hibátlan teljesítményt nyújtottunk egy-két passztól eltekintve, a Paks egy az egy elleni letámadása mellett is volt két-három nagy helyzetünk. A második félidőt jobban kezdtük, a piros lap után is megfelelő volt a játékunk, nyomás alá helyeztük a Paksot, az egyetlen szépséghiba, hogy az öt-hat óriási helyzetből egy sem lett gól... 

– Ezúttal féloldalasnak tűnt az ETO. Mit lehet tenni, hogy a jobb oldalt a bal szintjére felhozza?
– Nem volt ilyen érzésem, szerintem a jobbal sem volt probléma. Tóth Rajmund és Bánáti Kevin is egész jó volt, sőt, amikor bejött Huszár Marcell és Nfansu Njie, akkor is jöttek a helyzetek, csak a gólok hiányoztak. Vissza kell néznem, nem akarok vitatkozni. Hogy miért nem tükörszélsőkkel játszunk? Schön Szabolcs jobban szeret a bal oldalon, s azzal, hogy Zseljko Gavrics sérülésével Claudiu Bumba került középre, nem akartam megkavarni a jobb oldalt, ahol szeretném, hogy Tóth Rajmi és Bánáti Kevin minél jobban összeszokjon. Huszár Marcell már jobblábasként a bal oldalra jött be, természetesen gondolkodom majd ezen.

–  Látszólag sok feszültséget okozott a játékvezetés a futballistáknak. Mennyire lehet függetleníteni a csapatot az ítéletektől?
– Nem akarok ezzel foglalkozni, voltak kétes ítéletek, de nem akarom a játékvezető teljesítményét megítélni. Nyilván van feszültség, mert nyerni akarunk, de ez normális kereteken belül marad.

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– Mennyire írta át a mérkőzést a kiállítás?
– Volt egy forgatókönyvünk a mérkőzésre, amely szerint a végén Tóth Barna és Böde Dániel egymás mellett játszott volna, de a kiállítás ezt átírta. Úgy éreztem magam, mint az Európai Unióban, hogy nem mi döntünk a saját sorsunkról: ez akár szabadrúgás is lehetett volna kifelé, de előtte is vizsgáltak egy esetet, amikor Vécsei Bálint passza után maradt a földön egy játékos, egyáltalán nem értem ezeket. Jó csapat a győrieké, volt több lehetősége, de ezúttal ők is csak gyűrték a futballt, nem alakult ki szép, tiszta játék.

– A kiállításig viszonylag jól megfogta az ETO középpályáját a Paks, taktikailag elégedett volt a csapatával? 
– Azért volt gondban az ETO, mert Paul Anton sokkal kevesebb labdát kapott, nem tudott forgatni, így kihúztuk a csapat méregfogát. Azért kíváncsi lettem volna az ellenfél reakciójára, ha Böde Dánielt is be tudjuk küldeni Tóth Barna mellé.

– Tóth Barna egyedül is hasznosan játszott, jól tartotta meg a labdát elöl.
– Na, és akkor képzelje el ezt Bödével együtt… Tanulva az Írország–Magyarország világbajnoki selejtezőből, amikor szintén emberhátrányban küldték pályára Tóth Barnát, azt kértem tőle, ne harminc méterre a saját kapujától védekezzen, a félpályától indulva sokkal több esélye van megtartani a labdát, mint közelebbről.

Labdarúgó NB I
17 órája

Az ETO emberelőnyben sem tudta bevenni a Paks kapuját

A győri csapat későn kezdett el nagyobb kockázatot vállalni, a vendégek tíz emberrel megúsztak két kapufát.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–3 (1–1) 
Mezőkövesd, Városi Stadion, 636 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Slogar (37.), ill. Dárdai P. (29.), Golla (85.), Lukács D. (90+4.) 

KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

– Kevés hiányzott a pontszerzéshez…
Szerencsés momentum döntötte el a mérkőzést. Azt gondolom, hogy az egy egy tűnt reális eredménynek, és a játék képe alapján győzelmi esélyeink is lehettek volna. Ha visszagondolok az első fordulókban játszott meccsekre, óriási fejlődést látok a csapatnál abból a szempontból, hogy milyen kevés villanás volt azokon a meccseken. Most viszont játékban felnőtt a csapat a Puskás Akadémia szintjére, a helyzetek, lehetőségek számát illetően is, ezért vagyok kissé szomorúbb.

– Mi miatt úszott el az egy pont?
Ahogy mondtam: a szerencsés gól miatt. Oldalról beadták a labdát, és az beesett a hosszú sarokba. Szerencsétlen momentum volt, amit nem érdemeltünk meg, mert megtettünk minden a pontszerzésért. Egy rossz szavam sem lehet a játékosokra, keserűség, hogy ilyen részlet dönt el egy meccset.

– Nem vezettek most valamivel kevesebb kontraakciót, mint az előző néhány bajnokin?
Szerintem most is megvoltak, de valóban nem sikerült precízen lejátszani. Az is benne volt a meccsben, hogy a Puskás Akadémia kockázatmentesen próbált futballozni, emiatt kevesebb lehetőség volt. Sokkal nagyobb erőt mutattunk, mint a bajnokság első felében az egymás elleni mérkőzésen. 

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Minden jó, ha jó a vége?
Örömteli, hogy megszereztük a három pontot Barcika ellen. Kuttor Attila csapatai ellen mindig nehéz meccseink vannak, így volt ez korábban a Mezőkövesd, a Vasas, és most, a Kazincbarcika ellen is. Jól szervezett védelemre, gyors ellentámadásokra épülő futballra készültünk a pályaválasztó részéről. Miután előnybe kerültünk, hamar gólt kaptunk, márpedig kapott gól nélkül akartuk hozni a mérkőzést. A hajrában örömteli módon egy védőnk talált be, mégpedig szép mozdulattal. A csapat rendben volt, ezért nem is változtattam sokáig, de amikor ez megtörtént, a cserék jól szálltak be. Idegenben három gólt szereztünk, gratulálok a fiúknak a győzelemhez.

– Az 54. percben védekező középpályást cserélt, és a felállás is változott…
Keressük, hogy a tízes poszton kit tudnánk jól használni, hogy az erősségünk legyen. Laros Duartével próbálkoztunk, de ő gyakrabban hátrafelé is játszotta a labdákat. Kern Martin beállásával változott kicsit a helyzet, de nem tudtunk kellőképpen a Barcika fölé kerekedni, legalábbis úgy, ahogyan azt elképzeltem.

– Az első félidő kimaradt nagy helyzetei nem zavarták?
Annyiban zavar, hogy Lukács Dániel mellett Artem Favorov is betalálhatott volna, és akkor már az első játékrész végére megnyugtató lehetett volna az előnyünk.

Labdarúgó NB I
20 órája

Hajrában szerzett gólokkal múlta felül a Puskás Akadémia a Kazincbarcikát

Kiegyenlített találkozón a felcsútiak az utolsó percekben kétszer is betaláltak, és egymás után másodszor arattak idegenbeli győzelmet.
   
A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paksi FC

12

5

6

1

26–17

+9

21

  2. Kisvárda

11

6

2

3

12–15

–3

20

  3. Ferencvárosi TC

11

5

4

2

24–12

+12

19

  4. Debreceni VSC

11

5

4

2

18–14

+4

19

  5. Puskás Akadémia

12

5

3

4

17–17

0

18

  6. MTK Budapest 

12

5

2

5

25–22

+3

17

  7. ETO FC 

11

4

5

2

21–14

+7

17

  8. Diósgyőri VTK

11

2

5

4

15–21

–6

11

  9. Kazincbarcika

11

3

1

7

11–22

–11

10

10. Zalaegerszegi TE

11

2

4

5

18–20

–2

10

11. Újpest FC

11

2

4

5

15–18

–3

10

12. Nyíregyháza 

12

2

4

6

14–24

–10

10

 

MTK NB I ETO FC Paks Puskás Akadémia Kazincbarcika mestermérleg Ferencváros
Legfrissebb hírek

Bárány Donát folytatná pazar sorozatát

Labdarúgó NB I
1 órája

Magabiztosan várják a diósgyőriek a botladozó lilákat

Labdarúgó NB I
1 órája

Háromgólos győzelmet aratott a Ferencváros az MTK elleni örökrangadón

Labdarúgó NB I
13 órája

Sorozatban negyedszer nyert a Bajnokok Ligájában az FTC

Kézilabda
15 órája

Az ETO emberelőnyben sem tudta bevenni a Paks kapuját

Labdarúgó NB I
17 órája

Hajrában szerzett gólokkal múlta felül a Puskás Akadémia a Kazincbarcikát

Labdarúgó NB I
20 órája

Bódog Tamás: A morálnak jót tesz a mutatott játék és az elért eredmény

Labdarúgó NB I
21 órája

Windecker József: Egyértelmű, hogy győzni szeretnénk Győrben is

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:59
Ezek is érdekelhetik