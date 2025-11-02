Horváth Dávid: Olyan nyomás alatt voltunk az FTC-vel szemben, mintha nemzetközi meccsen lennénk

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–MTK BUDAPEST 4–1 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 8715 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Gartenmann (19.), Szalai G. (70.), Varga B. (80.), Nagy B. (82.), ill. Cadu (88. – öngól)
Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője
– Egy hete a ZTE elleni vereség után nagyon kritikus volt – mi történt azóta?
– Sokat beszéltem a játékosokkal! Tisztáztunk fontos részleteket, videón megnéztünk jeleneteket, és egyértelmű, ezt a hatást vártam. Hazai pályán nem szabad kikapni! Olyan arénának kell lennie a stadionunknak, ahonnan nem távozhatnak az ellenfelek túl sokszor győzelemmel.
– Az első látványos volt, hiszen a kispadról mutatta Gruber Zsombornak, menjen ki ő is a sarokba, és végül gól lett a helyzetből.
– Zseni vagyok! Na jó, ezt nem mondom teljesen komolyan, de sokat dolgozunk ezen. Megemlíthetem Phil Hudsont és a többi kollégámat is, mert a rögzített játékhelyzetek rendkívül fontosak, sokat foglalkozunk velük. Minőségi beadásra van szükség és arra, hogy középen jól érkezzenek a támadók. Ez most szerencsére többször is úgy alakult.
– Lelkileg mit jelenthet ez a siker a csütörtöki, Ludogorec elleni Európa Liga-mérkőzés előtt?
– Nagy meccs vár ránk! Nagyon élvezzünk az Európa-liga-szereplést, eddig jól teljesítettünk, két idegenbeli mérkőzést megnyertünk, remélem, nagy önbizalmat ad a játékosoknak ez a mostani győzelem is.
HORVÁTH Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője
– Talán a legfontosabb: hogy van Vitályos Viktor?
– Rendkívül balszerencsés a fiatal játékosunk, a válla sérült meg, csak nagy dózisú fájdalomcsillapítóval tudták helyre tenni a pályán, kórházba vitték, úgy tudjuk, nincs törés, de szalagok sajnos megsérültek.
– Aligha ilyen összecsapást terveztek.
– Az első húsz-huszonöt percben olyan nyomás alatt voltunk, mintha nemzetközi mérkőzésen lennénk, a szögletekből, szabadrúgásokból rengeteg beadás érkezett a kapunk elé. A Ferencváros vezető gólja után többet volt nálunk a labda, de nem működött a gyors támadófutballunk, a kontraakciók sem voltak veszélyesek. Korábban a Ferencváros ellen is nyújtottunk ennél sokkal jobb teljesítményt, ezúttal elmaradtunk tőle. Ennek ellenére hetven percig egy gól volt a két csapat között, de a második ferencvárosi találatot követően, sajnos, eldőlt a mérkőzés.
– Egy ilyen estén lehet-e bármit, bárkit is dicsérni?
– A küzdeni akarás rendben volt, de a játékunk minősége miatt hiányérzetem van, rengeteg energiánkat felemésztette a védekezése. Talán ez volt a Ferencváros legjobb mérkőzése. Remélem, a jövő héten megmutatjuk, tudunk ennél sokkal jobban futballozni.
Háromgólos győzelmet aratott a Ferencváros az MTK elleni örökrangadón
ETO FC–PAKSI FC 0–0
Győr, ETO Stadion, 5099 néző. Vezette: Derdák
Kiállítva: Lenzsér (67., Paks)
BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője
– Bosszús a döntetlen miatt?
– Védekezésben hibátlan teljesítményt nyújtottunk egy-két passztól eltekintve, a Paks egy az egy elleni letámadása mellett is volt két-három nagy helyzetünk. A második félidőt jobban kezdtük, a piros lap után is megfelelő volt a játékunk, nyomás alá helyeztük a Paksot, az egyetlen szépséghiba, hogy az öt-hat óriási helyzetből egy sem lett gól...
– Ezúttal féloldalasnak tűnt az ETO. Mit lehet tenni, hogy a jobb oldalt a bal szintjére felhozza?
– Nem volt ilyen érzésem, szerintem a jobbal sem volt probléma. Tóth Rajmund és Bánáti Kevin is egész jó volt, sőt, amikor bejött Huszár Marcell és Nfansu Njie, akkor is jöttek a helyzetek, csak a gólok hiányoztak. Vissza kell néznem, nem akarok vitatkozni. Hogy miért nem tükörszélsőkkel játszunk? Schön Szabolcs jobban szeret a bal oldalon, s azzal, hogy Zseljko Gavrics sérülésével Claudiu Bumba került középre, nem akartam megkavarni a jobb oldalt, ahol szeretném, hogy Tóth Rajmi és Bánáti Kevin minél jobban összeszokjon. Huszár Marcell már jobblábasként a bal oldalra jött be, természetesen gondolkodom majd ezen.
– Látszólag sok feszültséget okozott a játékvezetés a futballistáknak. Mennyire lehet függetleníteni a csapatot az ítéletektől?
– Nem akarok ezzel foglalkozni, voltak kétes ítéletek, de nem akarom a játékvezető teljesítményét megítélni. Nyilván van feszültség, mert nyerni akarunk, de ez normális kereteken belül marad.
BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője
– Mennyire írta át a mérkőzést a kiállítás?
– Volt egy forgatókönyvünk a mérkőzésre, amely szerint a végén Tóth Barna és Böde Dániel egymás mellett játszott volna, de a kiállítás ezt átírta. Úgy éreztem magam, mint az Európai Unióban, hogy nem mi döntünk a saját sorsunkról: ez akár szabadrúgás is lehetett volna kifelé, de előtte is vizsgáltak egy esetet, amikor Vécsei Bálint passza után maradt a földön egy játékos, egyáltalán nem értem ezeket. Jó csapat a győrieké, volt több lehetősége, de ezúttal ők is csak gyűrték a futballt, nem alakult ki szép, tiszta játék.
– A kiállításig viszonylag jól megfogta az ETO középpályáját a Paks, taktikailag elégedett volt a csapatával?
– Azért volt gondban az ETO, mert Paul Anton sokkal kevesebb labdát kapott, nem tudott forgatni, így kihúztuk a csapat méregfogát. Azért kíváncsi lettem volna az ellenfél reakciójára, ha Böde Dánielt is be tudjuk küldeni Tóth Barna mellé.
– Tóth Barna egyedül is hasznosan játszott, jól tartotta meg a labdát elöl.
– Na, és akkor képzelje el ezt Bödével együtt… Tanulva az Írország–Magyarország világbajnoki selejtezőből, amikor szintén emberhátrányban küldték pályára Tóth Barnát, azt kértem tőle, ne harminc méterre a saját kapujától védekezzen, a félpályától indulva sokkal több esélye van megtartani a labdát, mint közelebbről.
Az ETO emberelőnyben sem tudta bevenni a Paks kapuját
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–3 (1–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 636 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Slogar (37.), ill. Dárdai P. (29.), Golla (85.), Lukács D. (90+4.)
KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője
– Kevés hiányzott a pontszerzéshez…
– Szerencsés momentum döntötte el a mérkőzést. Azt gondolom, hogy az egy egy tűnt reális eredménynek, és a játék képe alapján győzelmi esélyeink is lehettek volna. Ha visszagondolok az első fordulókban játszott meccsekre, óriási fejlődést látok a csapatnál abból a szempontból, hogy milyen kevés villanás volt azokon a meccseken. Most viszont játékban felnőtt a csapat a Puskás Akadémia szintjére, a helyzetek, lehetőségek számát illetően is, ezért vagyok kissé szomorúbb.
– Mi miatt úszott el az egy pont?
– Ahogy mondtam: a szerencsés gól miatt. Oldalról beadták a labdát, és az beesett a hosszú sarokba. Szerencsétlen momentum volt, amit nem érdemeltünk meg, mert megtettünk minden a pontszerzésért. Egy rossz szavam sem lehet a játékosokra, keserűség, hogy ilyen részlet dönt el egy meccset.
– Nem vezettek most valamivel kevesebb kontraakciót, mint az előző néhány bajnokin?
– Szerintem most is megvoltak, de valóban nem sikerült precízen lejátszani. Az is benne volt a meccsben, hogy a Puskás Akadémia kockázatmentesen próbált futballozni, emiatt kevesebb lehetőség volt. Sokkal nagyobb erőt mutattunk, mint a bajnokság első felében az egymás elleni mérkőzésen.
HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Minden jó, ha jó a vége?
– Örömteli, hogy megszereztük a három pontot Barcika ellen. Kuttor Attila csapatai ellen mindig nehéz meccseink vannak, így volt ez korábban a Mezőkövesd, a Vasas, és most, a Kazincbarcika ellen is. Jól szervezett védelemre, gyors ellentámadásokra épülő futballra készültünk a pályaválasztó részéről. Miután előnybe kerültünk, hamar gólt kaptunk, márpedig kapott gól nélkül akartuk hozni a mérkőzést. A hajrában örömteli módon egy védőnk talált be, mégpedig szép mozdulattal. A csapat rendben volt, ezért nem is változtattam sokáig, de amikor ez megtörtént, a cserék jól szálltak be. Idegenben három gólt szereztünk, gratulálok a fiúknak a győzelemhez.
– Az 54. percben védekező középpályást cserélt, és a felállás is változott…
– Keressük, hogy a tízes poszton kit tudnánk jól használni, hogy az erősségünk legyen. Laros Duartével próbálkoztunk, de ő gyakrabban hátrafelé is játszotta a labdákat. Kern Martin beállásával változott kicsit a helyzet, de nem tudtunk kellőképpen a Barcika fölé kerekedni, legalábbis úgy, ahogyan azt elképzeltem.
– Az első félidő kimaradt nagy helyzetei nem zavarták?
– Annyiban zavar, hogy Lukács Dániel mellett Artem Favorov is betalálhatott volna, és akkor már az első játékrész végére megnyugtató lehetett volna az előnyünk.
Hajrában szerzett gólokkal múlta felül a Puskás Akadémia a Kazincbarcikát
|A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
12
5
6
1
26–17
+9
21
|2. Kisvárda
11
6
2
3
12–15
–3
20
|3. Ferencvárosi TC
11
5
4
2
24–12
+12
19
|4. Debreceni VSC
11
5
4
2
18–14
+4
19
|5. Puskás Akadémia
12
5
3
4
17–17
0
18
|6. MTK Budapest
12
5
2
5
25–22
+3
17
|7. ETO FC
11
4
5
2
21–14
+7
17
|8. Diósgyőri VTK
11
2
5
4
15–21
–6
11
|9. Kazincbarcika
11
3
1
7
11–22
–11
10
|10. Zalaegerszegi TE
11
2
4
5
18–20
–2
10
|11. Újpest FC
11
2
4
5
15–18
–3
10
|12. Nyíregyháza
12
2
4
6
14–24
–10
10