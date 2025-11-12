Nemzeti Sportrádió

Részleges szakadás – heteket kell várni Tóth Barna visszatérésére

2025.11.12. 13:19
Tóth Barna (jobbra) részleges izomszakadással bajlódik (Fotó: Czinege Melinda)
A Paksi FC labdarúgócsapata a saját hivatalos honlapján adott tájékoztatást a sérült játékosok állapotáról.

Tóth Barna legutóbb az ETO elleni bajnokin lépett pályára. A Kisvárda elleni sikert kihagyta a válogatott támadó, aki a sérüléséről nyilatkozott klubja hivatalos honlapjának.

„Közel kétcentis részleges szakadás keletkezett a combközelítőmben. Jelenleg végzem a gyógytornát, és bízom benne, hogy három-négy héten belül vissza tudok térni. A jövő héten még külön dolgozom, de remélhetőleg már a pályán folytathatom a munkát. Utána pedig bízom abban, hogy mihamarabb ismét a csapattal edzhetek. Ezen a héten csütörtökön megyek vissza kontrollra, akkor már okosabb leszek ezzel kapcsolatban” – mondta Tóth Barna.

Tóth mellett Ádám Martin, Vas Gábor és Szendrei Ákos sem bevethető.

„Köszönöm, egyre jobb állapotban vagyok. Boldog vagyok, hiszen kedden végre felhúzhattam a stoplist. Most már kitámasztásos feladatokat is végzek, így a pályán történő különmunka végéhez közeledek. Ha minden jól megy, ezen a héten már labdázni is fogok, és egy-két héten belül integrálnak a csapatedzésekbe. Onnantól pedig remélem, mihamarabb meccsen is pályára léphetek. Összességében tehát nincsenek fájdalmaim, jól érzem magam, és jól halad a munka” – fogalmazott Szendrei Ákos.

„Jelenleg még rögzítőben mozgok, de remélhetőleg a jövő héten már lekerül rólam, amikor visszamegyek a doktorhoz. Gőzerővel zajlik a gyógytorna. Sajnos a vállam körül szinte minden izom le van tapadva, ezeket próbáljuk most kimozgatni – nem egyszerű, de mindent megteszek azért, hogy minél hamarabb legalább már a pályára is ki tudjak menni futni. Onnantól már gyorsabban fognak haladni a dolgok, de sajnos ez még körülbelül két hónap” – adott helyzetjelentést az állapotáról Vas Gábor.

„Előző csütörtökön kezdtem meg a pályán a munkát, a kocogást, futásokat. Ezen a héten is ezt folytatjuk, a gyógytorna és a konditermi edzések mellett. Most ezek vannak hangsúlyban. Ami viszont számomra a legfontosabb, hogy fájdalommentes vagyok, és nagyon motivált is” – nyilatkozta Ádám Martin.

 

 

