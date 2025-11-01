NB I: ETO–Paks

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

ETO FC–Paksi FC 0–0 – ÉLŐ

Győr, ETO Stadion, 5099 néző. Vezeti: Derdák

Kiállítva: Lenzsér (67., Paks)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A nyáron a Konferencialigában indult két csapat 22-szer csapott össze a legfelső osztályban, ahol az örökmérleg 9 ETO-győzelem, 8 döntetlen, 5 paksi siker.

♦ A tolnaiak legutóbb 2014 júliusában (2–0) tudták legyőzni az ETO-t, azóta felváltva követték egymást a döntetlenek (3) és a győri diadalok (2). A bajnokság nyitányán, Pakson háromszori vendégvezetés után úgy végeztek 3–3-ra, hogy a Rába-partiak Tóth Rajmund piros lapja miatt a 70. perctől emberhátrányban voltak.

♦ Győrben 7 hazai siker és 3 iksz mellett csupán egyszer győztek a paksiak: 2013 áprilisában úgy nyertek Könyves Norbert 90. perces góljával 4–3-ra, hogy a szünetben még 0–3-ra álltak… Azóta a 2014 novemberi 2–2 mellett 3-szor nyert az ETO, az előző bajnokságban előbb 2–1-re, majd 2–0-ra. Utóbbi volt Bognár György csapatának az első veresége 2025-ben.

♦ Az ETO-nak vasárnap 19 NB I-es meccsen át tartó idegenbeli veretlenségi sorozata (9 diadal, 10 iksz) szakadt meg azzal, hogy 2–0-s vezetésről 3–2-re alulmaradt az újonc Kisvárda otthonában. Előzőleg ugyanis még 2024 augusztusában, Kecskeméten kapott ki 2–1-re.

♦ A Paks múlt szombaton 2–1-re alulmaradt Diósgyőrben, ezzel megtört a 10 bajnokin át tartó veretlenségi sorozata, amely 5 győzelemből és 5 döntetlenből állt össze.

♦ A győriek hazai mérlege 2–1–1, az egyetlen vereségüket a 8. fordulóban az FTC-től szenvedték el (0–2). Ezt leszámítva ősszel otthon mindig szereztek gólt.

♦ A tolnaiak idegenben több pontot gyűjtöttek (11), mint otthon (9) – igaz, egy mérkőzéssel többet is játszottak. Házon kívül 3 győzelemmel nyitottak, de vendégként a legutóbbi 3 találkozójukon már nem tudtak nyerni (2 döntetlen, 1 kudarc).