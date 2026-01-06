Felkészülés: a Nyíregyháza és a Kisvárda is közzétette a Törökországba utazó játékosok névsorát

A nyírségiek közleményéből kiderül, hogy a csapattal tart Vukk Zsombor is, aki az őszi szezont kölcsönben az NB II-es Tiszakécskénél töltötte. A Spartacus az edzőtábor során két meg nem nevezett cseh, valamint egy bolgár csapattal is megmérkőzik, illetve szerdán a román élvonalban szereplő Csíkszeredával is összecsapnak Bódog Tamás tanítványai. A piros-kék együttes sérültjei Nyíregyházán készülnek a tavaszi szezonra.

A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS TÖRÖKORSZÁGBA UTAZÓ KERETE: Alaxai Áron, Nemanja Antonov, Dorian Babunszki, Benczenleitner Barna, Bese Balázs, Bright Edomwonyi, Farkas Bendegúz, Dantaye Gilbert, Katona Bálint, Katona Levente, Katona Mátyás, Pavlosz Korrea, Kovácsréti Márk, Kovács Dániel, Kovács Milán, Májer Milán, Manner Balázs, Molnár Mátyás, Nagy Dominik, Oláh Benjámin, Bojan Szankovics, Toma György, Vukk Zsombor.

Mindeközben a Kisvárda már korábban jelezte, hogy a cseh Dukla Praha, a szerb Radnicski Kragujevac és a magyar válogatott Mocsi Attila klubja, a török Rizespor lesz a az ellenfél a felkészülés során. A szabolcsi együttessel tart Törökországba Balogh Norbert, illetve a nigériai Idris Ibrahim – a két labdarúgó a későbbiekben akár szerződést is kaphat a klubtól.

A KISVÁRDA TÖRÖKORSZÁGBA UTAZÓ KERETE: Hrabina Alex, Kovács Marcell, Ilija Popovics, Aleksandar Jovicic, Lippai Tibor, Toniszlav Jordanov, Nagy Krisztián, Bohdan Melnyik, Jasmin Mesanovic, Szőr Levente, Martin Chlumecky, Novothny Soma, Molnár Gábor, Ridwan Popoola, Branimir Cipetic, Oláh Bálint, Bíró Bence, Marko Matanovics, Makszim Osztrovka, Medgyes Sinan, Pintér Filip, Szikszai Hennagyij, Teslim Balogun, Nikola Radmanovac, Nazar Koljada, Tarasz Veprik, Idris Ibrahim, Balogh Norbert.