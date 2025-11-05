Debrecenben zárul a 2025-ös őszi idény
14. forduló
November 21., péntek
20.00: ETO FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)
November 22., szombat
14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (M4 Sport)
17.00: DVSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport)
19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus, (M4 Sport)
November 23., vasárnap
16.00: Paksi FC–Újpest FC (M4 Sport)
18.30: DVTK–MTK Budapest (M4 Sport)
15. forduló
November 28., péntek
20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–DVSC (M4 Sport)
November 29., szombat
12.30: ZTE FC–Paksi FC (M4 Sport)
14.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–DVTK (M4 Sport+)
16.15: ETO FC–MTK Budapest (M4 Sport)
November 30., vasárnap
13.45: Kisvárda Master Good–Újpest FC (M4 Sport)
19.30: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)
Az 5. fordulóból elhalasztott mérkőzések
December 3., szerda
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Duna World)
December 4., csütörtök
18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (M4 Sport)
16. forduló
December 6., szombat
12.30: DVTK–Nyíregyháza Spartacus FC (M4 Sport+)
14.45: DVSC–Puskás Akadémia FC(M4 Sport+)
17.00: Paksi FC–MTK Budapest, (M4 Sport)
December 7., vasárnap
13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika (M4 Sport+)
17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (M4 Sport)
19.30: Újpest FC–ZTE FC (M4 Sport)
17. forduló
December 13., szombat
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC (M4 Sport)
16.30: Puskás Akadémia FC–DVTK (M4 Sport)
19.00: MTK Budapest–Újpest FC (M4 Sport)
December 14., vasárnap
12.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC (M4 Sport)
14.45: Ferencvárosi TC–DVSC (M4 Sport)
18.45: Kisvárda Master Good–ZTE FC (M4 Sport+)
18. forduló
December 19., péntek
20.00: DVTK–Ferencvárosi TC (M4 Sport)
December 20., szombat
13.00: ZTE FC–MTK Budapest (M4 Sport)
15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC (M4 Sport)
18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (M4 Sport)
December 21., vasárnap
15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport)
17.30: DVSC–Kisvárda Master Good (M4 Sport)