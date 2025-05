Asztalitenisz: a pécsi Nagy ikrek együtt és külön-külön is remekelnek

Ritkán láthatunk olyat, hogy egy ikertestvérpár két tagja egymás ellen játssza a magyar bajnokság döntőjét, ám a Soltvadkerten rendezett utánpótlás asztalitenisz ob-n ez is megtörtént: az U19-es lányok között egyesben Nagy Rebeka és Nagy Judit egyaránt eljutott a fináléig, amely igencsak kiélezett küzdelmet hozott kettejük között. Az aranymeccsen végül a hazai ranglistát vezető Rebeka győzött 3:2-re, és ezzel pályafutása első korosztályos bajnoki címét szerezte meg egyesben. Az ezüstérmes Juditnak sem volt oka a szomorúságra, ugyanis nem kellett arany nélkül távoznia: a pécsi ikrek párosban nagyon magabiztos teljesítménnyel diadalmaskodtak, megismételve tavalyi elsőségüket.

Nagyon örültünk a sikereknek, viszont azt azért nem lehet mondani, hogy komoly meglepetést okozott volna a nagyszerű szereplésük

– mondta Varga László, aki amellett, hogy a Pécsi EAC trénere, a korosztályos leányválogatott szövetségi edzője is. – Az idei nemzetközi versenyeken is mutattak biztató jeleket, illetve egy hónappal ezelőtt az U19-es MOATSZ-kupán is már egymás ellen vívták a döntőt, csak akkor fordított eredmény született, és Judit nyert.

Persze, a presztízsénél fogva az országos bajnokság még magasabb szintet képvisel, és itt mindenki elindult, aki számít, de a lányok így is végigverekedték magukat a mezőnyön. Ezzel a céllal mentek oda a lányok az ob-ra, hogy legvégéig eljussanak, és ezt meg is valósították.

A PEAC szakosztályának életében ez óriási siker, és nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy ilyen kiváló eredményekre képesek. Egyébként pályafutásuk során először játszottak egymás elleni magyar bajnoki döntőt, és hiába testvérek, nem kímélték egymást a fináléban sem, mindketten nagyon akartak nyerni. Ilyenkor edzőként nekem csak annyi a dolgom, hogy hátradőlök, és rájuk hagyom, hogy döntsék el egymás között melyikük a jobb az adott napon. Ezúttal is nagyon szoros csatát játszottak egymással, döntő szettben aztán 11:9-re most Rebeka felé billent a mérleg nyelve.

Nyilván, jobban szeretik, ha nem egymás ellen kell játszaniuk, de azt gondolom, annak is köszönhető, hogy mindketten ilyen eredményesen szerepelnek, hogy a mindennapokban folyamatosan együtt készülnek, jobb és jobb teljesítményre sarkallva a másikat.

A pécsi Nagy ikrek házidöntőjével zárult egyesben az U19-es ob Forrás: PEAC

A nővérekre ezután az ifjúsági (U19) válogatottban is nagy feladatok várnak: várhatóan mindketten húzóemberek lesznek a július közepén Ostravában rendezendő korosztályos Európa-bajnokságon.

„Még nem történt meg a hivatalos csapathirdetés, de persze remélem, hogy mindketten ott lesznek majd a válogatottban az Eb-n. A kontinensbajnokságig már nem indulnak a lányok újabb nemzetközi versenyeken, most volt idejük kicsit szusszanni egyet itthon, majd pedig belevágnak a közvetlen Eb-felkészülésbe. Először két hetet a válogatottban fognak tölteni Budapesten, és a hazánkba érkező kínai küldöttséggel fognak együtt edzőtáborozni. Majd Csehországban folytatódik, és végül Harkányban zárul a felkészülési program. Nehéz megfogalmazni konkrét célokat az Eb-re, mert rendkívül kiegyenlített az európai mezőny, annak az elitje, a legszűkebb élmezőny pedig különösen erős.

Azt is látni kell, hogy a lányok még csak tizenhat évesek, tehát másodévesek ebben a korosztályban. Jövőre és két esztendő múlva is még az ifjúsági korosztályt fogják erősíteni. A fő cél, hogy majd utolsóévesként az érmes helyekre is odaérjenek.

Jelenleg egyesben és párosban is a legjobb harminckettő közé kerülés a minimális célkitűzés, és bízunk benne, hogy egy-két bravúrral akár még tovább is eljuthatnak."

(Kiemelt képen: Nagy Judit és Nagy Rebeka együtt a dobogó tetején párosban az U19-es ob-n Forrás: PEAC)