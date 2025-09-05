Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: méltó helyet kaptak a pécsi birkózók

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.09.05. 10:56
null
FOTÓ: PTE/CSORTOS SZABOLCS
Címkék
ns-képeslap Pécs bírkózás
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Pécsről érkezett képeslap.


Az akkor éppen 100 éves Pécsi Egyetemi Atlétikai Club birkózói 2023 áprilisában átvehették megújult csarnokukat, amelyben már valóban korszerű körülmények között folytathatták a sportszakmai munkát. A beruházás folyamán gyakorlatilag teljesen megújult az egykori csarnok, összesen nagyjából 260 millió forintból. 

Pályázatot a Pécsi Tudományegyetem nyújtotta be, és figyelembe véve a PEAC sikeres eredményeit az utánpótlás-korosztályban, meg is kapta az igényelt összeget. A felújítást 138 millió forinttal támogatta a Magyar Birkózók Szövetsége döntése nyomán a Nemzeti Sportügynökség Zrt., az egyetem pedig 123 millió forintot biztosított a munkálatokra. A beruházás során az egykori tornacsarnok teljes elektromos rendszerét felújították, új gépészetet építettek ki, kicserélték az összes nyílászárót, továbbá a tető és a külső falak szigetelése is megvalósult az energiahatékonyság növelése érdekében.

 

ns-képeslap Pécs bírkózás
Legfrissebb hírek

A hónap utánpótlásedzője: augusztus jelöltjei

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00

NS-képeslap: Maklár – újjászületett a sporttelep

Labdarúgó NB II
2025.09.02. 08:58

NS-Képeslap: Ékszerdoboz a Pitypalatty-völgyben

Minden más foci
2025.08.30. 10:00

NS-képeslap: kampuszfejlesztés sportközponttal

Egyéb egyéni
2025.08.29. 12:31

Birkózás: Terék Gerda vb-bronzzal búcsúzott az U20-as korosztálytól

Utánpótlássport
2025.08.25. 20:49

Birkózás: László Koppány a negyeddöntőig jutott az U20-as vb-n

Utánpótlássport
2025.08.23. 17:50

NS-képeslap: Csepel – KIMBA, a jövő záloga

Birkózás
2025.08.23. 10:17

NS-képeslap: Nyárád – kis község, nagy beruházás

Labdarúgó NB II
2025.08.22. 08:35
Ezek is érdekelhetik