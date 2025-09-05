NS-képeslap: méltó helyet kaptak a pécsi birkózók



Az akkor éppen 100 éves Pécsi Egyetemi Atlétikai Club birkózói 2023 áprilisában átvehették megújult csarnokukat, amelyben már valóban korszerű körülmények között folytathatták a sportszakmai munkát. A beruházás folyamán gyakorlatilag teljesen megújult az egykori csarnok, összesen nagyjából 260 millió forintból.

Pályázatot a Pécsi Tudományegyetem nyújtotta be, és figyelembe véve a PEAC sikeres eredményeit az utánpótlás-korosztályban, meg is kapta az igényelt összeget. A felújítást 138 millió forinttal támogatta a Magyar Birkózók Szövetsége döntése nyomán a Nemzeti Sportügynökség Zrt., az egyetem pedig 123 millió forintot biztosított a munkálatokra. A beruházás során az egykori tornacsarnok teljes elektromos rendszerét felújították, új gépészetet építettek ki, kicserélték az összes nyílászárót, továbbá a tető és a külső falak szigetelése is megvalósult az energiahatékonyság növelése érdekében.