NB III: új tulajdonos vette át a Pécsi MFC-t

A Pécsi MFC életében új fejezet kezdődik: a csapat többségi tulajdonosa Baksa Zsolt lett. A baranyai születésű 52 éves üzletember 1994 óta aktív az építőiparban, és több mint egy évtizede a mezőgazdaságban is sikeres cégeket vezet. Az üzleti világban megszerzett tapasztalatát most a labdarúgásban kívánja kamatoztatni.

A sport közel sem idegen számára: több mint tíz éve tölti be a Szederkényi Sportegyesület elnöki posztját, ahol testközelből tapasztalhatta meg, milyen kihívásokkal és örömökkel jár egy labdarúgóklub működtetése. Az új tulajdonos világosan fogalmazott: elsődleges célja nem a villámgyors feljutás, hanem a klub működésének gazdasági megerősítése.

„A PMFC jövője akkor biztosított, ha stabil alapokon áll. A szurkolók sikert szeretnének, de a tartós sikerhez először biztonságos hátteret kell teremteni” – hangsúlyozta Baksa Zsolt a klub által kiadott közleményben.

Baksa Zsolt kiemelt figyelmet fordít az utánpótlásra, ezen kívül infrastrukturális fejlesztéseket tervez: az utánpótlás-edzőközpont bővítését, a stadion modernizálását és a mérkőzések körülményeinek javítását. Célja, hogy a PMFC-meccsre járás élmény legyen a családok számára is.

„A bizalmat nem lehet szavakkal visszaszerezni, csak tettekkel. Ehhez idő kell, de hiszem, hogy a közösséggel együtt képesek leszünk újra egy erős PMFC-t építeni” – mondta.