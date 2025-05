Hiába dobott 108 pontot, a PVSK kiesett a férfi kosárlabda NB I-ből

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

NKA Universitas Pécs–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 90–51 (25–11, 23–11, 28–15, 14–14)

Pécs, 600 néző. V: Csabai, Kaskötő, Goda, Jakab

PÉCS: Nikolics 7, Bor 6, KOLLÁR 17/9, MELEG 14/6, BRODIE 13. Csere: KERPEL-FRONIUS 14, SCHERRER 10/6, Rátgéber T. 7/3, Herger 2. Edző: Bojan Szalatics

KECSKEMÉT: Ladovszky 3/3, Tóth B. 9/3, Körmendi 2, Kelenföldi 4/3, Schöll 6. Csere: DÁVID 9/9, ASZTALOS 13/9, Tóth P. 5/3, Kertli, Gera. Megbízott edző: Dusan Markovics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–3. 9. p.: 21–11. 13. p.: 31–12. 18. p.: 44–20. 22. p.: 55–24. 27. p.: 71–28. 32. p.: 78–37. 36. p.: 82–45. Kipontozódott: Kertli (35. p.)

MESTERMÉRLEG

Bojan Szalatics: – Negyven percen keresztül jól küzdöttünk, végrehajtottuk azt, amit az edzéseken gyakoroltunk. Jól búcsúztunk a hazai pályától, a közönségünktől. Ezt szeretnénk folytatni a záró napon is.

Dusan Markovics: – A végeredmény ellenére is büszke vagyok fiatal csapatom teljesítményére. Fizikailag felőrült minket az ellenfél, ebben mindenképpen fejlődnünk kell a jövőben.

MVM-OSE Lions–Endo Plus Service-Honvéd 82–72 (20–14, 15–19, 24–25, 23–14)

Oroszlány, 1161 néző. V: Cziffra, Mészáros B., Lengyel

OROSZLÁNY: BISHOP 11, Ruják A. 6/6, WILSON 26/3, KENICS 16/9, DICKERSON 8. Csere: Csuti 3, TAKÁCS ZS. 9/3, Illés 3/3. Edző: Virginijus Sirvydis

HONVÉD: Simon K. 2, GATLING 22/9, Reizinger 4, Dócs 3/3, FILIPOVICS 16/3. Csere: FREEMAN 12/6, TANOH DEZ 11/3, Mucza, Hajdu P., Kopácsi 2. Edző: Zlatko Jovanovics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 10–1. 8. p.: 12–12. 14. p.: 25–16. 19. p.: 31–30. 21. p.: 35–36. 25. p.: 47–46. 29. p.: 54–58. 31. p.: 61–58. 36. p.: 78–65. Kipontozódott: Dickerson (34. p.)

MESTERMÉRLEG

Virginijus Sirvydis: – Nagyon jól kezdtük, néhány csere után azonban elveszítettük a ritmusunkat. Nem volt könnyű azokban a pillanatokban. A negyedik negyedben viszont néhányan nagy erőket mozgattak meg, így végül egy nagyon fontos győzelmet arattunk.

Zlatko Jovanovics: – Az OSE megérdemelten nyert és maradt benn ezzel az A-csoportban. A ligának szüksége van az ilyen csapatokra, csarnokokra és szurkolókra, csodálatos itt játszani.

PVSK-Veolia–SZTE-Szedeák 108–84 (21–22, 31–26, 27–16, 29–20)

Pécs, 550 néző. V: Benczur, Nagy V., Földesi

PVSK: Merkl 2, ARCHIBALD 15, Plézer 5/3, Mokánszki 7/3, RADÓ 22. Csere: Vaughn 9,DZSELETOVICS 19/9, ANTÓNI 17/15, MOLNÁR 12/3, Harka. Edző: Szrecsko Szekulovics

SZEGED: BALOGH SZ. 15/3, Zsíros P. 4, Cohill 8/3, EADY 14/3, HERNDON 19. Csere: Anda 5, Polányi 12/6, Mayer 4, Mészáros 3/3. Edző: Simándi Árpád

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–3. 6. p.: 14–12. 13. p.: 31–27. 17. p.: 45–40. 23. p.: 58–52. 26. p.: 60–57. 32. p.: 88–70. 36. p.: 97–74. 38. p.: 101–74

MESTERMÉRLEG

Szrecsko Szekulovics: – A playout során most voltunk a legjobb formában. Nehezen indultunk be, de idővel elkaptuk a fonalat. Ezen a mérkőzésen a fiatalok kaptak lehetőséget, és nagyon jól játszottak, különösen Molnár és Radó. Sajnálom, hogy így alakult az idény.

Simándi Árpád: – Rengeteg hibával játszottunk. Egy darabig ott voltunk a Pécs nyakán, de csak tizenöt percig tudtuk tartani a védekezésben azt a szintet, amivel meccset lehet nyerni. Onnantól szétestünk, kicsit elfáradtunk, és védekezésben és támadásban is fordítva csináltuk a dolgunkat, mint ahogy kellett volna.