Újabb alapemberével hosszabbított a Paks

2025.10.27. 18:47
Windecker József 2028-ig írt alá (Fotó: paksifc.hu)
NB I Windecker József Paks labdarúgó NB I Paksi FC
Windecker József szerződést hosszabbított a Magyar Kupa-címvédő Paksi FC labdarúgócsapatánál.

A tolnai klub honlapjának hétfői beszámolója szerint a 32 éves védekező középpályás megállapodása a mostani idény végén járt volna le, a hosszabbítást követően pedig 2028 nyaráig szól.

Windecker először a 2013–2014-es idényben játszott paksi színekben, majd 2019 februárjában tért vissza a csapathoz. Eddig összesen 221 mérkőzésen 43 gólt szerzett.

„Haraszti Zsolt ügyvezetővel már régebben sikerült megegyeznünk, de a papírokat csak most írtuk alá. Nem is volt kérdés, hogy itt képzelem el a folytatást, és örülök, hogy sikerült két évvel meghosszabbítani a szerződésemet” – fogalmazott Windecker József, aki kétszer nyerte meg a Magyar Kupát a paksiakkal.

A Paksi FC nemrég Papp Kristóffal és Osváth Attilával is hosszabbított.

Labdarúgó NB I
2025.10.09. 17:33

Két meghatározó játékosával hosszabbított a Paksi FC – hivatalos

Papp Kristóf és Osváth Attila is a tolnai csapatnál folytatja.

 

 

NB I Windecker József Paks labdarúgó NB I Paksi FC
