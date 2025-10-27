Újabb alapemberével hosszabbított a Paks

A tolnai klub honlapjának hétfői beszámolója szerint a 32 éves védekező középpályás megállapodása a mostani idény végén járt volna le, a hosszabbítást követően pedig 2028 nyaráig szól.

Windecker először a 2013–2014-es idényben játszott paksi színekben, majd 2019 februárjában tért vissza a csapathoz. Eddig összesen 221 mérkőzésen 43 gólt szerzett.

„Haraszti Zsolt ügyvezetővel már régebben sikerült megegyeznünk, de a papírokat csak most írtuk alá. Nem is volt kérdés, hogy itt képzelem el a folytatást, és örülök, hogy sikerült két évvel meghosszabbítani a szerződésemet” – fogalmazott Windecker József, aki kétszer nyerte meg a Magyar Kupát a paksiakkal.

A Paksi FC nemrég Papp Kristóffal és Osváth Attilával is hosszabbított.