Két meghatározó játékosával hosszabbított a Paksi FC – hivatalos

2025.10.09. 17:33
Fotó: paksifc.hu
A labdarúgó NB I-ben szereplő Paksi FC csütörtökön hivatalos honlapján jelentette be, hogy Papp Kristóf és Osváth Attila is hosszabbított a csapattal.

Papp Kristóf 2015-ben érkezett Paksra, és azóta már 302 alkalommal lépett pályára csapatban – olvasható a tolnaiak honlapján. Az elmúlt évek sikeres idényeinek oszlopos tagja, a közelmúlt emlékeit felidézve, a 2024-ben megnyert MOL Magyar Kupa döntőjében az Ő fejesével szereztük meg a Paks a vezetést a Ferencváros ellen.

„Nem volt nehéz meghozni ezt a döntést. Szeretnek itt, és úgy érzem, megkapom a kellő bizalmat is, amit mindig próbálok meghálálni. Ez már a tizenegyedik évem, amihez még kettőt sikerült hozzátenni, úgyhogy már lassan mondhatni, ez az otthonom, hiszen ennyit még sehol sem laktam egy huzamban” - nyilatkozott hosszabbítása után a klubhonlapnak Papp Kristóf, aki 2028. június 30-ig kötelezte el magát a klubhoz.

Osváth Attila 2019 nyarán érkezett Paksra, és azóta már 190 mérkőzésen lépett pályára a csapatban. A villámgyors szélső kiemelkedő teljesítményével a Paks meghatározó játékosa, a 2024-es és 2025-ös Magyar Kupa-győzelmekben is fontos szerepet vállalt, fél éve pedig rendszeres tagja a magyar válogatottnak is.

„Őszintén szólva, nem volt nehéz döntés. Az elnök úr felajánlott egy újabb egyéves hosszabbítást, amit örömmel fogadtam. Jól érzem magam Pakson, minden adott a jó teljesítményhez, és külön öröm számomra, hogy innen sikerült bekerülnöm a válogatottba” – fogalmazott Osváth, aki ugyancsak 2028. június 30-ig írt alá.

 

