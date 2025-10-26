Robbie Keane: Fontos a frissesség

Majdhogynem elképzelhetetlen, hogy a szétesett csapat benyomását keltő, a tabella utolsó helyén szerénykedő ZTE akár egy pontot is szerezzen az Üllői úton. Az egerszegiek persze bízhatnak abban, hogy a Ferencváros idehaza botladozik, csak négy bajnokit nyert meg a kilencből. A ZTE legutóbb 2021 októberében nyert a Groupama Arénában (2–1), négy éve hazai oldalon Vécsei Bálint, míg a kék-fehéreknél Nikola Szerafimov és Koszta Márk volt eredményes.

A Salzburg elleni győzelem mámorában úszó zöld-fehérek lendületből veszik a következő akadályt, de a vendégek dél-amerikai támadói okoznak majd egy-két kellemetlen percet a hazai védelemnek. Ismét 3–2-re nyer a Fradi. NS-TIPP: BODNÁR Zalán

A vasárnapi bajnoki előtt Robbie Keane, a zöld-fehérek vezetőedzője a klubhonlapnak nyilatkozva hangsúlyozta: komolyan kell venni a zalaegerszegieket, hiszen az év meccsére készülnek. Saját csapatával kapcsolatban elmondta, szükség lesz a frissítésre, ezért a közelmúltban kevesebbet játszó labdarúgók is lehetőséget kapnak a ZTE ellen. A Salzburg ellen idegenben 3–2-re megnyert Európa-liga-mérkőzés előtt az ír tréner elárulta, a húszéves, hétszeres válogatott Tóth Alex sérüléssel bajlódik, így ő biztosan nem lesz a keretben. Eltiltott mindkét oldalon van, a hazaiaknál Gróf Dávid, míg a vendégeknél Csonka András kénytelen kihagyni a vasárnapi bajnokit.

NB I

11. FORDULÓ

17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!