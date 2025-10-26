Robbie Keane: Fontos a frissesség
Majdhogynem elképzelhetetlen, hogy a szétesett csapat benyomását keltő, a tabella utolsó helyén szerénykedő ZTE akár egy pontot is szerezzen az Üllői úton. Az egerszegiek persze bízhatnak abban, hogy a Ferencváros idehaza botladozik, csak négy bajnokit nyert meg a kilencből. A ZTE legutóbb 2021 októberében nyert a Groupama Arénában (2–1), négy éve hazai oldalon Vécsei Bálint, míg a kék-fehéreknél Nikola Szerafimov és Koszta Márk volt eredményes.
|A Salzburg elleni győzelem mámorában úszó zöld-fehérek lendületből veszik a következő akadályt, de a vendégek dél-amerikai támadói okoznak majd egy-két kellemetlen percet a hazai védelemnek. Ismét 3–2-re nyer a Fradi.
A vasárnapi bajnoki előtt Robbie Keane, a zöld-fehérek vezetőedzője a klubhonlapnak nyilatkozva hangsúlyozta: komolyan kell venni a zalaegerszegieket, hiszen az év meccsére készülnek. Saját csapatával kapcsolatban elmondta, szükség lesz a frissítésre, ezért a közelmúltban kevesebbet játszó labdarúgók is lehetőséget kapnak a ZTE ellen. A Salzburg ellen idegenben 3–2-re megnyert Európa-liga-mérkőzés előtt az ír tréner elárulta, a húszéves, hétszeres válogatott Tóth Alex sérüléssel bajlódik, így ő biztosan nem lesz a keretben. Eltiltott mindkét oldalon van, a hazaiaknál Gróf Dávid, míg a vendégeknél Csonka András kénytelen kihagyni a vasárnapi bajnokit.
NB I
11. FORDULÓ
17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
11
5
5
1
26–17
+9
20
|2. MTK Budapest
11
5
2
4
24–18
+6
17
|3. Kisvárda
9
5
1
3
9–13
–4
16
|4. Ferencváros
9
4
4
1
19– 9
+10
16
|5. ETO FC
9
4
4
1
19–11
+8
16
|6. Debreceni VSC
10
4
4
2
13–12
+1
16
|7. Puskás Akadémia
11
4
3
4
14–16
–2
15
|8. Diósgyőri VTK
11
2
5
4
15–21
–6
11
|9. Kazincbarcika
10
3
1
6
10–19
–9
10
|10. Újpest FC
10
2
4
4
13–13
0
10
|11. Nyíregyháza
11
2
3
6
14–24
–10
9
|12. Zalaegerszegi TE
10
1
4
5
16–19
–3
7