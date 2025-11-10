Nemzeti Sportrádió

Sako 2029 – nagy bejelentéssel indította a hetet a Győri ETO

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.10. 09:20
null
Jó ideig élvezhetik még Hatadou Sako védéseit a győri szurkolók (Fotó: Nagy Gábor)
Címkék
Győri Audi ETO KC Hatadou Sako szerződéshosszabbítás
Újabb kulcsfontosságú játékosával hosszabbított szerződést a Győri Audi ETO KC: a klub világbajnok francia kapusa, Hatadou Sako 2029-ig elkötelezte magát a zöld-fehérekkel.

A 2024-ben Győrbe érkező Hatadou Sako szerződése eredetileg 2027-ig szólt, amelyet most további két évvel meghosszabbítottak. A klasszis kapus rövid idő alatt meghatározó tagjává vált a csapat védelmének, teljesítményével és győzni akarásával hamar belopta magát a szurkolók szívébe. A nemzetközi kézilabda egyik legelismertebb kapusaként posztján a világ élvonalába tartozik.

„Hatadou Sako a világ egyik legjobb kapusa, aki nemcsak a védéseivel, hanem a személyiségével és győztes mentalitásával is hatalmas értéket képvisel – mondta Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője. – Óriási szerepet vállalt a legutóbbi bajnoki cím és a Bajnokok Ligája-győzelem megszerzésében, a jelenlegi idényben pedig még korábbi önmagát is felülmúlva teljesít. Nagy öröm számunkra, hogy hosszú évekre elkötelezte magát a klub mellett.”

Hatadou Sako és Fata Edina – a győriek bomba hírként jellemezték a szerződéshosszabbítást (Fotó: Győri Audi ETO KC)

A 29 éves kapus a megállapodás aláírása után elmondta, mennyire hálás a klubnak és a közösségnek, amiért ennyire otthon érzi magát Győrben.

„Nagyon boldog vagyok, hogy tovább folytathatom az utam itt. Néhány évvel ezelőtt el sem tudtam volna képzelni, amit ma megélek. Köszönöm a klubnak, a vezetőségnek, az edzőknek, a csapattársaimnak és természetesen a szurkolóknak, akik az első pillanattól támogattak. A családom szeretete és büszkesége számomra a legnagyobb győzelem.”

Sako eddig 52 mérkőzésen védte a Győri Audi ETO KC kapuját, és szerződéshosszabbításával a klub újabb alappillérét biztosította a következő évekre.

 

Győri Audi ETO KC Hatadou Sako szerződéshosszabbítás
Legfrissebb hírek

Veronica Kristiansen szerint a mostani minden idők legjobb Győri ETO-ja

Kézilabda
Tegnap, 9:40

Gálameccs: kétség nem fért a Győr újabb BL-győzelméhez

Kézilabda
2025.11.08. 17:29

A Liverpool megkezdte a tárgyalásokat Szoboszlai szerződéshosszabbításáról – sajtóhír

Angol labdarúgás
2025.11.08. 13:53

Norvég vendégek Győrben, francia összecsapás előtt a Fradi

Kézilabda
2025.11.08. 10:25

Női kézilabda: messze túlteljesítette edzője eredeti elvárását a Győri ETO

Kézilabda
2025.11.07. 12:28

Szerződést hosszabbított kapusával az NB II-es Mezőkövesd

Labdarúgó NB II
2025.11.07. 08:48

Női kézi: Dunaszerdahelyen folytatja a Győr 21 éves irányítója

Kézilabda
2025.11.03. 09:57

Sako nagy mérkőzésén a Győr megverte a Metzet

Kézilabda
2025.11.01. 17:35
Ezek is érdekelhetik