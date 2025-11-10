Sako 2029 – nagy bejelentéssel indította a hetet a Győri ETO

A 2024-ben Győrbe érkező Hatadou Sako szerződése eredetileg 2027-ig szólt, amelyet most további két évvel meghosszabbítottak. A klasszis kapus rövid idő alatt meghatározó tagjává vált a csapat védelmének, teljesítményével és győzni akarásával hamar belopta magát a szurkolók szívébe. A nemzetközi kézilabda egyik legelismertebb kapusaként posztján a világ élvonalába tartozik.

„Hatadou Sako a világ egyik legjobb kapusa, aki nemcsak a védéseivel, hanem a személyiségével és győztes mentalitásával is hatalmas értéket képvisel – mondta Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője. – Óriási szerepet vállalt a legutóbbi bajnoki cím és a Bajnokok Ligája-győzelem megszerzésében, a jelenlegi idényben pedig még korábbi önmagát is felülmúlva teljesít. Nagy öröm számunkra, hogy hosszú évekre elkötelezte magát a klub mellett.”

Hatadou Sako és Fata Edina – a győriek bomba hírként jellemezték a szerződéshosszabbítást (Fotó: Győri Audi ETO KC)

A 29 éves kapus a megállapodás aláírása után elmondta, mennyire hálás a klubnak és a közösségnek, amiért ennyire otthon érzi magát Győrben.

„Nagyon boldog vagyok, hogy tovább folytathatom az utam itt. Néhány évvel ezelőtt el sem tudtam volna képzelni, amit ma megélek. Köszönöm a klubnak, a vezetőségnek, az edzőknek, a csapattársaimnak és természetesen a szurkolóknak, akik az első pillanattól támogattak. A családom szeretete és büszkesége számomra a legnagyobb győzelem.”

Sako eddig 52 mérkőzésen védte a Győri Audi ETO KC kapuját, és szerződéshosszabbításával a klub újabb alappillérét biztosította a következő évekre.