Nemzeti Sportrádió

Szerződést hosszabbított kapusával az NB II-es Mezőkövesd

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.07. 08:48
null
Deczki Máté (balra) szerződést hosszabbított (Fotó: mezokovesdzsory.hu)
Címkék
Deczki Máté Mezőkövesd szerződéshosszabbítás
A labdarúgó NB II-ben szereplő Mezőkövesd Zsóry 2028 nyaráig meghosszabbította a kapus Deczki Máté szerződését – számolt be róla a klub honlapja.

A 25 éves, egykoron az angol Stoke City U18-as együttesében is szereplő kapus 2024 nyarán érkezett az NB III-as Hódmezővásárhelytől Mezőkövesdre. Az előző idényben nyolc alkalommal védte a sárga-kékek kapuját, a most futó kiírásban pedig minden bajnoki mérkőzésen ő állt a gólvonalon. Teljesítményével és munkamoráljával a csapat egyik meghatározó tagjává vált, így a borsodi klub hosszú távon is számít rá.

 „Jó érzés tudni, hogy számítanak rám és számolnak velem Mezőkövesden – fogalmazott a klubhonlapon Deczki Máté. – Nagy önbizalmat adott számomra, hogy az őszi szezonban minden mérkőzésen a kapuban állhattam, ezáltal sokkal magabiztosabbnak érzem magam. Bízom benne, hogy jó teljesítménnyel tudom majd szolgálni a csapatot és az lenne a legnagyobb öröm számomra, ha a csapattal együtt válthatnék osztályt. Bár ez nincs kimondva konkrét célként, úgy gondolom, reális esélyünk van rá, hogy a tabella első két helyének valamelyikén végezzünk; ezt tartom közös célunknak.”

A Mezőkövesd 12 forduló után 23 ponttal a bajnokság 3. helyén áll, a következő játéknapon vasárnap 17 órától pedig a Csákvár otthonában vendégszerepel.

 

Deczki Máté Mezőkövesd szerződéshosszabbítás
Legfrissebb hírek

NB II: ráadásban lőtt góllal nyert a Honvéd; először kapott ki Tímárral a KTE; gálázott a Szeged

Labdarúgó NB II
2025.11.02. 19:00

Visszatért a győztes útra, lezárta az augusztus vége óta tartó idegenbeli nyeretlenségét a Mezőkövesd

Labdarúgó NB II
2025.11.02. 18:51

Hátrányba került, majd öt gólt szerezve harcolta ki a nyolcaddöntőbe jutást az MTK

Labdarúgó NB I
2025.10.29. 22:03

Csertői Aurél visszatér a Hungária körútra: Persze hogy nyerni akarunk!

Labdarúgó NB I
2025.10.29. 09:30

Öt gólt szerezve verte meg a Honvéd a Kövesdet, győzött a KTE, nem bírt a BVSC-vel a Vasas – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.10.26. 18:53

Hétgólos meccsen nyert a Honvéd a Mezőkövesd ellen

Labdarúgó NB II
2025.10.26. 16:51

Gyász: elhunyt az NB II-es Mezőkövesd Zsóry FC ügyvezető igazgatója

Labdarúgó NB II
2025.10.25. 10:49

Vége a bizonytalanságnak, hosszabbított Imre Bencéék edzője

Kézilabda
2025.10.22. 14:00
Ezek is érdekelhetik