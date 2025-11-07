Szerződést hosszabbított kapusával az NB II-es Mezőkövesd

A 25 éves, egykoron az angol Stoke City U18-as együttesében is szereplő kapus 2024 nyarán érkezett az NB III-as Hódmezővásárhelytől Mezőkövesdre. Az előző idényben nyolc alkalommal védte a sárga-kékek kapuját, a most futó kiírásban pedig minden bajnoki mérkőzésen ő állt a gólvonalon. Teljesítményével és munkamoráljával a csapat egyik meghatározó tagjává vált, így a borsodi klub hosszú távon is számít rá.

„Jó érzés tudni, hogy számítanak rám és számolnak velem Mezőkövesden – fogalmazott a klubhonlapon Deczki Máté. – Nagy önbizalmat adott számomra, hogy az őszi szezonban minden mérkőzésen a kapuban állhattam, ezáltal sokkal magabiztosabbnak érzem magam. Bízom benne, hogy jó teljesítménnyel tudom majd szolgálni a csapatot és az lenne a legnagyobb öröm számomra, ha a csapattal együtt válthatnék osztályt. Bár ez nincs kimondva konkrét célként, úgy gondolom, reális esélyünk van rá, hogy a tabella első két helyének valamelyikén végezzünk; ezt tartom közös célunknak.”

A Mezőkövesd 12 forduló után 23 ponttal a bajnokság 3. helyén áll, a következő játéknapon vasárnap 17 órától pedig a Csákvár otthonában vendégszerepel.