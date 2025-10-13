Per Johansson: Szinte tökéletes játékkal győztük le a Fradit

A zsúfolásig telt győri arénában tíz percig bírta tartani ellenfelét a Fradi. Az ETO a tőle megszokott gyors támadójátékkal kihasználta a vendégek rendezetlen védekezését, támadásban pedig rendre passzívnál, kényszerhelyzetben lőhettek csak a ferencvárosiak. Ha el is találták a kaput, Hatadou Sako általában hárított – a győriek francia kapusa a hazai sportági szövetség statisztikája szerint 37 kísérletből 21-et védett, 57 százalékos hatékonysággal teljesített.

Helena Elver, a Győr irányítója: „Csodálatos élményt jelentett az első Fradi elleni rangadóm az ETO mezében. Kemény védekezéssel kezdtünk, nem engedtük, hogy gólokat szerezzenek vagy hogy egyál­talán lőhessenek. Büszke vagyok a hozzáállásunkra és arra, hogy végig megfelelő intenzitást mutattunk. Remekül érzem magam a klubban, kiváló képességűek a társaim, alig várom, hogy még jobbak lehessünk együtt.”

Elöl ezúttal is kitűnt az akrobatikus Bruna De Paula és a nyáron szerződtetett Helena Elver, a dán irányító mind a nyolc lövése góllal zárult, de Dione Housheer is magabiztosan értékesítette lehetőségeit. A győri szélsők is sokkal több labdát kaptak, mint például Márton Gréta a túloldalon, de Klujber Katrin és Emily Vogel is gyengén muzsikált, Klujber hetesét például egy kézzel megfogta Sako... Csak Simon Petrát lehetett kiemelni az FTC-ből.

„Tudtuk, hogy kifejezetten magas minőséget képvisel a csapatunk, de nagyszerű érzéssel tölt el, hogy egy ilyen rangadón szinte tökéletesen játszottunk – értékelt a 32–17-es győzelmet követően Per Johansson, az ETO svéd edzője. – A nyomás ilyenkor a legnagyobb, ez egy olyan nap, amelyet sosem felejtünk el. Megtiszteltetés átélni nekem és a csapatnak is ezt a hangulatot és diadalt. Ugyanakkor azt sem téveszthetjük szem elől, hogy mindig lehet továbbfejlődni.”

A tréner a védekezés fontosságát is kiemelte:

„Három héttel korábban csalódott voltam a hátsó szekciónk miatt, problémáink adódtak, de ezeket megbeszéltük, még több munkát tettünk bele. Már Podgoricában és a beszterceiek ellen is látszottak ennek jelei a BL-ben, nehezen lehetett áttörni bennünket. A védelemmel lehet trófeákat nyerni. Hatadou Sako ezúttal is hozta a tőle megszokott extrát. Amikor ilyen erős sor van előtte, hozzátesz öt-hat ziccervédést, ő így működik. Neki és Szemerey Zsófinak is könnyebb a helyzete, ha a védelemben követjük a szabályokat.”

A svéd edző irányítóját, Elvert is méltatta.

„Helenát szép lassan beépítettük, ez volt az első meccse az FTC ellen, amely sosem egyszerű, de hihetetlenül jól játszott, löketet adhat neki, hogy ha így tud kézilabdázni a Ferencvárossal szemben, akkor bármelyik csapat ellen képes lehet rá. Számít az is, hogy nyáron kevesebb játékost kellett beépíteni, és minél több időt töltünk együtt, annál erősebbek leszünk.”

Darja Dmitrijeva, az FTC irányítója az M4 Sportnak: „Vissza kell nézni a mérkőzést, hogy megértsük, mi történt velünk. Sok jó helyzetet alakítottunk ki, de nem szereztünk gólokat, mert az ellenfél kapusa kiválóan védett. Számos mérkőzés vár még ránk ebben az idényben, meglátjuk, hogy folytatjuk.”

Johansson győriként győzte már le az FTC-t irányító Jesper Jensent, de a tavalyi BL-elődöntőben csupán egy gól döntött az ETO javára.

„Vert már meg ő is engem, én is őt. Jó edző, nagy taktikai tudással, de ezúttal mi voltunk fölényben. Minden trénernek megvan a maga stratégiája, előfordul, hogy nem működik, de még csak az idény elején járunk” – beszélt kollégájáról a vezetőedző, míg Jesper Jensen szerint a fő különbséget a védekezés jelentette.

„Nem találtunk megoldást Sakóra és a győri védekezésre. Fantasztikusan teljesített az ETO kapusa és ez nagy stressz alá helyezett bennünket – mondta a nyáron kinevezett vezetőedző a lefújást követően az M4 Sportnak. – A jó kezdés után pánikba estünk attól, hogy nem szereztünk gólokat, aztán tovább ástuk magunk alatt a gödröt. Egyre nagyobbá vált a különbség a játékban, de akkora nem volt, mint amekkorát a végeredmény mutat. Próbáltunk változtatni, de bármihez nyúltunk, nem jártunk sikerrel. Sako kivégzett bennünket, az eredményjelzőre felnézve nehezünkre esett fenntartani a küzdelmet hatvan percig, szétcsúszott az összpontosítás. Csalódást keltő az eredmény, de hosszú még az idény, dolgozni kell.”

Kiütéses győzelmével már korán ideális helyzetbe került a bajnoki címet illetően a Győr, de tavaly vagy 2023-ban is láthattuk, hogy egy nehezebb idegenbeli meccsen elszenvedett pontveszteség is döntő befolyással lehet az aranyért vívott küzdelemben.

NŐI KÉZILABDA NB I

GYŐRI AUDI ETO KC–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 32–17 (14–8)

Győr, 5412 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann

GYŐR: SAKO – Hovden 4, Housheer 5 (4), K. JÖRGENSEN 4, Blohm, de Paula 3, FODOR CS. 5. Csere: Szemerey (kapus), Dulfer, ELVER 8, Lagerquist, V. Kristiansen 3. Edző: Per Johansson

FTC: Glauser – Malestein 3, Ingstad 2, Tranborg, O. Kanor 1, Vogel 1, Márton G. Csere: Janurik (kapus), Dmitrijeva 2, Cvijics 1, Klujber 2 (1), Simon P. 5 (2), Bordás, Balázs. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–2. 14. p.: 7–4. 18. p.: 9–6. 22. p.: 12–6. 28. p.: 13–7. 38. p.: 19–10. 42. p.: 20–10. 45. p.: 24–11. 50. p.: 26–12. 55. p.: 30–13

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 6/3