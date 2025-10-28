Nemzeti Sportrádió

Edzőt vált a Nyíregyháza Spartacus – NS-infó

2025.10.28. 15:52
(Fotó: Török Attila)
Lapunk információi szerint a labdarúgó NB I-es Nyíregyháza Spartacusnál hamarosan megköszönik Szabó István vezetőedző munkáját.

Bár a hétfői és a keddi edzést is Szabó István tartotta, információnk szerint a keddi tréning után megbeszélést tartott a vezetőség és Szabó, és az a döntés született, hogy elválnak a klub és a szakember útjai, nem folytatják a közös munkát. Így a pénteki, Kisvárda elleni bajnokin már nem Szabó István irányítja a csapatot. Azt még nem tudni, hogy pénteken ki ül majd a Szpari kispadján.

Szabó István még az előző idény hajrájában vette át a nyíregyházi együttest, és akkor bent tartotta az NB I-ben az újonc csapatot.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Paksi FC

11

5

5

1

26–17

+9 

20 

  2. Kisvárda

10

6

1

3

12–15

–3 

19 

  3. Debreceni VSC

11

5

4

2

18–14

+4 

19 

  4. MTK Budapest

11

5

2

4

24–18

+6 

17 

  5. Ferencváros

10

4

4

2

20–11

+9 

16 

  6. ETO FC 

10

4

4

2

21–14

+7 

16 

  7. Puskás Akadémia

11

4

3

4

14–16

–2 

15 

  8. Diósgyőri VTK

11

2

5

4

15–21

–6 

11 

  9. Kazincbarcika

10

3

1

6

10–19

–9 

10 

10. Zalaegerszegi TE

11

2

4

5

18–20

–2 

10 

11. Újpest FC

11

2

4

5

15–18

–3 

10 

12. Nyíregyháza 

11

2

3

6

14–24

–10 

9

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.

 

