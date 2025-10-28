Edzőt vált a Nyíregyháza Spartacus – NS-infó

Bár a hétfői és a keddi edzést is Szabó István tartotta, információnk szerint a keddi tréning után megbeszélést tartott a vezetőség és Szabó, és az a döntés született, hogy elválnak a klub és a szakember útjai, nem folytatják a közös munkát. Így a pénteki, Kisvárda elleni bajnokin már nem Szabó István irányítja a csapatot. Azt még nem tudni, hogy pénteken ki ül majd a Szpari kispadján.
Szabó István még az előző idény hajrájában vette át a nyíregyházi együttest, és akkor bent tartotta az NB I-ben az újonc csapatot.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
11
5
5
1
26–17
+9
20
|2. Kisvárda
10
6
1
3
12–15
–3
19
|3. Debreceni VSC
11
5
4
2
18–14
+4
19
|4. MTK Budapest
11
5
2
4
24–18
+6
17
|5. Ferencváros
10
4
4
2
20–11
+9
16
|6. ETO FC
10
4
4
2
21–14
+7
16
|7. Puskás Akadémia
11
4
3
4
14–16
–2
15
|8. Diósgyőri VTK
11
2
5
4
15–21
–6
11
|9. Kazincbarcika
10
3
1
6
10–19
–9
10
|10. Zalaegerszegi TE
11
2
4
5
18–20
–2
10
|11. Újpest FC
11
2
4
5
15–18
–3
10
|12. Nyíregyháza
11
2
3
6
14–24
–10
9
Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.