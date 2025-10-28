Edzőt vált a Nyíregyháza Spartacus – NS-infó

Bár a hétfői és a keddi edzést is Szabó István tartotta, információnk szerint a keddi tréning után megbeszélést tartott a vezetőség és Szabó, és az a döntés született, hogy elválnak a klub és a szakember útjai, nem folytatják a közös munkát. Így a pénteki, Kisvárda elleni bajnokin már nem Szabó István irányítja a csapatot. Azt még nem tudni, hogy pénteken ki ül majd a Szpari kispadján.

Szabó István még az előző idény hajrájában vette át a nyíregyházi együttest, és akkor bent tartotta az NB I-ben az újonc csapatot.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 11 5 5 1 26–17 +9 20 2. Kisvárda 10 6 1 3 12–15 –3 19 3. Debreceni VSC 11 5 4 2 18–14 +4 19 4. MTK Budapest 11 5 2 4 24–18 +6 17 5. Ferencváros 10 4 4 2 20–11 +9 16 6. ETO FC 10 4 4 2 21–14 +7 16 7. Puskás Akadémia 11 4 3 4 14–16 –2 15 8. Diósgyőri VTK 11 2 5 4 15–21 –6 11 9. Kazincbarcika 10 3 1 6 10–19 –9 10 10. Zalaegerszegi TE 11 2 4 5 18–20 –2 10 11. Újpest FC 11 2 4 5 15–18 –3 10 12. Nyíregyháza 11 2 3 6 14–24 –10 9

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.