Nemzeti Sportrádió

Nagy vállműtét vár a Paks kulcsemberére

P. GY. B. P. GY. B.
2025.10.01. 14:28
Vas Gábor legkésőbb tavasszal térhet vissza (Fotó: Török Attila)
Címkék
NB I sérülés Paks Vas Gábor
Vas Gáborra, a Paks labdarúgócsapatának védőjére nagy műtét vár, miután vállsérülést szenvedett a Puskás Akadémia elleni hétvégi bajnokin.
Labdarúgó NB I
2025.09.27. 21:58

A Paks drámai végjátékban, kétszeri hátrány után győzte le a Puskás Akadémiát

Rendkívül jó iramú, eseménydús mérkőzésen a felcsútiak a 86. percig vezettek, majd mégis vesztesen hagyták el a pályát.

Vas Gábor sérülések miatt eddig csak három bajnokin erősíthette ősszel a Paksot, ám a fiatal védő a Puskás Akadémia elleni bajnokin újra kidőlt a sorból.

„A mérkőzés körülbelül negyvenedik percében egy felpassz érkezett az ellenfél támadójához. Az ütközés és a vele folytatott birkózás során hirtelen azt éreztem, hogy a vállam nincs rendben. Azonnal a földre kerültem, mert egyértelműen láttam és éreztem is, hogy a vállam kiugrott a helyéről. Rövid idő elteltével azonban magától visszacsúszott a helyére, és ezt követően a fájdalom teljesen megszűnt. Hétfőn már a csapattal edzettem, panaszmentes voltam, azonban a kedd esti eredményekből kiderült, nagyobb a probléma. A lelet szerint tok- és ínszalagszakadásom van, így a következő napokban nagy vállműtét vár rám. Bízom benne, hogy minél hamarabb túlleszek rajta, és utána már csak előretekintek majd. Az orvosok szerint legkésőbb jövő tavasszal térhetek vissza, ami csaknem öt hónapos kihagyást jelent. Ez a gyógyulás menetétől függ a leginkább” – nyilatkozta Vas a klub hivatalos honlapjának.

A Paks a mezőny egyetlen veretlen csapataként vezeti a bajnokságot, a tolnaiak négy ponttal előzik meg a Ferencvárost és a Debrecent, igaz, a fővárosiak egy meccsel kevesebbet játszottak.

 

