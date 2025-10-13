Nemzeti Sportrádió

Változás Golovin Vlagyimir keretében, Szabó Nina egyelőre nem mutatkozik be

2025.10.13. 10:33
Fotó: MKSZ/Facebook
Sérülés miatt nem csatlakozik a magyar női kézilabda-válogatott Eurokupa-keretéhez Szabó Nina, akinek a helyére Varga Emíliát hívta meg Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

A magyar szövetség honlapjának hétfői híradása szerint a Debrecen irányítója helyett Varga Emíliát, az Esztergom ifjúsági és junior Európa-bajnok balátlövőjét hívta be a keretbe Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

Varga tagja a novemberben és decemberben sorra kerülő világbajnokságra összeállított 35 fős bő keretnek is.

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar együttes csütörtökön Nagykanizsán fogadja Törökországot, majd három nappal később Prágában lép pályára a csehek ellen.

Az Eurokupában a tavalyi kontinensviadal három érmese, illetve a következő Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban, vagyis ezek a válogatottak nem vesznek részt a jövő évi Eb selejtezősorozatában.

A magyar érdekeltségű csoport negyedik tagja Dánia, a másik csoportban Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel.

A kvartettek első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi négyes döntőbe.

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)
Irányítók: Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom), Varga Emília (Esztergom)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Márton Gréta (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

A VÁLOGATOTT EUROKUPA-PROGRAMJA 
Október 16., csütörtök, Nagykanizsa
19.00: Magyarország–Törökország – jegyvásárlás
Október 19., vasárnap, Prága
19.00: Csehország–Magyarország
Március 4. vagy 5.
Magyarország–Dánia 
Március 7. vagy 8.
Dánia–Magyarország
Április 8. vagy 9.
Törökország–Magyarország
Április 11. vagy 12.
Magyarország–Csehország

 

