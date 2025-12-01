Agyrázkódása volt, már jobban van a Debrecen középpályása

Hétfőn a Debrecen megerősítette, hogy Szűcs agyrázkódást szenvedett, de már jobban van, felépülése megfelelő ütemben zajlik.

Szűcs a fiatalszabály miatt (is) fontos tagja a Lokinak, ebben az idényben 16 mérkőzésen 2 gólt és 2 gólpasszt jegyzett.

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DEBRECENI VSC 0–3 (0–2)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 7232 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Szuhodovszki (6.), Gordics (21.), Kocsis D. (82.)