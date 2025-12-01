Agyrázkódása volt, már jobban van a Debrecen középpályása
Szűcs Tamás a Nyíregyháza Spartacus elleni bajnokin összefejelt Bojan Szankoviccsal, mire a játékvezető azonnal jelzett az egészségügyi stábnak. Szűcs Tamás megpróbált felkelni a földről, de három-négy lépés megtétele után összeesett, hiába kaptak utána csapattársai közül többen is. Érkeztek a mentők, hordágyon vitték le a láthatóan jobban lévő ifjú középpályást.
Ez sima volt: a Debrecen három góllal győzött a Nyíregyháza otthonában a keleti rangadón
Hétfőn a Debrecen megerősítette, hogy Szűcs agyrázkódást szenvedett, de már jobban van, felépülése megfelelő ütemben zajlik.
Szűcs a fiatalszabály miatt (is) fontos tagja a Lokinak, ebben az idényben 16 mérkőzésen 2 gólt és 2 gólpasszt jegyzett.
LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DEBRECENI VSC 0–3 (0–2)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 7232 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Szuhodovszki (6.), Gordics (21.), Kocsis D. (82.)