Agyrázkódása volt, már jobban van a Debrecen középpályása

2025.12.01. 13:12
Szűcs Tamásnak hordágyra volt szüksége pénteken (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC hivatalos honlapján nyugtatta meg szurkolóit: a csapat fiatal középpályása, Szűcs Tamás már jobban van azt követően, hogy hétvégén hordágyon vitték le a pályáról.

Szűcs Tamás a Nyíregyháza Spartacus elleni bajnokin összefejelt Bojan Szankoviccsal, mire a játékvezető azonnal jelzett az egészségügyi stábnak. Szűcs Tamás megpróbált felkelni a földről, de három-négy lépés megtétele után összeesett, hiába kaptak utána csapattársai közül többen is. Érkeztek a mentők, hordágyon vitték le a láthatóan jobban lévő ifjú középpályást.

Labdarúgó NB I
2025.11.28. 22:00

Ez sima volt: a Debrecen három góllal győzött a Nyíregyháza otthonában a keleti rangadón

Bódog Tamás irányításával először szenvedett vereséget a Szpari, a Loki folytatta jó szereplését.

Hétfőn a Debrecen megerősítette, hogy Szűcs agyrázkódást szenvedett, de már jobban van, felépülése megfelelő ütemben zajlik.

Szűcs a fiatalszabály miatt (is) fontos tagja a Lokinak, ebben az idényben 16 mérkőzésen 2 gólt és 2 gólpasszt jegyzett.

LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DEBRECENI VSC 0–3 (0–2)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 7232 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Szuhodovszki (6.), Gordics (21.), Kocsis D. (82.)

