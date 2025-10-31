Lisztes Krisztiánnal sokat nyerhet a Ferencváros

A 228. örökrangadó következik, amelyen összecsap a Ferencváros és az MTK Budapest. A két csapat egymás elleni mérlege kiegyenlített, 94-szer nyert az FTC, 77-szer az MTK, míg 56 alkalommal döntetlen született. Az utóbbi időben jellemzően a zöld-fehérek ünnepelhettek, különösen hazai pályán nagy a fölényük: 2003 óta, tehát az elmúlt tizenkilenc bajnokijukból csak egyszer, 2022. május 7-én nyertek az idény végén kieső kék-fehérek 3–0-ra Horváth Dávid irányításával.

A két csapat legutóbbi találkozóján az NB I-es nyitó fordulóban 1–1-es döntetlent játszottak a felek, a mérkőzés leginkább az azóta már a lengyel Pogon Szczecinben futballozó Molnár Rajmund szédítően nagy egyenlítő góljáról marad emlékezetes. A szombat esti rangadó egyik érdekessége, hogy ferencvárosi oldalon ott lehet a pályán Lisztes Krisztián. A 20 éves szélső augusztus 8-án tért vissza Frankfurtból kölcsönszerződés keretében az FTC-hez, ám az elmúlt időszakban izomsérülések hátráltatták a kibontakozásban, nem volt bevethető állapotban. A múlt vasárnapi, ZTE elleni bajnokin (1–2) nevezte Robbie Keane vezetőedző először a meccskeretbe, a Békéscsaba elleni szerdai Mol Magyar Kupa-párharc 63. percében pedig becserélte.

„Egészséges drukk volt bennem a pályára lépésem előtt, mert az utóbbi időszakban sajnos nem kerültek el a sérülések. Nagyon boldog vagyok, hogy felépültem és végre játéklehetőséghez jutottam – mondta a mérkőzést követően a vegyes zónában Lisztes Krisztián, aki 404 nap után játszott ismét tétmérkőzésen, ezt megelőzően az Eintracht Frankfurt II-ben lépett pályára a német negyedosztályban. – Eddig a rehabilitációmon dolgoztunk, azon volt a hangsúly, hogy visszanyerjem a kondíciómat, de ezt a játékpercek hozzák majd vissza. Ennyi kihagyást sajnos nem tudok öt perc alatt magam mögött hagyni, sokat kell dolgoznom ahhoz, hogy visszanyerjem az erőnlétemet. Nem lesz könnyű, szerintem látszott a meccsen, hogy küszködök magammal, de remélem, hamarosan százszázalékos lesz az állapotom. Mindenesetre jóleső érzés volt, amilyen szeretettel a Fradi-szurkolók fogadták a visszatérésemet. Mondhatni, hazatértem a Ferencvároshoz, sokat jelentett, hogy megtapsoltak.”

Második ferencvárosi időszaka első meccsén jól mozgott: ügyes labdaátvételek, fifikás passzok és sok futás jellemezte játékát, odatette magát a neki jutó szűk fél órában – a sajtótribünön általános volt a vélekedés, NB II-es ellenfél ide vagy oda, nem látszott rajta a hosszú kihagyás.

„Igyekeztem az edzői utasításoknak megfelelően egy az egy elleni játékhelyzeteket kialakítani, megmutatni, mi van bennem – úgy gondolom, sikerült. Optimális meccs volt ez számomra, hogy játékba lendüljek. Háromgólos előnyben voltunk a becserélésemkor, ilyenkor lehetősége van a vezetőedzőnek, hogy felmérje, melyik szerepkörben hogyan teljesítek. Ezért is fordulhatott elő, hogy mindkét szélen játszottam, előbb a jobb, majd a bal oldalon. A jövő zenéje, hogyan építenek be a csapatba. Most arra összpontosítok, hogy minél hamarabb százszázalékos állapotba kerüljek, utána dőlhet el, melyik poszton osztanak rám szerepet. Készen állok a játékra, bármelyik meccsre bevethető vagyok, a vezetőedzőn és rajtam múlik, mennyi lehetőséget kapok.”

Így már az MTK Budapest elleni szombati meccsen is szerepet kaphat. A magyar-, illetve fiatalszabálynak egyaránt megfelelő támadó felépülésével tovább nőnek Robbie Keane variációs lehetőségei, visszatérésével sokat nyerhet a Ferencváros.

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

November 1., szombat

20.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!