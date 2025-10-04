Lang Ádám: Tetszik az ETO, de most nagyon jó a Loki is

Fokozatos fejlődés – ezt tartja fontosnak Lang Ádám, a Debrecen labdarúgója. A hetvenszeres válogatott futballista szerint jó hangulatban készültek a szombati bajnoki mérkőzésre.

„Nyugodtabb a légkör, mint az előző idényben – mondta lapunknak a 32 éves Lang Ádám. – Akkor, főleg tavasszal folyamatos nyomás alatt futballoztunk, muszáj volt nyerni, különben kiesünk. Ez ment minden héten, így nehéz felkészülni egy-egy meccsre, stresszes napokat éltünk két találkozó között. Most más a helyzet, érthetően sokkal jobb ilyen mentális állapotban edzeni, oldottabb a légkör. Azt tapasztalom, hogy meccsről meccsre lépünk előre, leginkább a koncentráció terén. Átalakult a keret, egyre jobban elsajátítja mindenki a maga feladatát. Legutóbb, Diósgyőrben is azt éreztem, kontrolláljuk a mérkőzést, amelyen nem esett gól, de nekünk lehetett inkább hiányérzetünk. Vannak tehetséges játékosaink, akik egyre többet képesek megmutatni magukból.”

A védő számára különleges ellenfél érkezik a Nagyerdei Stadionba: Lang Ádám 2012 és 2015 között Győrben futballozott, az ETO-ban 56 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt, a Lokiban a Kisvárdán aratott 1–0-s győzelem volt a 100. élvonalbeli fellépése.

„Régen játszottam Győrben, de az érzelmi szálak megmaradtak. Márciusban gól nélküli meccset játszottunk az ETO Stadionban, felkavaró volt ott pályára lépni. Ott kaptam az első profi szerződésemet, a bizalmat, hogy mutassam meg, mire vagyok képes, a többi nyilván rajtam múlt, tagja lehettem a bajnoki címet nyerő együttesnek. Talán más lesz itthon játszani korábbi csapatom ellen, ám tavasszal jó volt újra győri levegőt szívni. A mai ETO tetszik nekem, nagyon stabil, a nemzetközi kupában is jó teljesítményt nyújtott, tudatosan felépített csapat, szerintem jó mérkőzést vívunk vele.”

Lang Ádám Veszprémből indult, majd az ETO után szerepelt a Videotonban is, mielőtt légiósnak állt: megfordult Franciaországban, rövid ideig volt a kolozsvári CFR tagja, majd hat éven át a ciprusi Omonia játékosa volt – hazatérve Debrecenbe szerződött.

„Nagyon megszerettem a várost. Ahhoz elég nagy, hogy az ember tartalmasan eltöltse a szabadidejét, de nem annyira zsúfolt, hogy az idegesítő legyen. S ami nekem, a háromgyerekes apának fontos: szépek, rendezettek a parkok, tiszták a játszóterek. Találtunk jó óvodát is, és hamarosan kezdődik az iskolakeresés, amint nyílt napokat rendeznek, körülnézünk, mert a legnagyobb gyermekünk jövőre iskolás lesz. A szerződésem 2027 nyaráig szól, amíg lehet, szívesen maradnék a klubnál, nyilván nemcsak azt kell figyelnem, nekem mi a legjobb, az is fontos, hogy a családom jól érzi magát Debrecenben, a gyerekek szeretnek itt óvodába járni, barátokat szereztek.”

Az ETO FC elleni találkozót követően bajnoki szünet következik – a magyar válogatott Örményország és Portugália ellen lép pályára. Lang Ádám hetvenszer volt válogatott, 48 alkalommal Marco Rossi küldte pályára, azon kevesek egyike, aki három Európa-bajnokságon volt kerettag (2021-ben nem lépett pályára), legutóbb Kölnben, Svájc ellen játszott címeres mezben. Adódik a kérdés: miként érinti lelkileg, hogy egy éve és négy hónapja nem kap meghívót?

„Vegyesek az érzéseim… A legfontosabb, hogy mindig nagy megtiszteltetés volt a nemzeti csapatban szerepelni, nyilvánvalóan fáj az ember szíve, amikor nem lehet ott a többiekkel. Ugyanakkor a bajnoki szünet nem jön rosszul, van időm piheni, feltöltődni, a családdal lenni. Ott voltam a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn is, a csodálatos aréna, a hangulat a nézőtéren is lenyűgözi az embert, tiszta szívből szurkoltam a srácoknak, bántott nagyon a vereség. Nyilván ha az ember kívülről nézi a mérkőzést, és belenyilall az érzés, hogy esetleg még tudna segíteni, az szívfájdító, de ezt is tudni kell kezelni. Azért dolgozom, hogy a Lokit segítsem, ám bennem van az is, hogy visszakerüljek a magyar válogatottba.”

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Október 3., péntek

Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 3–1

Október 4., szombat

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Puskás Akadémia–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

Október 5., vasárnap

16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)