Lang Ádám: Tetszik az ETO, de most nagyon jó a Loki is

Fokozatos fejlődés – ezt tartja fontosnak Lang Ádám, a Debrecen labdarúgója. A hetvenszeres válogatott futballista szerint jó hangulatban készültek a szombati bajnoki mérkőzésre.
„Nyugodtabb a légkör, mint az előző idényben – mondta lapunknak a 32 éves Lang Ádám. – Akkor, főleg tavasszal folyamatos nyomás alatt futballoztunk, muszáj volt nyerni, különben kiesünk. Ez ment minden héten, így nehéz felkészülni egy-egy meccsre, stresszes napokat éltünk két találkozó között. Most más a helyzet, érthetően sokkal jobb ilyen mentális állapotban edzeni, oldottabb a légkör. Azt tapasztalom, hogy meccsről meccsre lépünk előre, leginkább a koncentráció terén. Átalakult a keret, egyre jobban elsajátítja mindenki a maga feladatát. Legutóbb, Diósgyőrben is azt éreztem, kontrolláljuk a mérkőzést, amelyen nem esett gól, de nekünk lehetett inkább hiányérzetünk. Vannak tehetséges játékosaink, akik egyre többet képesek megmutatni magukból.”
A védő számára különleges ellenfél érkezik a Nagyerdei Stadionba: Lang Ádám 2012 és 2015 között Győrben futballozott, az ETO-ban 56 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt, a Lokiban a Kisvárdán aratott 1–0-s győzelem volt a 100. élvonalbeli fellépése.
„Régen játszottam Győrben, de az érzelmi szálak megmaradtak. Márciusban gól nélküli meccset játszottunk az ETO Stadionban, felkavaró volt ott pályára lépni. Ott kaptam az első profi szerződésemet, a bizalmat, hogy mutassam meg, mire vagyok képes, a többi nyilván rajtam múlt, tagja lehettem a bajnoki címet nyerő együttesnek. Talán más lesz itthon játszani korábbi csapatom ellen, ám tavasszal jó volt újra győri levegőt szívni. A mai ETO tetszik nekem, nagyon stabil, a nemzetközi kupában is jó teljesítményt nyújtott, tudatosan felépített csapat, szerintem jó mérkőzést vívunk vele.”
Lang Ádám Veszprémből indult, majd az ETO után szerepelt a Videotonban is, mielőtt légiósnak állt: megfordult Franciaországban, rövid ideig volt a kolozsvári CFR tagja, majd hat éven át a ciprusi Omonia játékosa volt – hazatérve Debrecenbe szerződött.
„Nagyon megszerettem a várost. Ahhoz elég nagy, hogy az ember tartalmasan eltöltse a szabadidejét, de nem annyira zsúfolt, hogy az idegesítő legyen. S ami nekem, a háromgyerekes apának fontos: szépek, rendezettek a parkok, tiszták a játszóterek. Találtunk jó óvodát is, és hamarosan kezdődik az iskolakeresés, amint nyílt napokat rendeznek, körülnézünk, mert a legnagyobb gyermekünk jövőre iskolás lesz. A szerződésem 2027 nyaráig szól, amíg lehet, szívesen maradnék a klubnál, nyilván nemcsak azt kell figyelnem, nekem mi a legjobb, az is fontos, hogy a családom jól érzi magát Debrecenben, a gyerekek szeretnek itt óvodába járni, barátokat szereztek.”
Az ETO FC elleni találkozót követően bajnoki szünet következik – a magyar válogatott Örményország és Portugália ellen lép pályára. Lang Ádám hetvenszer volt válogatott, 48 alkalommal Marco Rossi küldte pályára, azon kevesek egyike, aki három Európa-bajnokságon volt kerettag (2021-ben nem lépett pályára), legutóbb Kölnben, Svájc ellen játszott címeres mezben. Adódik a kérdés: miként érinti lelkileg, hogy egy éve és négy hónapja nem kap meghívót?
„Vegyesek az érzéseim… A legfontosabb, hogy mindig nagy megtiszteltetés volt a nemzeti csapatban szerepelni, nyilvánvalóan fáj az ember szíve, amikor nem lehet ott a többiekkel. Ugyanakkor a bajnoki szünet nem jön rosszul, van időm piheni, feltöltődni, a családdal lenni. Ott voltam a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn is, a csodálatos aréna, a hangulat a nézőtéren is lenyűgözi az embert, tiszta szívből szurkoltam a srácoknak, bántott nagyon a vereség. Nyilván ha az ember kívülről nézi a mérkőzést, és belenyilall az érzés, hogy esetleg még tudna segíteni, az szívfájdító, de ezt is tudni kell kezelni. Azért dolgozom, hogy a Lokit segítsem, ám bennem van az is, hogy visszakerüljek a magyar válogatottba.”
LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Október 3., péntek
Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 3–1
Október 4., szombat
14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Puskás Akadémia–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Október 5., vasárnap
16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
|AZ NB I ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|8
|5
|3
|–
|22–12
|+10
|18
|2. Ferencvárosi TC
|7
|4
|2
|1
|16–6
|+10
|14
|3. Debreceni VSC
|8
|4
|2
|2
|11–10
|+1
|14
|4. MTK Budapest
|9
|4
|1
|4
|18–16
|+2
|13
|5. ETO FC
|7
|3
|3
|1
|15–9
|+6
|12
|6. Puskás Akadémia
|8
|3
|1
|4
|12–15
|–3
|10
|7. Kisvárda
|7
|3
|1
|3
|7–13
|–6
|10
|8. Újpest FC
|8
|2
|2
|4
|12–12
|0
|8
|9. Diósgyőri VTK
|8
|1
|5
|2
|12–16
|–4
|8
|10. Kazincbarcika
|8
|2
|1
|5
|9–18
|–9
|7
|11. Zalaegerszegi TE
|8
|1
|4
|3
|15–15
|0
|7
|12. Nyíregyháza Spartacus
|8
|1
|3
|4
|10–17
|–7
|6