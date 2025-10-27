Krznar: A legkönnyebb lenne azt mondani, rossz napunk volt, menjünk tovább, de ez nem mutat a problémák mélyére

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2 (Novothny 45+2., Bíró B. 74., Molnár G. 90., ill. Benbuali 15., Bumba 19.)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2521 néző. Vezette: Bogár

Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Volt egy mérkőzés nulla kettőig, aztán játszottak még egyet: így történt?

– Nem úgy kezdtünk, ahogy elterveztük, talán amiatt is, mert a védelem összetétele némileg megváltozott Bernardo Matic sérülése miatt, így Aleksandar Jovicic hosszabb kihagyás után került a csapatba. A meg nem értésből adódóan többször feljebb toltuk a védekezésünket, és az üres területet befutották a győriek. A nagyobb baj azonban az volt, hogy a jobb oldalunkat többször át tudták játszani, onnan kaptuk az első gólt, majd korábbi játékosunk, Claudiu Bumba szerzett remek gólt.

– A cserék hozták meg a változást?

– Már a szépítést megelőzően is változtattunk, és jobban működött a letámadásunk. És igen, a cserék is segítettek, kiderült, érdemes keményen dolgozni, mert akkor be lehet kerülni a csapatba. Molnár Gábort a múlt héten nem cseréltem be, aztán végig jól dolgozott, kiérdemelte a bizalmat. Szabó Szilárd tehetséges játékos, egyre jobban játszik, örülök a gólpasszainak.

– Valójában második helyen áll a csapata, de a vesztett pontok alapján az első, és a tizedik forduló után egyik együttesnek sincs hat győzelme. Miről árulkodnak a számok?

– Örülök, hogy így alakult, de ha reálisan nézzük, akkor nekünk továbbra is az a feladatunk, hogy minél előbb biztosítsuk a helyünket a legjobbak mezőnyében. Most lesz igazán nehéz dolgunk, mert már nem félelemből kell futballoznunk – magasra került a léc. A bajnokság számunkra most kezdődik.

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Mit lehet ilyenkor mondani?

– Talán annyit, hogy két különböző félidőt láthattunk. Az elsőben, különösen a meccs elején fölényben voltunk, két góllal vezettünk, és volt még lehetőségünk, amiből újabb találatot érhettünk volna el. A szünet előtt közvetlenül nagyon buta gólt kaptunk, ráadásul Csinger Márkot sérülés miatt elveszítettük, vele együtt a hátsó stabilitásunkat is. Elszállt a önbizalmunk, a végén pedig kijött a hazaiak tapasztalata.

– Mit lehet tudni Csinger Márk állapotáról?

Nem is az a lába fáj, amibe beletalpaltak, és arról a kiállításgyanús esetről nem is formálnék véleményt, hiszen tőlem hetven méterre történt. Előtte összefejelt Novothny Somával, szédült, agyrázkódás gyanúja miatt kellett lecserélni.

– Nem lehet, hogy kényelmessé tette a csapatot a kétgólos vezetés?

– Nem mondanám, de kétségtelen, agresszívabban és élesebben kellett volna játszanunk. Megtette ezt a Kisvárda, amely megérdemelte az egyenlítést, de nem hiszem, hogy ezt a mérkőzést el kellett volna veszítenünk. Ikszes meccs volt, inkább a tapasztalat döntött és egy kis szerencse.