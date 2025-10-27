Krznar: A legkönnyebb lenne azt mondani, rossz napunk volt, menjünk tovább, de ez nem mutat a problémák mélyére

Két góllal vezetett az ETO Kisvárdán, de nem adták fel a hazaiak!
LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2 (Novothny 45+2., Bíró B. 74., Molnár G. 90., ill. Benbuali 15., Bumba 19.)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 2521 néző. Vezette: Bogár
Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– Volt egy mérkőzés nulla kettőig, aztán játszottak még egyet: így történt?
– Nem úgy kezdtünk, ahogy elterveztük, talán amiatt is, mert a védelem összetétele némileg megváltozott Bernardo Matic sérülése miatt, így Aleksandar Jovicic hosszabb kihagyás után került a csapatba. A meg nem értésből adódóan többször feljebb toltuk a védekezésünket, és az üres területet befutották a győriek. A nagyobb baj azonban az volt, hogy a jobb oldalunkat többször át tudták játszani, onnan kaptuk az első gólt, majd korábbi játékosunk, Claudiu Bumba szerzett remek gólt.
– A cserék hozták meg a változást?
– Már a szépítést megelőzően is változtattunk, és jobban működött a letámadásunk. És igen, a cserék is segítettek, kiderült, érdemes keményen dolgozni, mert akkor be lehet kerülni a csapatba. Molnár Gábort a múlt héten nem cseréltem be, aztán végig jól dolgozott, kiérdemelte a bizalmat. Szabó Szilárd tehetséges játékos, egyre jobban játszik, örülök a gólpasszainak.
– Valójában második helyen áll a csapata, de a vesztett pontok alapján az első, és a tizedik forduló után egyik együttesnek sincs hat győzelme. Miről árulkodnak a számok?
– Örülök, hogy így alakult, de ha reálisan nézzük, akkor nekünk továbbra is az a feladatunk, hogy minél előbb biztosítsuk a helyünket a legjobbak mezőnyében. Most lesz igazán nehéz dolgunk, mert már nem félelemből kell futballoznunk – magasra került a léc. A bajnokság számunkra most kezdődik.
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője
– Mit lehet ilyenkor mondani?
– Talán annyit, hogy két különböző félidőt láthattunk. Az elsőben, különösen a meccs elején fölényben voltunk, két góllal vezettünk, és volt még lehetőségünk, amiből újabb találatot érhettünk volna el. A szünet előtt közvetlenül nagyon buta gólt kaptunk, ráadásul Csinger Márkot sérülés miatt elveszítettük, vele együtt a hátsó stabilitásunkat is. Elszállt a önbizalmunk, a végén pedig kijött a hazaiak tapasztalata.
– Mit lehet tudni Csinger Márk állapotáról?
Nem is az a lába fáj, amibe beletalpaltak, és arról a kiállításgyanús esetről nem is formálnék véleményt, hiszen tőlem hetven méterre történt. Előtte összefejelt Novothny Somával, szédült, agyrázkódás gyanúja miatt kellett lecserélni.
– Nem lehet, hogy kényelmessé tette a csapatot a kétgólos vezetés?
– Nem mondanám, de kétségtelen, agresszívabban és élesebben kellett volna játszanunk. Megtette ezt a Kisvárda, amely megérdemelte az egyenlítést, de nem hiszem, hogy ezt a mérkőzést el kellett volna veszítenünk. Ikszes meccs volt, inkább a tapasztalat döntött és egy kis szerencse.
A Loki öt góllal küldte haza a helyzetek sorát elpuskázó Újpestet
Debreceni VSC–Újpest FC 5–2 (Bárány 8., 30., Youga 15., Cibla 56., Kocsis D. 59., ill. Medeiros 64. – 11-esből, Lacoux 74.)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6647 néző. Vezette: Karakó
Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője
– Simán nyertek az Újpest ellen, gondolom, elégedett, de érdekelne, milyen volt ezt a gólparádét nézni a kispadról, és mi volt a meccs tanulsága az edző számára?
– Természetesen elégedett vagyok a produkcióval, nagyszerű volt a csapat teljesítménye. A futballistáink jól olvasták a játékot, működött az előzetesen kigondolt tervünk, jól védekeztünk, sok helyzet is volt, és a gólokra, a végeredményre sem lehet panaszom.
– Számított erre a produkcióra?
– Igen, mert azt látom, hogy csapatként folyamatosan fejlődik a keret. A szezon első felében mindenki megtanulta, hogyan kell mozogni a labda nélküli játékban, és most már labdával is egyre jobban megy mindez.
– Egyetért azzal a vélekedéssel, hogy ez volt a Loki eddigi legjobb teljesítménye a most zajló bajnokságban?
– aAígy látják kívülről, akkor biztosan így is van. Azt láttam, hogy nagyon jó kerettel rendelkező csapat ellen játszottunk – mégpedig remekül.
Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője
– Nagyon rosszul kezdtek, és gyorsan jelentős hátrányba kerültek…
– Ráadásul a Debrecen kétgólos vezetésére rosszul reagáltunk. Bután játszottunk, túlságosan kinyíltunk.
– Szünetben nyilván megpróbálta felrázni a csapatát, s úgy tűnt, sikerült is változtatni, mert jobban teljesítettek a pályán lévő labdarúgók.
– A kicsivel jobb futball sem vigasztal, mint ahogyan az sem, hogy a második félidő elején voltak helyzeteink, de ahelyett, hogy szépítettünk volna, újabb gólokat kaptunk.
– A most pályára küldött csapat miért nem emlékeztetett a múlt heti derbin látott Újpestre?
– Pedig – ez talán szimbolikus – ugyanaz a tizenegy játékos lépett pályára kezdőként, mint a Ferencváros ellen. A legkönnyebb lenne azt mondani, rossz napunk volt, menjünk tovább, de ez nem mutat a problémák mélyére. Most őszintén le kell ülnünk, és a négy fal között megbeszélni mindent.
|Cibla Flórián, a DVSC szélsője
|„Meglepett, hogy bekerültem a kezdőcsapatba, de ha már így alakult, igyekeztem élni a lehetőséggel. Emlékezetes meccs volt, számomra azért feledhetetlen, mert először voltam kezdő a felnőttek között, és megszereztem az első gólomat is az NB I-ben!”
|A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|11
|5
|5
|1
|26–17
|+9
|20
|2. Kisvárda
|10
|6
|1
|3
|12–15
|–3
|19
|3. Debreceni VSC
|11
|5
|4
|2
|18–14
|+4
|19
|4. MTK Budapest
|11
|5
|2
|4
|24–18
|+6
|17
|5. Ferencvárosi TC
|10
|4
|4
|2
|20–11
|+9
|16
|6. ETO FC Győr
|10
|4
|4
|2
|21–14
|+7
|16
|7. Puskás Akadémia
|11
|4
|3
|4
|14–16
|–2
|15
|8. Diósgyőri VTK
|11
|2
|5
|4
|15–21
|–6
|11
|9. Kazincbarcika
|10
|3
|1
|6
|10–19
|–9
|10
|10. Zalaegerszegi TE
|11
|2
|4
|5
|18–20
|–2
|10
|11. Újpest FC
|11
|2
|4
|5
|15–18
|–3
|10
|12. Nyíregyháza Spartacus
|11
|2
|3
|6
|14–24
|–10
|9