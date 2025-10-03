Nemzeti Sportrádió

Horváth Dávid intelme az NB I-es újonc ellen: észnél kell lenni!

2025.10.03. 11:48
Horváth Dávid szeretné, ha az MTK folytatná a győzelmi sorozatát (Fotó: Árvai Károly)
Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője beszélt a Kazincbarcika elleni pénteki bajnoki esélyeiről, a sokkhatásról és a távozókról is.

A papírforma alapján egyértelműen az MTK Budapest a Kazincbarcika SC elleni pénteki bajnoki esélyese, de a Kuttor Attila edzette újonccsapat már bizonyította az idényben, képes meglepetést szerezni – a mezőkövesdi albérletben két hete 2–0-ra legyőzte az Újpestet.

 

„Észnél kell lennünk, hiszen a Kazincbarcika megmutatta, veszélyes csapat, s  arra kell készülnünk, hogy ellenfelünk a legjobbját nyújtja – mondta lapunknak Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője. – Mi vagyunk az esélyesek, de ezt nem elég mondani, érvényesítenünk is kell! A Kuttor Attila vezette csapatok ellen már mérkőztem néhányszor az NB I-ben és a Magyar Kupában is, és sajnos eddig negatív ellene a mérlegem, a kupából is kiejtett minket még a Mezőkövesddel. Épp itt az ideje, hogy javítsunk a statisztikán… S hogy nem lesz könnyű dolgunk, az egészen biztos, mert látszik, a klub nagy erőkkel dolgozott azon, hogy pótolja a nyáron távozókat, s próbált minőségi játékosokat megszerezni. Örömteli, hogy a korábban hosszabb ideig sérüléssel bajlódó játékosaink, Jakub Plsek, Róbert Polievka és Varju Benedek már visszatértek, egyelőre csak Ilia Beriasvilire nem számíthatunk, védőnknek a dereka fáj, remélem, a válogatott szünet után ő is segíthet nekünk.”     

Az MTK önbizalommal várhatja a pénteki mérkőzést, hiszen a gyengébb kezdés (öt bajnoki, négy pont) után az utóbbi három mérkőzését megnyerte (Újpest ellen 2–1, ZTE FC 1–0, Kisvárda 4–0), így máris a tabella első felébe küzdötte fel magát. Kérdés, van-e már annyira tapasztalt a negyvenéves szakember, hogy a nehezebb időszakban sem esett kétségbe és nem kapkodott, hanem nyugodtan próbálta orvosolni a problémát?

 „Ha nem is szereztünk pontot vagy döntetlenre végeztünk, a játékunkra akkor sem lehetett panasz, ez alól egy meccs kivétel, az ETO elleni, amikor idehaza kaptunk ki hét kettőre. Ez sokkolt minket, de nem estünk kétségbe, inkább finomítottunk a taktikán és rendbe tettük a lelkeket. Ez bejött, hiszen az utóbbi három bajnokin kilenc pontot gyűjtöttünk, és a Magyar Kupában is magabiztosan jutottunk tovább. Biztos vagyok benne, törvényszerű, hogy még lesz hullámvölgyünk az idényben, de ezt nagyon rövidre kell zárni, megfelelően kezelni a helyzetet, és akkor nem történhet nagy baj. A gyengébb kezdés egyik oka az is lehetett, hogy két alapemberünk, Kosznovszky Márk, majd Molnár Rajmund is távozott – nem volt könnyű pótolni őket, de reméljük, hogy sikerült.”   

NB I
9. FORDULÓ
Október 3., péntek
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Október 4., szombat
14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Puskás Akadémia–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Október 5., vasárnap
16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)  

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paksi FC85322–12+1018
  2. Ferencvárosi TC742116–  6+1014
  3. Debreceni VSC842211–10+114
  4. MTK Budapest841317–13+413
  5. ETO FC733115–  9+612
  6. Puskás Akadémia831412–15–310
  7. Kisvárda7313  7–13–610
  8. Újpest FC822412–1208
  9. Diósgyőri VTK815212–16–48
10. Zalaegerszegi TE814315–1507
11. Nyíregyháza813410–17–76
12. Kazincbarcika7115  6–17–114

 

 

MTK NB I Kazincbarcika Kolorcity Kazincbarcika magyar foci Horváth Dávid
