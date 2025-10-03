Horváth Dávid intelme az NB I-es újonc ellen: észnél kell lenni!

A papírforma alapján egyértelműen az MTK Budapest a Kazincbarcika SC elleni pénteki bajnoki esélyese, de a Kuttor Attila edzette újonccsapat már bizonyította az idényben, képes meglepetést szerezni – a mezőkövesdi albérletben két hete 2–0-ra legyőzte az Újpestet.

„Észnél kell lennünk, hiszen a Kazincbarcika megmutatta, veszélyes csapat, s arra kell készülnünk, hogy ellenfelünk a legjobbját nyújtja – mondta lapunknak Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője. – Mi vagyunk az esélyesek, de ezt nem elég mondani, érvényesítenünk is kell! A Kuttor Attila vezette csapatok ellen már mérkőztem néhányszor az NB I-ben és a Magyar Kupában is, és sajnos eddig negatív ellene a mérlegem, a kupából is kiejtett minket még a Mezőkövesddel. Épp itt az ideje, hogy javítsunk a statisztikán… S hogy nem lesz könnyű dolgunk, az egészen biztos, mert látszik, a klub nagy erőkkel dolgozott azon, hogy pótolja a nyáron távozókat, s próbált minőségi játékosokat megszerezni. Örömteli, hogy a korábban hosszabb ideig sérüléssel bajlódó játékosaink, Jakub Plsek, Róbert Polievka és Varju Benedek már visszatértek, egyelőre csak Ilia Beriasvilire nem számíthatunk, védőnknek a dereka fáj, remélem, a válogatott szünet után ő is segíthet nekünk.”

Az MTK önbizalommal várhatja a pénteki mérkőzést, hiszen a gyengébb kezdés (öt bajnoki, négy pont) után az utóbbi három mérkőzését megnyerte (Újpest ellen 2–1, ZTE FC 1–0, Kisvárda 4–0), így máris a tabella első felébe küzdötte fel magát. Kérdés, van-e már annyira tapasztalt a negyvenéves szakember, hogy a nehezebb időszakban sem esett kétségbe és nem kapkodott, hanem nyugodtan próbálta orvosolni a problémát?

„Ha nem is szereztünk pontot vagy döntetlenre végeztünk, a játékunkra akkor sem lehetett panasz, ez alól egy meccs kivétel, az ETO elleni, amikor idehaza kaptunk ki hét kettőre. Ez sokkolt minket, de nem estünk kétségbe, inkább finomítottunk a taktikán és rendbe tettük a lelkeket. Ez bejött, hiszen az utóbbi három bajnokin kilenc pontot gyűjtöttünk, és a Magyar Kupában is magabiztosan jutottunk tovább. Biztos vagyok benne, törvényszerű, hogy még lesz hullámvölgyünk az idényben, de ezt nagyon rövidre kell zárni, megfelelően kezelni a helyzetet, és akkor nem történhet nagy baj. A gyengébb kezdés egyik oka az is lehetett, hogy két alapemberünk, Kosznovszky Márk, majd Molnár Rajmund is távozott – nem volt könnyű pótolni őket, de reméljük, hogy sikerült.”

NB I

9. FORDULÓ

Október 3., péntek

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Október 4., szombat

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Puskás Akadémia–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

Október 5., vasárnap

16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)