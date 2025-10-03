ETO FC: a győriek új szerzeménye az Interben is játszott a Serie A-ban

„Belga belső védővel vált véglegessé az őszi keretünk. Senna Miangue személyében – többek között – Serie A és nemzetközi tapasztalattal rendelkező hátvéd csatlakozott az ETO FC csapatához” – jelentette be a Facebook-oldalán a győri klub.

A 28 éves játékos legutóbb a Cercle Bruges-ben szerepelt, július óta szabadon igazolható. A belga élvonalban száz meccsen játszott, de korábban a Cagliari és az Imter játékosaként az olasz Serie A-ban is pályára lépett (a Cagliariban 15, az Interben három mérkőzésen).

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Alexander Abrahamsson (svéd, Zaglebie Lubin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Nadir Benbuali (algériai, Charleroi SC – Belgium, kölcsön után végleg), Zseljko Gavrics (szerb-bosnyák, FK DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Megyeri Balázs (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Senna Minague (belga, Cercle Bruges, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán, Gyirmót FC Győr, szabadon igazolhatóként), Daniel Stefulj (horvát, Dinamo Zagreb – Horvátország, kölcsön után végleg), Vitális Milán (FK DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Stefan Vladoiu (román, Kolosz Kovalivka – Ukrajna), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, SK Rapid – Ausztria)

Kölcsönbe érkezők: Csinger Márk (FK DAC 1904 – Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia)

Kölcsönből visszatértek: Csóka Bálint (szlovákiai, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Huszár Marcell (Diósgyőri VTK), Koncz Dávid (FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, KFC Komárno – Komáromi FC, Szlovákia), Lacza Alex (magyar-szlovák, Kozármisleny). Kooperációs kölcsön után (Szentlőrinc): Vingler László

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Brecska Dániel, Kocsis Botond, Csala Márkó, Tollár Imre

Kiszemeltek: –

Távozók: Csáki Armand (Balatonfüredi FC), Csóka Bálint (szlovákiai, Komáromi FC – Szlovákia), Fábio Vianna (portugál, Sepsi OSK – Románia), Mamady Diarra (mali, Sheriff Tiraspol – Moldova, szabadon igazolhatóként), Gyurákovics Erik (szlovák-magyar, Komáromi FC – Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Filip Kasa (szlovák-cseh, MSK Zilina – Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, Bunyodkor – Üzbegisztán), Albion Marku (albán, FK Partizani Tirana – Albánia, szabadon igazolható), Samsindin Ouro (togói, FK DAC 1904 – Szlovákia), Ruisz Barnabás (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Vazsdi Szahli (tunéziai-francia, FK Radnicski 1923 Kragujevac – Szerbia, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, Nyíregyháza, onnan kölcsönben Karcag)

Kölcsönbe távozók: Ledio Beqja (albán, FC Dinamo City – Albánia), Farkas Balázs Kesző (kispesti kölcsön után BVSC-Zugló), Selyem Bálint (Budafoki MTE). Kooperációs kölcsön (Szentlőrinc): Décsy Ádám, Herczeg Marcell

Kölcsönből visszatér klubjához: Eneo Bitri (albán, Valerenga – Norvégia, onnan Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Dino Grozdanic (horvát, Asztereasz Tripolisz – Görögország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Michal Skvarka (szlo