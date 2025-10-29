Már két gól született a Paks martfűi vendégjátékán – élő eredménykövető az MK-mérkőzésekről

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Szerda (12.30-kor kezdődő mérkőzések)

Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 1–1 – ÉLŐ

A Paks kezdőcsapata: Gyetván – Szekszárdi, Kinyik, Szabó J. – Hinora, Haraszti, Balogh B., Pető M., Silye – Galambos, Böde. Vezetőedző: Bognár György.

Gólszerző: Kinyig (30.), ill. Szabó J. (21.)

Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 0–0 – ÉLŐ

Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II) 0–0 – ÉLŐ

Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–0 – ÉLŐ

A Kazincbarcika kezdőcsapata: Gyollai – Szőke, Rácz L., Meszhi, Deutsch L. – Schuszter, Kártik, Major M. – Slogar, Eleke, Makrai. Vezetőedző: Kuttor Attila.

Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 0–1 – ÉLŐ

Gólszerző: Fejős (24.)



Később játsszák

17.00: FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.15: Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (vármegyei I.) (Tv: M4 Sport)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)

18.00: ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.)

20.00: Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

Csütörtök

12.30: III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)

20.00: Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) (Tv: M4 Sport)

Kedden játszották:

Kedd

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2–0

