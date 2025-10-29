Már két gól született a Paks martfűi vendégjátékán – élő eredménykövető az MK-mérkőzésekről
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Szerda (12.30-kor kezdődő mérkőzések)
Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 1–1 – ÉLŐ
A Paks kezdőcsapata: Gyetván – Szekszárdi, Kinyik, Szabó J. – Hinora, Haraszti, Balogh B., Pető M., Silye – Galambos, Böde. Vezetőedző: Bognár György.
Gólszerző: Kinyig (30.), ill. Szabó J. (21.)
Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 0–0 – ÉLŐ
Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II) 0–0 – ÉLŐ
Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–0 – ÉLŐ
A Kazincbarcika kezdőcsapata: Gyollai – Szőke, Rácz L., Meszhi, Deutsch L. – Schuszter, Kártik, Major M. – Slogar, Eleke, Makrai. Vezetőedző: Kuttor Attila.
Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 0–1 – ÉLŐ
Gólszerző: Fejős (24.)
Később játsszák
17.00: FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)
17.00: Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)
17.15: Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (vármegyei I.) (Tv: M4 Sport)
17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)
18.00: ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.)
20.00: Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
Csütörtök
12.30: III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)
18.00: Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)
20.00: Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) (Tv: M4 Sport)
Kedden játszották:
Kedd
Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2–0