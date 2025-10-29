NS-infó: Bódog Tamás Nyíregyházán tárgyal

Lapunk információi szerint Bódog Tamás lehet a kedden távozó Szabó István utóda a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus kispadján.
Legfrissebb értesüléseink szerint az 55 éves szakember jelenleg Nyíregyházán tárgyal a piros-kék klub vezetőségével, s amennyiben az egyezség megszületik, úgy már a pénteki, Kisvárda elleni bajnokin is ő ülhet a Szpari kispadján.
Bódog Tamás legutóbb (2022 júliusa és 2024 júniusa között) a német Hertha BSC másodedzője volt, de azt megelőzően dolgozott vezetőedzőként a Honvédnál, a Kisvárdánál és a Diósgyőrnél is.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
11
5
5
1
26–17
+9
20
|2. Kisvárda
10
6
1
3
12–15
–3
19
|3. Debreceni VSC
11
5
4
2
18–14
+4
19
|4. MTK Budapest
11
5
2
4
24–18
+6
17
|5. Ferencvárosi TC
10
4
4
2
20–11
+9
16
|6. ETO FC
10
4
4
2
21–14
+7
16
|7. Puskás Akadémia
11
4
3
4
14–16
–2
15
|8. Diósgyőri VTK
11
2
5
4
15–21
–6
11
|9. Kazincbarcika
10
3
1
6
10–19
–9
10
|10. Zalaegerszegi TE
11
2
4
5
18–20
–2
10
|11. Újpest FC
11
2
4
5
15–18
–3
10
|12. Nyíregyháza
11
2
3
6
14–24
–10
9
