NS-infó: Bódog Tamás Nyíregyházán tárgyal

2025.10.29. 13:15
Bódog Tamás (Fotó: Imago Images)
Lapunk információi szerint Bódog Tamás lehet a kedden távozó Szabó István utóda a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus kispadján.

Legfrissebb értesüléseink szerint az 55 éves szakember jelenleg Nyíregyházán tárgyal a piros-kék klub vezetőségével, s amennyiben az egyezség megszületik, úgy már a pénteki, Kisvárda elleni bajnokin is ő ülhet a Szpari kispadján.

Bódog Tamás legutóbb (2022 júliusa és 2024 júniusa között) a német Hertha BSC másodedzője volt, de azt megelőzően dolgozott vezetőedzőként a Honvédnál, a Kisvárdánál és a Diósgyőrnél is.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Paksi FC

11

5

5

1

26–17

+9 

20 

  2. Kisvárda

10

6

1

3

12–15

–3 

19 

  3. Debreceni VSC

11

5

4

2

18–14

+4 

19 

  4. MTK Budapest

11

5

2

4

24–18

+6 

17 

  5. Ferencvárosi TC

10

4

4

2

20–11

+9 

16 

  6. ETO FC 

10

4

4

2

21–14

+7 

16 

  7. Puskás Akadémia

11

4

3

4

14–16

–2 

15 

  8. Diósgyőri VTK

11

2

5

4

15–21

–6 

11 

  9. Kazincbarcika

10

3

1

6

10–19

–9 

10 

10. Zalaegerszegi TE

11

2

4

5

18–20

–2 

10 

11. Újpest FC

11

2

4

5

15–18

–3 

10 

12. Nyíregyháza 

11

2

3

6

14–24

–10 

 

 

