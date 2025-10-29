NS-infó: Bódog Tamás Nyíregyházán tárgyal

Legfrissebb értesüléseink szerint az 55 éves szakember jelenleg Nyíregyházán tárgyal a piros-kék klub vezetőségével, s amennyiben az egyezség megszületik, úgy már a pénteki, Kisvárda elleni bajnokin is ő ülhet a Szpari kispadján.

Bódog Tamás legutóbb (2022 júliusa és 2024 júniusa között) a német Hertha BSC másodedzője volt, de azt megelőzően dolgozott vezetőedzőként a Honvédnál, a Kisvárdánál és a Diósgyőrnél is.