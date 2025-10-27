Keddi sportműsor: megkezdődik a Magyar Kupa 4. fordulója

OKTÓBER 28., KEDD

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

20.00: Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.45: Grimsby (IV.)–Brentford

20.45: Wycombe (III.)–Fulham

21.00: Wrexham (II.)–Cardiff City (III.) (Tv: Match4)

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

18.30: Frankfurt–Borussia Dortmund (Tv: Sport1)

18.30: Heidenheim–Hamburg

18.30: Hertha BSC (II.)–Elversberg (II.)

18.30: Wolfsburg–Kiel (II.)

20.45: Augsburg–Bochum (II.)

20.45: Cottbus (III.)–RB Leipzig (Tv: Sport1)

20.45: Mönchengladbach–Karlsruhe (II.)

20.45: St. Pauli–Hoffenheim

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

18.30: Lecce–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Milan (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

19.00: Constancia (IV.)–Girona

20.00: Inter de Valdemoro (VI.)–Getafe

20.00: Maracena (VI.)–Valencia

21.00: SD Negreira (VI.)–Real Sociedad

21.00: Toledo (IV.)–Sevilla

ROMÁN KUPA

1. FORDULÓ

C-CSOPORT

15.00: Csíkszereda–Sepsi OSK

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

16.00: Szlovákia–Magyarország, Szenc

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, WORLD SERIES

1.00: Los Angeles Dodgers–Totonto Blue Jays (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

SVÁJCI BAJNOKSÁG

18.45: Servette–Davos (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–Kozármisleny KA

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.00: Ramla (izraeli)–NKA Universitas Pécs, Pécs

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1156 (Tv: Sport2)

OLIMPIA

11.00: a Magyar Olimpiai Bizottság halottak napi megemlékezése (Farkasréti temető)

TEKVANDÓ

VILÁGBAJNOKSÁG, VUHSZI

Női 67 kg (Márton Luana)

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS

11.00: egyes, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, HONGKONG

7.00: egyes, 1. forduló

Benne 7.00: Gálfi Dalma–Sorana Cirstea (román, 7.)

WTA 250-ES TORNA, CHENNAI

7.30: egyes, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, CSIUCSIANG

4.00: egyes, 1. forduló

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoport, 2. forduló

A-csoport

20.30: VasasPlaket–Olympiakosz (görög)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Jó András

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendég: Illés Fanni paraúszó

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban

9.00: Détári Lajost hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Tegnap volt 57 éve, hogy véget ért a mexikói olimpia

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Nagy Péter súlyemelő

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai. Vendég: Kollár Anna tőrvívó és edzője, Beliczay Sándor

13.30 Buli jégkorongmagazin Virányi Zsolttal. Vendég: Pozsgai Tamás, korábbi sokszoros válogatott

14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Kézilabda, interjú Szilágyi Zoltánnal, a DVSC vezetőedzőjével, a női válogatott másodedzőjével

15.35: Úszás, beszélgetés a rövid pályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásán egyéni és országos csúcsokat úszó Fángli Henriettával

16.00: Nemzeti sportkör. Vendég: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, Patai Gergely

17.00: Labdarúgás, Vincze Ottó a Ferencvárosról – hogyan bírja a csapat a kettős terhelést?

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Kézilabda, interjúk a magyar férfiválogatott sajtónyilvános edzéséről

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Magyar Kupa-előzetes. Gyirmóti idénykezdet – interjú. A paraúszó Illés Fanni volt a Sportreggel vendége

19.40: Labdarúgás, DVTK–Szeged Magyar Kupa-felvezetés Wukovics Lászlóval

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Diósgyőr–Szeged Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin

20.30: Vízilabda, élő közvetítés a Vasas–Olympiakosz férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál

22.00: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág