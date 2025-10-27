Keddi sportműsor: megkezdődik a Magyar Kupa 4. fordulója
OKTÓBER 28., KEDD
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
20.00: Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL LIGAKUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.45: Grimsby (IV.)–Brentford
20.45: Wycombe (III.)–Fulham
21.00: Wrexham (II.)–Cardiff City (III.) (Tv: Match4)
NÉMET KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
18.30: Frankfurt–Borussia Dortmund (Tv: Sport1)
18.30: Heidenheim–Hamburg
18.30: Hertha BSC (II.)–Elversberg (II.)
18.30: Wolfsburg–Kiel (II.)
20.45: Augsburg–Bochum (II.)
20.45: Cottbus (III.)–RB Leipzig (Tv: Sport1)
20.45: Mönchengladbach–Karlsruhe (II.)
20.45: St. Pauli–Hoffenheim
OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ
18.30: Lecce–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Milan (Tv: Arena4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
19.00: Constancia (IV.)–Girona
20.00: Inter de Valdemoro (VI.)–Getafe
20.00: Maracena (VI.)–Valencia
21.00: SD Negreira (VI.)–Real Sociedad
21.00: Toledo (IV.)–Sevilla
ROMÁN KUPA
1. FORDULÓ
C-CSOPORT
15.00: Csíkszereda–Sepsi OSK
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
16.00: Szlovákia–Magyarország, Szenc
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, WORLD SERIES
1.00: Los Angeles Dodgers–Totonto Blue Jays (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
SVÁJCI BAJNOKSÁG
18.45: Servette–Davos (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–Kozármisleny KA
KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
C-CSOPORT
18.00: Ramla (izraeli)–NKA Universitas Pécs, Pécs
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1156 (Tv: Sport2)
OLIMPIA
11.00: a Magyar Olimpiai Bizottság halottak napi megemlékezése (Farkasréti temető)
TEKVANDÓ
VILÁGBAJNOKSÁG, VUHSZI
Női 67 kg (Márton Luana)
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS
11.00: egyes, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, HONGKONG
7.00: egyes, 1. forduló
Benne 7.00: Gálfi Dalma–Sorana Cirstea (román, 7.)
WTA 250-ES TORNA, CHENNAI
7.30: egyes, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, CSIUCSIANG
4.00: egyes, 1. forduló
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoport, 2. forduló
A-csoport
20.30: VasasPlaket–Olympiakosz (görög)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Jó András
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendég: Illés Fanni paraúszó
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban
9.00: Détári Lajost hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Tegnap volt 57 éve, hogy véget ért a mexikói olimpia
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Nagy Péter súlyemelő
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai. Vendég: Kollár Anna tőrvívó és edzője, Beliczay Sándor
13.30 Buli jégkorongmagazin Virányi Zsolttal. Vendég: Pozsgai Tamás, korábbi sokszoros válogatott
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Kézilabda, interjú Szilágyi Zoltánnal, a DVSC vezetőedzőjével, a női válogatott másodedzőjével
15.35: Úszás, beszélgetés a rövid pályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásán egyéni és országos csúcsokat úszó Fángli Henriettával
16.00: Nemzeti sportkör. Vendég: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, Patai Gergely
17.00: Labdarúgás, Vincze Ottó a Ferencvárosról – hogyan bírja a csapat a kettős terhelést?
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kézilabda, interjúk a magyar férfiválogatott sajtónyilvános edzéséről
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Magyar Kupa-előzetes. Gyirmóti idénykezdet – interjú. A paraúszó Illés Fanni volt a Sportreggel vendége
19.40: Labdarúgás, DVTK–Szeged Magyar Kupa-felvezetés Wukovics Lászlóval
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Diósgyőr–Szeged Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin
20.30: Vízilabda, élő közvetítés a Vasas–Olympiakosz férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál
22.00: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág