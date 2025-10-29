Nemzeti Sportrádió

Egy bajnoki mérkőzésre tiltotta el Markgráf Ákost az MLSZ

Vágólapra másolva!
2025.10.29. 13:22
null
Markgráf (középen) egy meccset kapott (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
NB I Markgráf Ákos Puskás Akadémia MLSZ
Az elmúlt hétvégén az MTK Budapest elleni bajnokin a Puskás Akadémiából kiállított Markgráf Ákos ügyében a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága úgy döntött, egy mérkőzésre szóló eltiltással bünteti.

Egy bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságától Markgráf Ákos, a Puskás Akadémia FC játékosa, akit szombaton, a MTK Budapest elleni hazai találkozón állítottak ki. A vitatható piros lapos ítéletről megszavaztattuk olvasóinkat, akik elsöprő többséggel úgy látták, nem járt volna kiállítás a Puskás Akadémia játékosának.

Az mlsz.hu-n olvasható beszámoló szerint a testület a keddi ülésén arról is döntött, hogy Tóth Balázst, a felcsútiak klubigazgatóját három soron következő mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől tiltja el. 

A Kazincbarcika elleni NB I-es összecsapáson tíz percen belül két sárga lapot is begyűjtő Varga Kevint, a Nyíregyháza Spartacus labdarúgóját egy élvonalbeli találkozótól tiltotta el a fegyelmi bizottság.

Kapcsolódó tartalom

Olvasóink elsöprő többsége szerint nem kellett volna kiállítani Markgráf Ákost

Az eset a 6. percben történt, a kiállítás nagyban befolyásolta az 1–1-re végződő mérkőzés alakulását.

A Puskás Akadémia szinte végig emberhátrányban játszva szerzett pontot az MTK ellen

Markgráf Ákost már a 6. percben kiállította a játékvezető, Kern Martin találatát Átrok Zalán egyenlítette ki.

 

 

NB I Markgráf Ákos Puskás Akadémia MLSZ
Legfrissebb hírek

Csertői Aurél visszatér a Hungária körútra: Persze hogy nyerni akarunk!

Labdarúgó NB I
6 órája

Gomojja – Malonyai Péter publicisztikája

Magyar válogatott
16 órája

Gyepes Gábor: Itthon még mindig mindenki a Fradit akarja megverni

Labdarúgó NB I
21 órája

A skótok szerint Robbie Keane a Celtic-kispad egyik várományosa – sajtóhír

Labdarúgó NB I
22 órája

Kocsis Dominik szintkülönbséget tapasztalt az Újpest elleni bajnokin

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:05

Bíró Bence boldogsága: labda a kapuban, majd a mez alatt

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:33

Máris elfogytak a jegyek a Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőre

Magyar válogatott
Tegnap, 12:56

Skribek Alen: Éreztük, hogy megverhetjük a Fradit

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:40
Ezek is érdekelhetik