Egy bajnoki mérkőzésre tiltotta el Markgráf Ákost az MLSZ

Egy bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságától Markgráf Ákos, a Puskás Akadémia FC játékosa, akit szombaton, a MTK Budapest elleni hazai találkozón állítottak ki. A vitatható piros lapos ítéletről megszavaztattuk olvasóinkat, akik elsöprő többséggel úgy látták, nem járt volna kiállítás a Puskás Akadémia játékosának.

Az mlsz.hu-n olvasható beszámoló szerint a testület a keddi ülésén arról is döntött, hogy Tóth Balázst, a felcsútiak klubigazgatóját három soron következő mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől tiltja el.

A Kazincbarcika elleni NB I-es összecsapáson tíz percen belül két sárga lapot is begyűjtő Varga Kevint, a Nyíregyháza Spartacus labdarúgóját egy élvonalbeli találkozótól tiltotta el a fegyelmi bizottság.