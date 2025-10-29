West Ham United: két játékos is távozna, ülősztrájkra készülnek a drukkerek

Nemzeti Sportrádió

2025.10.29. 14:05
Lucas Paquetá arcára minden rá van írva (Fotó: Getty Images)
Áll a bál a Premier League-ben utolsó előtti helyen álló West Ham Unitednél – írja a Metro brit kiadása. A portál szerint a kelet-londoniak brazil játékmestere, Lucas Paquetá már a télen távozna a csapattól, csakúgy, mint a szabadrúgás-specialista James Ward-Prowse, a csapat szurkolói pedig ülősztrájkkal kívánnak tiltakozni a gyenge idénykezdés miatt.

Pocsékul kezdte a Premier League 2025–2026-os idényét a West Ham United, amely egy győzelemmel, egy döntetlennel és hét vereséggel áll a tabella utolsó előtti helyén. A „kalapácsosok” vezetősége nemrégiben úgy döntött, meneszti Graham Potter menedzsert, és Nottingham Foresttől szeptemberben távozott Nuno Espírito Santót nevezi ki a csapat élére, ám a portugál érkezése sem tudta felrázni kelet-londoniakat – írja a Metro szigetországi kiadása.

A West Ham United vesszőfutását elsőként a csapat brazil játékmestere, Lucas Paquetá elégelte meg, aki a menedzsment értésére adta: a januárban kezdődő átigazolási időszakban távozni szeretne klubtól, mert a tabella alsó negyedéből aligha lesz esélye bekerülni a brazil válogatott világbajnoki keretébe. A fogadási csalással kapcsolatos vádak alól a közelmúltban felmentett dél-amerikai már nyáron az Aston Villához szeretett volna igazolni, de londoniak nem engedték el, mert nem maradt volna idejük gondoskodni a helyettesítéséről. 

A bordó-kékek most 60 millió fontért hajlandóak volnának megválni a játékostól, csakúgy, mint szabadrúgás-specialistájuktól, James Ward-Prowse-tól, hogy télen némileg újjáépítsék a kiesés elkerüléséért küzdő alakulatot.

A pocsék szereplés természetesen a szurkolóknál is kiverte a biztosítékot, akiknek az egyik csoportja azt tervezi, hogy a Newcastle United elleni vasárnapi hazai mérkőzés után ülősztrájkkal fejezi ki nemtetszését.

„Ki kell mennünk a pályára, és harcolnunk kell. A Premier League a legnehezebb bajnokság. Nem futballozunk jól, és az eredmények sem jönnek. Kilenc meccset játszottunk le, és hátulról a második helyen állunk. Fel kell gyűrnünk az ingujjunkat, mert csak mi tudunk ezen változtatni” – világított rá a tennivalókra a játékosok részéről a csapatkapitány, Jarrod Bowen.

 

