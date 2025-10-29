Novemberben indul a jegyértékesítés a budapesti atlétikai világdöntőre

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) szerdai közleménye alapján a hivatalos jegyértékesítés november 10-én indul az Eventim felületén, de azok, akik feliratkoznak az esemény hivatalos nemzetközi weboldalán, elővásárlási lehetőséghez juthatnak és már november 6. és 9. között megválthatják a belépőjüket.

„Érdemes megragadni a lehetőséget, mert ez az esemény garantáltan beírja magát az atlétika történelmébe: ez lesz a legelső atlétikai világdöntő, amelyen kiderül, ki az atlétika abszolút bajnoka, ráadásul minden Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központban dől el” – írják.

Az eseményt az NRÜ szervezi a Magyar Atlétikai Szövetséggel és a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel együttműködésben. Az első világdöntőn 28 számban összesen 360 atléta szerepel. Az olimpiai bajnokok, a világbajnokok, a Gyémánt Liga-győztesek, a váltó-világbajnokság győztesei, illetve az év legjobban teljesítői szerezhetnek kvalifikációt.