Nemzeti Sportrádió

Novemberben indul a jegyértékesítés a budapesti atlétikai világdöntőre

Vágólapra másolva!
2025.10.29. 14:44
null
A Nemzeti Atlétikai Központ még a vb idején (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
atlétikai világdöntő atlétika világdöntő
Novemberben indul a jegyértékesítés a jövő évi atlétikai világdöntőre, amelynek Budapest ad otthont szeptember 11-13-án.

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) szerdai közleménye alapján a hivatalos jegyértékesítés november 10-én indul az Eventim felületén, de azok, akik feliratkoznak az esemény hivatalos nemzetközi weboldalán, elővásárlási lehetőséghez juthatnak és már november 6. és 9. között megválthatják a belépőjüket.

„Érdemes megragadni a lehetőséget, mert ez az esemény garantáltan beírja magát az atlétika történelmébe: ez lesz a legelső atlétikai világdöntő, amelyen kiderül, ki az atlétika abszolút bajnoka, ráadásul minden Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központban dől el” – írják.

Az eseményt az NRÜ szervezi a Magyar Atlétikai Szövetséggel és a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel együttműködésben. Az első világdöntőn 28 számban összesen 360 atléta szerepel. Az olimpiai bajnokok, a világbajnokok, a Gyémánt Liga-győztesek, a váltó-világbajnokság győztesei, illetve az év legjobban teljesítői szerezhetnek kvalifikációt.

 

atlétikai világdöntő atlétika világdöntő
Legfrissebb hírek

Vindics-Tóthé a második legjobb európai idő a frankfurti maratonin

Atlétika
2025.10.26. 15:31

Három évre eltiltották a női maratoni futás világcsúcstartóját

Atlétika
2025.10.23. 16:47

Rendre veszélyben a világcsúcs – Armand Duplantis-sorozat, 3. rész

Képes Sport
2025.10.23. 14:31

A háromszoros olimpiai bajnok Gabby Thomas elmondta, mikor térne vissza

Atlétika
2025.10.23. 11:49

A magyar hosszútávfutó favorit lett volna, egy évvel később mégsem vett részt az olimpián

Népsport
2025.10.23. 10:47

NS-képeslap: sokkal több mint egy atlétikai stadion!

Atlétika
2025.10.22. 09:25

Orendi Mihály: A rendszertelenségből próbáltam rendszert csinálni

Utánpótlássport
2025.10.17. 16:48

Atlétika: Gyulai Márton szerint hatalmas kihívás az első világdöntő megrendezése

Atlétika
2025.10.14. 11:10
Ezek is érdekelhetik