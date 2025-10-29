Kezdett, gólt lőtt, és 8-ast kapott Cibla Flórián

Remek hete volt a fiataloknak! Kisebb kilengésekkel ugyan, de fordulóról fordulóra kitűnő teljesítményekről számolhatunk be állandó rovatunkban, nem volt ez másképp a 11. körben sem. Pedig rosszul indult a fiataloknak a szombati meccsnap, a Puskás U21-es játékosát, Markgráf Ákost – olvasóink nyolcvan százaléka szerint – Csonka Bence játékvezető a VAR-vizsgálattal együtt is téves ítélettel állította ki az MTK elleni mérkőzés 6. percében, így kénytelenek voltunk a legalacsonyabb, 1-es osztályzattal értékelni a teljesítményét. A kényszer nagy úr, az emberhátrányos játék miatt pályára küldött Kern Martin (7) azonban négy perc után meghálálta a bizalmat, s betalált. Sokáig úgy tűnt, hogy győztes gól szerzett, hiszen Szappanos Péter bravúrt bravúrra halmozott, ám a 72. percben a csereként beálló Átrok Zalán (7) pontot mentett a fővárosiaknak (1–1) – a múlt heti brillírozás után Molnár Ádin (5) és Kovács Patrik (5) ezúttal nem alkotott maradandót. Ez elmondható volt az MTK többi játékosáról is, kiknek NS-átlaga 5.77 volt, szemben a fiatalok 5.66-os értékelésével. A PAFC-ból még Michael Okekét (5) osztályoztuk, a három fiatal középértéke így 4.33 lett, a heroikusan védekező társaik pedig átlagban 6-osra végeztek tudósítónknál.

A DVTK rendkívül összeszedett játékkal 2–1-re legyőzte a listavezető Paksot. A 18 éves Szakos Bence augusztus után ismét kezdőként vállalt szerepet, s felszántotta a pálya bal oldalát, 6-ossal honoráltuk a teljesítményét. A szürkébben játszó paksiak (5.22) közül nem lógott ki a mezőnyből Horváth Kevin (5), ám az idény elején mutatott ellenállhatatlan játékára lenne szüksége a csapatának az ilyen nehéz összecsapásokon. A nap záró meccsén a nyolcvan percig emberelőnyben játszó Kazincbarcika Nyíregyházán megszerezte első idegenbeli sikerét az idényben (1–0). Szigorúnak tűnhet a négy védést bemutató, a találkozót kapott gól nélkül teljesítő Juhász Bence 5-ös értékelése, de a fontos győzelmet arató társai sem végeztek sokkal erősebb osztályzattal (5.4) tudósítónknál. A vesztes Szpariból Farkas Bendegúz (5) megbízható teljesítményt nyújtott a jobb szélen, felfelé húzta társai igen halvány teljesítményét (4.5).

Parádés fordítást láthatott az a 2521 néző, aki vasárnap ebéd után kiment a Kisvárda meccsére: a vendég ETO 19 perc után kettővel vezetett, ám Novothny Soma fejes gólja után a szünetben beálló Szabó Szilárd (7-es osztályzat, a mérkőzés játékosa elismerés) kiosztott két gólpasszt is, Popovics Ilija (6) többször is nagyot védett, az újonc – a kezdők NS-középértéke 5.7 lett – így felugrott a tabella második helyére. A győrieknek semmi sem sikerült a fordulást követően, Tóth Rajmund, Bánáti Kevin és a csereként pályára lépő Vingler László is felejthető meccsen van túl, amit 5-ös osztályzatuk jól mutat – bár a többi ETO-s 5.54-es átlagosztályzata sem nevezhető eget rengetően jó teljesítménynek. Nem úgy a DVSC támadóié! 59 perc után már öttel vezetett a csapat az Újpest ellen (5–2 lett a vége), Szűcs Tamás (7) ezúttal is ügyesen szervezte a játékot, élete első NB I-es kezdő meccsén a Mezőkövesd kölcsönjátékosa, Cibla Flórián (8) rendkívül agilisan, bátran játszott, s be is talált, és a csereszélső Vajda Botond (6) is igen biztatóan futballozott. A DVSC többi kezdője átlagosan 6.66-os NS-értékelést kapott, a lila-fehérek – akik ezúttal sem szerepeltettek U21-es játékost – 3.92-es középértékkel zártak. Ha a DVTK Paks elleni szombati sikerét a játéknap meglepetéseként emlegettük, a ZTE FC ferencvárosi 2–1-es győzelme az évad eddigi nagy meglepetése volt. Zalaegerszegi részről Bodnár Gergő (6) sokadik hete rendkívül érett játékkal rukkol ki, most is jól játszott, és a társaira (6.5) sem lehetett panasz. Az FTC játékán (4.5) ugyanakkor meglátszott Tóth Alex hiánya…

Ezúttal tizenkilenc utánpótláskorú játékost osztályoztunk, és a múlt heti NS-osztályzati rekordöntést sikerült továbbjavítani. Az U21-es játékosok átlagosan 5.57-es osztályzatot kaptak tudósítóinktól (ha Markgráf Ákos igazságtalan piros lapját nem számolnánk bele az átlagba, 5.88 lenne ez a szám). Kern Martin, Átrok Zalán, Szabó Szilárd és Szűcs Tamás 7-est, első NB I-es meccsén sziporkázó Cibla Flórián 8-ast kapott. A légiósok és rutinosabb magyarok ezúttal is gyengébben szerepeltek (5.503) mint a „fiatalperces” játékosok.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 11 5 5 1 26–17 +9 20 2. Kisvárda 10 6 1 3 12–15 –3 19 3. Debreceni VSC 11 5 4 2 18–14 +4 19 4. MTK Budapest 11 5 2 4 24–18 +6 17 5. Ferencvárosi TC 10 4 4 2 20–11 +9 16 6. ETO FC 10 4 4 2 21–14 +7 16 7. Puskás Akadémia 11 4 3 4 14–16 –2 15 8. Diósgyőri VTK 11 2 5 4 15–21 –6 11 9. Kazincbarcika 10 3 1 6 10–19 –9 10 10. Zalaegerszegi TE 11 2 4 5 18–20 –2 10 11. Újpest FC 11 2 4 5 15–18 –3 10 12. Nyíregyháza 11 2 3 6 14–24 –10 9

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.