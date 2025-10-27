Nemzeti Sportrádió

Dibusz Dénes: Egyáltalán nem uraltuk úgy a meccset, hogy ne tudjanak veszélyt okozni

2025.10.27. 08:21
null
Dibusz Dénes egyáltalán nem volt elégedett a Fradi játékával (Fotó: NSO Tv)
A Ferencváros hazai pályán kapott ki vasárnap este a forduló előtt a labdarúgó NB I-ben utolsó helyen álló Zalaegerszegtől. A 2–1-es vereséget követően Dibusz Dénes értékelt, az FTC kapusa szerint több oka is volt az újabb pontvesztésnek.

„Nem mondom, hogy nem volt megérdemelt az egyenlítő góljuk – értékelt Dibusz Dénes a Ferencváros–Zalaegerszeg találkozót követően a Groupama Aréna vegyes zónájában. – A második félidőben egy ritkán látott góllal szerezték meg a vezetést, ami végül a győztes találat is volt. Én azt gondoltam, hogy a második félidőben tudunk váltani, szintet lépni, és jobban tudjuk kontrollálni a mérkőzést, és jobban néz majd ki a csapat játéka. De istenigazából csak még rosszabb lett...”

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ZTE FC 1–2 (1–1)
Budapest, Groupama Aréna, 8697 néző. Vezette: Antal
Gólszerző: Varga B. (34.), ill. Skribek (42.), José Calderón (54.)

Kapcsolódó tartalom

Skribek Alen elárulta, mi volt a titka a Ferencváros legyőzésének

A Groupama Arénában a zalaegerszegiek 2–1-re nyertek, ezzel pedig elmozdultak a kieső zónából.

Robbie Keane: Ha lecserélhettem volna az összes játékost a szünetben, megtettem volna…

A Ferencváros szakvezetője szerint most egyik játékosa sem érdemelte meg, hogy a pályán legyen.

Bomba meglepetés az Üllői úton: a Zalaegerszeg legyőzte a Ferencvárost!

Varga Barnabás ezúttal is betalált, a bátran játszó zalaiak hátrányból fordítva arattak bravúrgyőzelmet.

A Loki öt góllal küldte haza a helyzetek sorát elpuskázó Újpestet

Csak két gólig jutottak Debrecenben a rengeteget hibázó lila-fehérek, a dobogó harmadik helyére ugrottak a hazaiak.

 

 

