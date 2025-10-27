Dibusz Dénes: Egyáltalán nem uraltuk úgy a meccset, hogy ne tudjanak veszélyt okozni

„Nem mondom, hogy nem volt megérdemelt az egyenlítő góljuk – értékelt Dibusz Dénes a Ferencváros–Zalaegerszeg találkozót követően a Groupama Aréna vegyes zónájában. – A második félidőben egy ritkán látott góllal szerezték meg a vezetést, ami végül a győztes találat is volt. Én azt gondoltam, hogy a második félidőben tudunk váltani, szintet lépni, és jobban tudjuk kontrollálni a mérkőzést, és jobban néz majd ki a csapat játéka. De istenigazából csak még rosszabb lett...”

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ZTE FC 1–2 (1–1)

Budapest, Groupama Aréna, 8697 néző. Vezette: Antal

Gólszerző: Varga B. (34.), ill. Skribek (42.), José Calderón (54.)