Dibusz Dénes: Egyáltalán nem uraltuk úgy a meccset, hogy ne tudjanak veszélyt okozni
A Ferencváros hazai pályán kapott ki vasárnap este a forduló előtt a labdarúgó NB I-ben utolsó helyen álló Zalaegerszegtől. A 2–1-es vereséget követően Dibusz Dénes értékelt, az FTC kapusa szerint több oka is volt az újabb pontvesztésnek.
„Nem mondom, hogy nem volt megérdemelt az egyenlítő góljuk – értékelt Dibusz Dénes a Ferencváros–Zalaegerszeg találkozót követően a Groupama Aréna vegyes zónájában. – A második félidőben egy ritkán látott góllal szerezték meg a vezetést, ami végül a győztes találat is volt. Én azt gondoltam, hogy a második félidőben tudunk váltani, szintet lépni, és jobban tudjuk kontrollálni a mérkőzést, és jobban néz majd ki a csapat játéka. De istenigazából csak még rosszabb lett...”
LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ZTE FC 1–2 (1–1)
Budapest, Groupama Aréna, 8697 néző. Vezette: Antal
Gólszerző: Varga B. (34.), ill. Skribek (42.), José Calderón (54.)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik