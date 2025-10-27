Skribek Alen elárulta, mi volt a titka a Ferencváros legyőzésének
A Ferencváros ellen gólt és gólpasszt is jegyző Skribek Alen szerint teher, és veszíteni való nélkül játszhatott a ZTE, hiszen a tabella utolsó helyéről várhatta a címvédő elleni meccset. A Groupama Arénában a zalaegerszegiek 2–1-re nyertek, ezzel pedig elmozdultak a kieső zónából.
„Mindenki felszabadultan játszott, ez volt a kulcs – értékelt a találkozót követően Skribek Alen. – Mindenki azt csináltam, amit amúgy edzésen szokott. Mindenki jól játszott, csapatként küzdöttünk, ez volt a kulcs”
LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ZTE FC 1–2 (1–1)
Budapest, Groupama Aréna, 8697 néző. Vezette: Antal
Gólszerző: Varga B. (34.), ill. Skribek (42.), José Calderón (54.)
