Skribek Alen elárulta, mi volt a titka a Ferencváros legyőzésének

2025.10.27. 08:12
Árvai Károly/Nemzeti SportSkribek Alen szerint teher nélkül játszott a ZTE a Fradi otthonában (Fotó: Árvai Károly)
ZTE FC fizz liga labdarúgó NB I Skribek Alen Ferencváros
A Ferencváros ellen gólt és gólpasszt is jegyző Skribek Alen szerint teher, és veszíteni való nélkül játszhatott a ZTE, hiszen a tabella utolsó helyéről várhatta a címvédő elleni meccset. A Groupama Arénában a zalaegerszegiek 2–1-re nyertek, ezzel pedig elmozdultak a kieső zónából.

„Mindenki felszabadultan játszott, ez volt a kulcs – értékelt a találkozót követően Skribek Alen.Mindenki azt csináltam, amit amúgy edzésen szokott. Mindenki jól játszott, csapatként küzdöttünk, ez volt a kulcs”

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ZTE FC 1–2 (1–1)
Budapest, Groupama Aréna, 8697 néző. Vezette: Antal
Gólszerző: Varga B. (34.), ill. Skribek (42.), José Calderón (54.)

Kapcsolódó tartalom

Bomba meglepetés az Üllői úton: a Zalaegerszeg legyőzte a Ferencvárost!

Varga Barnabás ezúttal is betalált, a bátran játszó zalaiak hátrányból fordítva arattak bravúrgyőzelmet.

Robbie Keane: Ha lecserélhettem volna az összes játékost a szünetben, megtettem volna…

A Ferencváros szakvezetője szerint most egyik játékosa sem érdemelte meg, hogy a pályán legyen.

 

