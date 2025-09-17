Csökkent a magyar légiósok és az elitligában szereplő magyarok száma is

Ha csak a puszta számokat nézzük, minimálisan ugyan, de a nyáron csökkent a légiósként szereplő magyar labdarúgók száma tavaszhoz képest. Külföldről 18 magyar játékos igazolt a nyáron az NB I-be, 16-an pedig légiósnak álltak, utóbbi eggyel kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. A képet árnyalja, hogy a külföldre szerződők közül nyolcan is magyar tulajdonban lévő külhoni klubhoz mentek, ebből öten a román élvonalba idén feljutó Csíkszeredába. Az NB I-ből külföldre igazolók száma tehát nem adja vissza a magyar futballisták iránti valós nemzetközi, piaci érdeklődést, de azt leszögezhetjük, hogy ebből a szempontból nem lépett előre a magyar piac.

Tavaly nyárhoz hasonlóan idén is sikerült egy U-válogatott fiatalnak elitligás klubhoz szerződnie, akkor Lisztes Krisztiánnak a német Eintracht Frankfurthoz (más kérdés, hogy idén már vissza is tárt a Ferencvároshoz), most Pécsi Árminnak az angol bajnok Liverpool FC-hez, de ahogy Lisztes nem kapott szerepet a német élvonalban, úgy a Puskás Akadémiától pár hónapja távozó kapus sem számíthat arra, hogy ebben az idényben be tud mutatkozni az angol élvonalban (ugyanez elmondható Hegyi Krisztiánról is, aki nem most lett a West Ham Unitedé, ám a tavaszi, debreceni kölcsönjáték után visszatért a londoniakhoz, jelenleg azonban sérült).

Nyugat-Európába, a legmagasabb osztályba a Nyíregyháza védője, Keresztes Krisztián igazolt, aki kölcsönbe került a skót élvonalbeli Dundee Unitedhez. Az MTK fiatalja, a 18 éves Kenesei Noel is élvonalbeli klubhoz ment kölcsönbe, a belga Oud-Heverlee Leuvenhez, ám egyelőre az U23-as keret tagja. Nem nyugatra, viszont az NB I-nél magasabban jegyzett élvonalbeli bajnokságba szerződött még Mezei Szabolcs (Paksról Szerbiába, Topolyára) és Molnár Rajmund is (az MTK-tól a lengyel Pogon Szczecinhez).

Nyugat-Európába, de másodosztályba igazolt Kosznovszky Márk (az MTK-tól az angol Portsmouthba) és Dénes Vilmos (a ZTE-től a belga Kortrijkhez), a kapus Csenterics Márk pedig a spanyol harmadosztályba távozott (az MTK-tól kölcsönbe a Méridához). Egy évvel ezelőtt Szűcs Kornél és Tóth Balázs szerződött az angol második vonalba, Schön Szabolcs az angol harmadikba, Szabó Levente pedig a német másodosztályba.

A külföldre kerülő futballistáink között négy 21 év alatti, még utánpótláskorú, korosztályos válogatott fiatalt találunk: Csenterics, Dénes, Kenesei, Pécsi. Ha beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, letehetik egy hosszan tartó légióskarrier alapjait, azonban sokkal több magyar fiatalnak kellene az NB I-ből Nyugat-Európába szerződnie ahhoz, hogy arról beszélhessünk, nő az érdeklődés a magyar játékosok iránt.

Nagy kérdés, hogy a hazai magyar és „fiatalszabály”, illetve ajánlás (négy magyar a pályán, köztük egy U21-es), továbbá az akadémiákkal szembeni elvárás (két magyar fiatal szerepeltetése) ezt segíti-e majd elő azáltal, hogy többen kaphatnak bizonyítási lehetőséget, vagy éppen az ellenkezőjét, s emiatt azokat is hazahozzák a klubok, akik egyszer már külföldre szerződtek. A nyáron hazatérő 18 játékos között hat olyat találunk, aki játszott már az A-válogatottban: ifjabb Dárdai Pál (Puskás Akadémia), Kecskés Ákos (DVTK), Németh András (Puskás Akadémia), Schön Szabolcs (ETO FC), Tamás Márk (DVTK), Varga Kevin (Nyíregyháza). Továbbá öt olyan fiatal is az NB I-be igazolt külföldről, aki még számításba vehető a magyar korosztályos válogatottaknál: Kern Martin (Puskás Akadémia), Klausz Milán (ZTE FC), Lisztes Krisztián (Ferencváros), Németh Hunor (MTK Budapest), Michael Okeke (Puskás Akadémia). A legtöbb magyar labdarúgót külföldről a Puskás Akadémia igazolta, négyet, és ebben a tavasszal kölcsönben Pakson szerepelt, de egyébként Szaúd-Arábiából a nyáron végleg hazatérő Szappanos Péter még nincs is benne. A legtöbben az MTK-tól kerültek ezen a nyáron külföldre (hatan).

Kosznovszky Márk az MTK-tól szerződött az angol másodosztályú Portsmouthhoz (Fotó: Portsmouth FC)

Hozzá kell tenni: az, hogy egy fiatal a több játéklehetőség reményében hazatér, a fejlődése szempontjából még előrelépést is jelenthet, hiszen például a korábban az olasz Parmánál is megfordult Kosznovszky Márk vagy a Benfica utánpótlásában is edződő Molnár Rajmund példája is mutatja, az NB I-ből újra ki lehet kerülni külföldre. A magyar futball piaci megítélését pedig az tudná javítani, ha folyamatosan egyre több játékosunk tudna külföldre, magasabban jegyzett bajnokságba szerződni, és ott meg is állná a helyét. Ezen a nyáron ebben nem történt lényeges előrelépés.

Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a külföldön szereplő magyar labdarúgók piacáról, azokra is érdemes kitérni, akik már eddig is légiósként futballoztak. Az egyik legfontosabb megállapítás ezzel kapcsolatban, hogy 2024 nyarához képest mostanra néggyel csökkent azon magyar mezőnyjátékosok száma, akik az öt legerősebb bajnokság valamelyikében szerepelhetnek. Sallai Roland még tavaly szeptemberben távozott a német élvonalból Törökországba (Freiburg – Galatasaray), ezen a nyáron pedig Balogh Botondot adta kölcsön az olasz Parma a török Kocaelispornak, Yaakobishvili Antalt a spanyol Girona a másodosztályú FC Andorrának, míg Szalai Attila a német Hoffenheimtől került ugyancsak kölcsönbe a török Kasimpasához. Egy év alatt Nikitscher Tamás is megjárta a spanyol élvonalat, de a téli szerződtetése után kiesett a Valladoliddal, mostanra pedig már átigazolt a portugál első osztályú Rio Avéhoz.

Így jelenleg összesen hat magyar válogatott mezőnyjátékos szerepel valamelyik európai elitligában: Kerkez Milos (a nyáron igazolt a Bournemouthtól a bajnokcsapathoz) és Szoboszlai Dominik az angol Liverpoolban, Loic Nego a francia Le Havre-ban, míg Dárdai Bence (Wolfsburg), Willi Orbán (RB Leipzig) és Schäfer András (Union Berlin) Németországban. Elitligás kapusaink száma eggyel nőhet Pécsi Ármin liverpooli szerződésével, ám harmadik-negyedik számú kapusként neki minimális az esélye arra, hogy ebben az idényben pályára lépjen a Premier League-ben, ellenben Gulácsi Péter továbbra is első számú kapuvédő a német élvonalbeli RB Leipzigben.

Ami egy év alatt még változás, hogy a már említett Nikitscher révén hosszú idő után újra van magyar az UEFA aktuális rangsora alapján 7. legerősebb európai ligának számító portugál élvonalban, míg a 10. helyezett török ligában most már öten is vannak, Mocsi Attilához (Rizespor) a már említett Balogh, Sallai, Szalai hármas mellett a svájci St. Gallentől kölcsönbe a Genclerbirligihez érkező Csoboth Kevin is csatlakozott. Az NB I-nél magasabban jegyzett bajnokságok közül így az egy évvel ezelőtti helyzethez képest nincs már magyar Svájcban, sőt a belga élvonalban sincs (tavaly ilyenkor Vancsa Zalán még a Genk játékosa volt, most újra a másodosztályú Lommelé), viszont lett légiósunk Svédországban (Csongvai Áront télen szerződtette az AIK) és Skóciában (a már említett Keresztes). Kleinheisler László a nyáron távozott az osztrák élvonalbeli Grazer AK-tól és jelenleg klub nélküli (úgy tudjuk, külföldön szeretné folytatni, de még nem talált csapatot), viszont több 16 éves magyar U-válogatott játékos is nyugat-európai utánpótlásba tudott igazolni (Bősze Levente – Como, Jakab Mátyás – Juventus, Juhász Martin – Torino, Ostoici Stefan – FC Bruges).

