Az ETO felajánlotta a kupameccs jegybevétele felét a Pilisnek

M. D.M. D.
2025.10.06. 14:14
Fotó: Török Attila
ETO FC Magyar Kupa ETO FC Győr Pilis MOL Magyar Kupa
A Pilisi labdarúgó klub hétfő délelőtti közleményében mondott köszönetet Mol Magyar Kupa ellenfelének, az ETO FC-nek, ugyanis a győriek nagylelkű segítséget nyújtanak a vármegyei elsőosztályú csapatnak.

Az új lebonyolítás továbbra sem az alacsonyabb osztályú klubok kedvence – mint ismert, a Mol Magyar Kupa negyedik fordulójában a hazai pálya előnyét a sorsolásnál előbb kihúzott csapat élvezheti, nem az alsóbb osztályban szereplők –, ugyanakkor az ETO FC tett róla, hogy a vármegyei első osztályban szereplő, október 29-én Győrbe látogató Pilisi LK-nál mindenkinek mosolyra húzódjon a szája.

A pilisiek közleményükben nyilvánították ki köszönetüket, hogy az „értelmetlen szabályok” ellenére a labdarúgás iránti szeretet népszerűsítése a cél, és hogy maradandó élményekkel gazdagodjon minden résztvevő. Az ETO vezetősége felajánlotta a mérkőzés jegybevételének ötven százalékát az utazás költségeinek fedezésére, a vendégöltözőt úgy készítik elő a Pilisnek, mintha NB I-es klub érkezne a stadionba, a találkozó után pedig a játékosokat és a vezetőséget is közös vacsorára hívták.

 

