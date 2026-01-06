Bognár György: Legyünk újra európai kupaszereplők!

Hol van már az az idő, amikor télen három hónapra leállt a bajnokság és nyolchetes felkészülés várt a csapatokra? A karácsonyt megelőző hétvégén még fordulót rendeztek az NB I-ben, január 24-én pedig folytatódik a bajnokság, így érthető, hogy hétfő délelőtt már edzést tartott Bognár György vezetőedző a Paksi FC labdarúgóinak.

„Hogy mennyire más volt a felkészülés az én időmben, vagy, mondjuk, tizenöt évvel ezelőtt? Akkor két hónapot el kellett valamivel tölteni. Nem arról volt szó, hogy kéthónapos felkészülésre van szükség, egyszerűen ki kellett valamivel tölteni az időt – mondta az első gyakorlás előtt lapunknak a paksiak trénere. – Ezért jártunk tornaterembe parketten futballozni, betonon futni, járdán, úton, ahol hely volt, szakmailag semmi sem indokolta azt a hosszú felkészülést. Hajtottak minket, aztán mire elkezdődött a bajnokság, térden jártunk… Ma már sokkal jobbak a feltételek, nem kell két hónapot várni az első tétmérkőzésre, lehet menni külföldre és válogatni az ellenfelek között. Ezúttal jól időzítettünk, hiszen itthon rossz idő van, másrészt rövid is a felkészülés, és jó időben erős riválisokkal játszhatunk. Díjazom, hogy az őszi utolsó és a tavaszi első bajnoki között csak egy hónap van, ebben a szakmában az a legjobb, ha futballozunk, tétmeccset játszunk. Igaz, azzal is tisztában vagyok, január huszonnegyedikén a nézőknek nem olyan jó ülni a lelátón, kevéssé komfortos nézni a bajnokit.”

Bognár György (Fotó: Dömötör Csaba)

Ami az első gyakorlást illeti, a kerettagok a konditeremben prevencióval, különböző nyújtó gyakorlatokkal kezdtek, majd a műfüves pályán előkerült a labda is. A 2026-os esztendő második edzése már Belekben lesz, ahova kedd délelőtt utazik el az együttes, és készül 17-ig, huszonnyolc labdarúgóval. A sérüléssel bajlódók közül Vas Gábor és Hahn János hazai környezetben folytatja a rehabilitációt, ugyanakkor Ádám Martin utazik, miként a kozármislenyi kölcsönből visszatérő Máté Csaba és Pesti Zoltán is, Pető Milán ugyanakkor a tavaszt kölcsönben a DVTK-nál tölti.

„Ha visszatekintünk az őszre, a pontszám, a helyezés rendben van, ám a játék színvonala elmaradt a várakozástól – folytatta Bognár György. – Általában a meccs nagy részében a mi akaratunk érvényesül, ez az ősszel kevésbé volt így. Az élet hozza magával, hogy változik a csapat, mi ezt nem fogjuk a fiatalszabályra. Ettől nyilván rutintalanabb a csapatunk, kevésbé tartjuk kézben a meccseket. Szeretnénk hasonló idényt zárni, mint az elmúlt években, legyünk dobogóközelben, maradjunk állva a kupában, ameddig lehet, aztán meglátjuk, mi lesz. Ha újra kilépünk az európai porondra, sikeres évről beszélhetünk.”

INTERJÚ A 25-SZÖRÖS VÁLOGATOTT BÖDE DÁNIELLEL

Böde Dániel (Fotó: Török Attila)

Tudom, imád teremben futballozni. A téli pihenőben hány tornán vett részt?

A karácsonyt a családdal töltöttem, aztán a két ünnep között folyamatosan játszottam, mondhatjuk, csináltam egy mini-alapozást. Négy nap alatt három tornán szerepeltem, sajnos, csak az egyiket nyertük meg, egyszer másodikok, egyszer pedig harmadikok lettünk. Kétszer gólkirály lettem, azokat a címeket mindig elcseréltem volna egy aranyéremre.

A kéthetes szünetben sikerült feltöltődnie?

Igen, mondhatjuk.

Októberben már negyvenéves lesz, még mindig meghatározó futballistája a Paksnak, mintha nem fogna önön az idő. Ilyenkor, a felkészülés elején bevillan, mennyire más volt ez az időszak húsz évvel korábban?

Kéthetes felkészülés lesz, a harmadik végén pedig már folytatódik a bajnokság: azért ez nagyon más, mint anno. Régen kaptunk a szünetre futóprogramot, aztán hat-nyolc héten keresztül csak edzettünk, vártuk, hogy végre folytatódjanak a küzdelmek. Most meg elmegyünk Törökországba, kilenc nap alatt játszunk négy meccset, hazajövünk és már folytatódik is a bajnokság. Nincs is jobb, mint mérkőzést játszani, pláne, ha tétje is van.

Az ősszel megszerzett harminchárom pont, a harmadik helyezés milyen alapot jelenthet a tavaszi folytatásra?

Meglátjuk. Megpróbálunk minél jobban szerepelni a bajnokságban és a kupában is, aztán majd kiderül, mire lesz elég. Csodálatos volt az előző idényünk, hiszen dobogón zártunk és a Magyar Kupában megvédtük a címünket, ráadásul most is ott vagyunk a harmadik helyen, a kupában is állunk, a DVTK-t fogadjuk. Szeretnénk a legtöbbet kihozni mindkét sorozatból.