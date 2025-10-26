A kétszázadik fellépésére készül Bohdan Melnik a magyar élvonalban

Kettős jubileum előtt áll Boh­dan Melnik, a kisvárdaiak játékosa, aki ha pályára lép vasárnap az ETO FC ellen – minden jel erre utal –, egyrészt 200. NB I-es mérkőzésén szerepel, másrészt a 200. bajnokiján lép pályára a szabolcsi klub színeiben. A kettő között annyi a különbség, hogy az élvonalban éppen annyi meccset játszott másik csapat színeiben (Fehérvár FC, 27), mint amennyit a Kisvárdával az NB II-ben (27). Merthogy az ukrán középpályás magyarországi bemutatkozása a másodosztályban történt 2017. október 1-jén a Budafokon 3–0-ra megnyert bajnokin.

„Természetesen emlékszem arra a meccsre, amiként az első NB I-es fellépésemre is – mondta megkeresésünkre a 28 éves légiós. – Akkor még jobbhátvédként szerepeltem, jó kezdés volt tehát a budafoki mérkőzés. Aztán az élvonalbeli már nem annyira, 2018-ban, újoncként a második fordulóban a régi Bozsik-stadionban játszottunk a Honvéddal és négy nullás vereséget szenvedtünk. Az első két NB I-es meccsét egyaránt négy nullára veszítette el a csapat, akkor nem gondoltam volna, hogy eljutok idáig.”

Merthogy kisvárdai színekben eddig 172 meccsen futballozott a honi legjobbak között, ezzel toronymagasan klubrekorder, a lehetséges 207-ből játszott ennyit, az egyedüli labdarúgó, aki a kisvárdaiak mind a hét élvonalbeli idényében lehetőséghez jutott.

„Húszéves fiúként kerültem Magyarországra, azóta hosszú utat tettem meg jó és kevésbé jó időszakokkal, de a futball már csak ilyen. Már arra is büszke voltam, amikor elértem a századik mérkőzésemet, most a kétszázadik fellépésem előtt hasonlóan érzek. Sokan segítették a pályafutásomat, nekik csak köszönettel tartozom.”

Jó és kevésbé jó pillanatokról is beszélt…

Az előzőek közé tartozik, hogy a Kisvárdával a 2021–2022-es bajnokság végén ezüstérmet szerzett, és a Konferencialigában kiléphetett a nemzetközi porondra, arra viszont kevésbé emlékezhet szívesen, hogy a 2023–2024-es idény végén a Kisvárdával, az idén tavasszal a Fehérvárral esett ki az NB I-ből. Jelenleg a tabella élmezőnyében áll a csapata, így jó esély van rá, hogy megszakad a „rossz sorozat”.

„Egységesek vagyunk, minden mérkőzésen a győzelem reményében léphetünk pályára, a munka minden pillanatát élvezem, az öltözői hangulat is kiváló. Bízom benne, hogy folytatni tudjuk ezt a szereplést, és mivel azt tapasztaltam, hogy a téli szünet után nehezebb pontokat szerezni, az idén előttünk álló mérkőzésekből lehetőség szerint ki kell hozni a legtöbbet. Következő ellenfelünket, a Győrt a liga egyik legjobb csapatának tartom, sok remek képességű játékost sorakoztat fel, mindenesetre bízom benne, hogy jó eredményt érünk el ellene hazai pályán.”

Bohdan Melnik a Zalaegerszegen megnyert (2–1) meccs utáni első edzésen combizomsérülést szenvedett, három bajnokit volt kénytelen kihagyni, de legutóbb a Kazincbarcika ellen (1–0) már csaknem végig játszott, csak a hosszabbításban cserélték le. Joggal bízhat abban, hogy vasárnap meglesz neki a kettős jubileum.

A mezőny nagy részénél eggyel kevesebb mérkőzést játszó, egyaránt 16 pontos csapatok mérkőzése következik. A győriek esetében nem nevezhető meglepetésnek az eddigi jó szereplés, az újonc kapcsán annál inkább. Az azonos pontszám ellenére az ETO tűnik acélosabbnak, ám a Kisvárda játszik hazai pályán, s az 1–1-es döntetlennel egyik fél sem lesz elégedetlen a lefújáskor.

NB I

11. FORDULÓ

12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!